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Рифкат Минниханов: парковок всегда будет не хватать, но без штрафов порядка не навести

07:00, 22.02.2018 10

Казань готовится подать заявку в Ertico на проведение европейского конгресса по ИТС

Рифкат Минниханов: парковок всегда будет не хватать, но без штрафов порядка не навести Фото: mic.tatarstan.ru

Татарстан будет подавать повторную заявку в Международный комитет «Ertico ITS Europe» на проведение Европейского конгресса по интеллектуальным транспортным системам в 2020 году в Казани. «Мы от этой идеи не отказываемся», — заявил глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, анонсируя предстоящую международную конференцию ITS Forum-Kazan с участием авторитетных экспертов Ertico. Помогут ли они найти правильное место большому автопарку Казани? «Парковок всегда будет не хватать, но без штрафных санкций порядка не навести», — так прокомментировал он введение «драконовских» мер по штрафованию за парковку в зеленых зонах. Подробности — в материале «Реального времени».

Россия отстает от Европы по беспилотным системам на 20 лет

Готовность российских городов к автоматизированному и беспилотному передвижению станет одной из центральных тем Международной научно-практической конференции ITS Forum-Kazan, которая раз в два года традиционно собирает в Казани авторитетных экспертов в области построения транспортных систем в крупных городах.

Анонсируя на пресс-конференции грядущее событие, глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов заметил, что впервые вся повестка конференции посвящена внедрению интеллектуально-транспортных систем в городах — инфраструктуры, без которой невозможен допуск беспилотного транспорта на российские дороги. Главными гостями станут эксперты европейской ассоциации «Ertico ITS Europe», представители Volvo, КАМАЗа, Ростеха, ФГУП «НАМИ», университета МАДИ.

«С 2012 года в Европе происходит динамичное развитие беспилотного транспорта. У них есть специальные целевые программы, ведется НИОКР. Но если в европейских государствах принята стратегия развить территорию для беспилотного движения к 2030 году, то в нашей стране она может появиться, по самым оптимистичным прогнозам, не раньше 2045 года», — рассказал Минниханов. По его оценке, Россия отстает от европейских стран в этом направлении на 15—20 лет. Но этот разрыв можно сократить, если проявить желание к коммуникациям с европейскими производителями беспилотного транспорта и сопутствующей IT-инфраструктуры. «Эту кривую отставания хотелось бы уменьшить, и эта конференция направлена на то, чтобы и показать, что у нас ресурсы», — объяснил значение конференции Рифкат Минниханов. А показать иностранным гостям есть что.

На второй день конференции им покажут разработку беспилотного автомобиля КАМАЗ, которой занимаются в Университете Иннополис, сообщил заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

На второй день конференции гостям покажут разработку беспилотного автомобиля КАМАЗ, которой занимаются в Университете Иннополис, сообщил Роман Шайхутдинов. Фото kamaz.ru

С третьей попытки в Брюссель

Впрочем, эта международная конференция служит, в некотором смысле, прелюдией к тому, чтобы Казань смогла выиграть право на проведение в 2020 году Европейского конгресса по интеллектуальным транспортным системам. Как признался Рифкат Минниханов, в прошлом году попытка не принесла успеха.

«Мы очень старались, когда мы защищали заявку в Брюсселе в сентябре прошлого года, — высказал сожаление глава ГБУ. — Честно скажем, мы не победили, но и не проиграли. Если на 2019 и 2021 годы города-победители определены, то 2020 год остается вакантными». Сейчас началась новая волна перезаявочной процедуры, в которую снова включится Минсвязь Татарстана.

«Мы от этой идеи не отказываемся, хотим там участвовать», — заверил Минниханов. «Бог троицу любит, не отпустим этот вопрос», — подтвердил Шайхутдинов, имея в виду, что в первый раз заявка республики представлялась еще в 2014 году, но была отклонена экспертами.

— Победа способствовала бы тому, что ИТС получило новый импульс к развитию в стране! Сейчас в России действует около 200 государственных и частных предприятий (производители, интеграторы, провайдеры, сервисные фирмы), чья работа никак не координируется и не регламентируется в государственном масштабе», — отметил Минниханов. — Ведется разработка «Концепции интеллектуальных транспортных систем в РФ» и проекта закона, но до сих пор они не приняты.

Рифкат Минниханов считает, что головной болью для работодателя будет поиск парковки возле офиса, т. к. ему придется заключать договор с работником на размещение его автомобиля. Фото Романа Хасаева

Когда я приехал на работу, а машину оказалось ставить нельзя

«Когда появится беспилотный транспорт, то стоянки будут не нужны: заказал такси, приехал беспилотник, отвез тебя до нужного места», — шутливо объяснил журналистам преимущества автоматизированного транспорта Рифкат Минниханов в конце пресс-конференции. Уловив повод поговорить по поводу вчерашнего сенсационного решения депутатов штрафовать на зеленой зоне, журналисты не упустили возможности спросить — достаточно ли в Казани парковок?

«Их всегда недостаточно, потому что раньше жилые дома строили без них, без особых норм, — признал экс-глава татарстанского ГИБДД. Однако он видит проблему еще и в том, сможет ли теперь работодатель обеспечить парковку автомобилей работников. «Еще давно, когда я приехал на работу, а машину оказалось ставить нельзя, — вспомнил он курьезы прошлых лет. — Потом нас первое время спрашивали, почему мы нанесли разметку вокруг здания?

Рифкат Минниханов считает, что головной болью для работодателя будет поиск парковки возле офиса, т. к. ему придется заключать договор с работником на размещение его автомобиля. «Тут много вопросов, парковок всегда не хватает. Но какой критерий взять, где можно и нельзя парковаться», — рассуждает он.

Но другой стороны, практика показывает, что парковки, построенные в центре города у ТК «Кольцо» и «Сувар», оказывались незаполненными, а во дворы не заедешь. «Я всегда говорил — установите хотя бы шлагбаум, чтобы скорая и пожарная могли приехать», — советует Минниханов в качестве альтернативы штрафам. «Без штрафов порядок не наведешь».

По словам главы Минсвязи, 40% казанских дворов оснащены системами видеонаблюдения. Фото spsafe.ru

40% казанских дворов оснащены видеокамерами

Их собрать не составит особого труда, т. к. почти в каждом дворе Казани работают видеокамеры. По словам главы Минсвязи, 40% казанских дворов оснащены системами видеонаблюдения.

«В общественных местах, на придомовых территориях многоквартирных домов и в организациях с массовым скоплением граждан установлены 52 тысячи видеокамер», — сообщила пресс-служба Минсвязи РТ. — На базе Геопортала РТ разработана система, которая позволяет получать изображение с камер в режиме реального времени. Сегодня в эту систему уже внесено 23 тысячи видеокамер, а в 2018 году планируется сделать доступным просмотр всех камер, установленных на территории многоквартирных домов».

Луиза Игнатьева
ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 22 февр
    Ключевая фраза : " без штрафов". Они другого просто не умеют...
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    Анонимно 22 февр
    Бизнес такой...
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    Анонимно 22 февр
    это мы по другому не умеем. Не было бы штрафов, то россиянина ничего бы не остановило от правонарушений
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  • Анонимно 22 февр
    И все же ситуация на дорогах в последнее время действительно изменилась. Стало меньше ДТП, все едут с нормальной скоростью и смертность уменьшилась
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  • Анонимно 22 февр
    пока мы можем соблюдать правила только по методу кнута. Все верно говорит
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    Анонимно 22 февр
    а есть места где все иначе?
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  • Анонимно 22 февр
    Раньше реально было лучше. Сейчас сделали везде платные, приткнуться негде
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  • Анонимно 22 февр
    По всей Казани видеокамеры. Ад для параноика
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    Анонимно 22 февр
    Хех) Зато безопасность выше
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    Анонимно 22 февр
    Какая разница, если в нужный момент все равно все записи пропадают?
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