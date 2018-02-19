В ожидании праздников: самостоятельные полетят по России, «пакетники» — в ОАЭ, а одиночки — в Тай и на Филиппины

Казань вместе с Самарой больше других регионов ПФО пользуется сервисом для поиска попутчиков для отдыха

Фото: Максим Платонов

Февраль обещает быть менее урожайным для туротрасли, нежели март, о чем говорят данные по спросу и бронированию путешествий. Кроме того, если по России туристы предпочитают путешествовать своим ходом, покупая билеты на самолет, то для отдыха за границей в основном предпочитают пакетные туры. Но далеко не у всех есть компания, с которой можно отдохнуть на праздниках. Как выяснило «Реальное время», на сервисе по поиску попутчиков Казань занимает первое место по активности среди регионов ПФО и запрашивает компаньонов в Таиланд, Вьетнам, Индию и… на Филиппины. Подробности — в материале «Реального времени».

Своим ходом по России

Чуть меньше недели осталось до Дня защитника Отечества, который в России отметят дополнительным выходным днем. Не столь далеким теперь кажется и Женский день, который подарит череду из четырех выходных дней — с 8 по 11 марта. Если еще в январе представители туротрасли затруднялись делать выводы о том, будут ли эти дни урожайнее, чем в прошлом году, то сейчас наступило самое время подвести предварительные итоги. В Aviasales ждут, что спрос в этом году будет выше, чем в прошлом.

— Сейчас большинство направлений уже сравнялось с бронированиями за прошлый год. А ближе к праздникам спрос только увеличится, так как каждый второй россиянин покупает авиабилеты в последний момент, и, соответственно, спрос превысит прошлогодние показатели, — комментирует представитель Aviasales Юлия Домрачева.



По данным сервиса, из Казани на 23 февраля люди отправятся в Москву, Петербург, Стамбул, Дубай, Баку и Сочи. При этом зарубежные направления популярны, несмотря на рост цен на билеты туда-обратно. Например, в Стамбул цены поднялись на 22% до 24 тыс. рублей, а в Баку — на 66% до 23,5 тыс. рублей. На остальные популярные направления, напротив, авиаперелет стал доступнее.

Пользователи OneTwoTrip предпочли на 23 февраля отправиться в Сочи, Москву, Петербург, Минеральные Воды и Симферополь. Фото Максима Платонова



У других сервисов Москва также самая популярная. Например, у Туту.ру на 23 февраля 65% всех купленных билетов из Казани приходится на столицу. Впрочем, подтверждаются данные и по Петербургу, куда купил билеты каждый шестой клиент сервиса. Замыкает тройку лидеров Баку, на который приходится 6,7% всех проданных билетов с вылетом из столицы Татарстана.

Пользователи OneTwoTrip предпочли на 23 февраля отправиться в Сочи, Москву, Петербург, Минеральные Воды и Симферополь, причем средняя стоимость перелета туда-обратно упала на 7% до 5 900 рублей. Как отмечает Аркадий Гинес, директор по развитию сервиса, спрос на поездки по России из Казани на февральские праздники год к году вырос на 2%. А вот за рубеж стали летать больше в среднем на 9%. И тут наблюдается снижение цен, правда, более значительное — на 19%. Если в 2017 году перелет в среднем стоил 20 500 рублей, то в этом — уже 16 600. В топе зарубежных направлений у казанцев бюджетные Стамбул, Тбилиси, Будапешт, Баку и Анталия.

Меньше Европы, больше России и соседних стран

На 8 Марта топовые направления из Казани практически не изменились. Впереди — все так же Россия. По данным Aviasales, из столицы Татарстана туристы полетят в Москву, Петербург, Стамбул, Сочи, Дубай, Прагу и Бангкок. Последний, к слову, за год подешевел аж на 58% до 45 тыс. рублей. А вот Дубай на фоне значительного роста спроса подорожал на мартовские дни на 35% до 31,6 тыс. рублей.

В OneTwoTrip констатируют, что в среднем на мартовские праздники билеты внутри страны подешевели на 6%. И у них лидируют по вылетам из Казани Сочи, Санкт-Петербург и Москва. За рубеж казанцы отправятся в Стамбул, Мюнхен, Прагу, Тбилиси, Ригу и Дубай. Несмотря на то, что билеты подорожали на 2%, спрос вырос на 34%. Правда, в этом году пользователи сервиса отказались от полетов в Амстердам и Берлин.

Что интересно, четырьмя праздничными днями путешественники из Казани не ограничились — в 42% случаев они их себе продлили. 22% клиентов OneTwoTrip вместо четырех дней отдохнут неделю, а 20% — пять дней. При этом 39% пользователей спланировали свою поездку строго на 4 дня.

Казань на 23 февраля тоже прирастет туристами. В топе самых популярных российских направлений из Москвы за год она поднялась на две строчки — с 9-го на 7-е место. Фото Романа Хасаева



Куда полетят в ПФО?

Крупные города ПФО по своим предпочтениям на 23 февраля очень близки по духу Казани. В Самаре у Aviasales в топе Москва, Петербург, Сочи, Стамбул, Дубай, Пхукет и Прага. В Нижнем Новгороде — Москва, Сочи и Петербург, в Уфе — Москва, Петербург, Сочи и Стамбул. Впрочем, как и на мартовские дни. Из Самары на 8 марта на отдых отправятся в Москву, Петербург, Стамбул, Симферополь, Прагу и Тель-Авив, из Нижнего — в Москву и Сочи, из Уфы — в Москву, Петербург, Стамбул, Прагу, Сочи и Минеральные Воды.

Кстати, как выяснили в Туту.ру, Казань на 23 февраля тоже прирастет туристами. В топе самых популярных российских направлений из Москвы за год она поднялась на две строчки — с 9-го на 7-е место. Возможно, свою роль сыграло снижение стоимости на перелет на 6,3%. Если на 23 февраля 2017 года билеты на самолет стоили в среднем 6 168 рублей, то в этом году их можно купить за 5 779 рублей.

«Пакетный» март бьет рекорды

Если по индивидуальным авиаперелетам становится ясно, что спрос хоть и вырос, но не так значительно, то с турами можно сказать определенно — по крайней мере, из Казани спрос вырос в разы. Сервис сравнения туров «Слетать.ру» отмечает, что общее число запросов на пакетные туры на февральские праздники за год выросло на 89%, а на мартовские — на 103%. Из Казани на первом месте на 23 февраля пакетные туры на 7 ночей в ОАЭ, которые стали абсолютным чемпионом с 41,7%. Дальше следуют Турция, Таиланд, Россия и Вьетнам. Таким образом, Россия за год сместилась с третьей строчки на пятую, Таиланд — с первой на третью, а Эмираты поднялись со второй на первую.

Судя по статистике на март, казанцы в своих предпочтениях весьма стабильны. И на 8 марта вылет тур на 7 ночей брали в ОАЭ, Таиланд, Турцию, Индию и Россию.

Больше стали летать в этом году не только в Казани, но и по России в целом. Правда, только на мартовские праздники.

Казанцы в своих предпочтениях весьма стабильны. И на 8 марта вылет тур на 7 ночей брали в ОАЭ, Таиланд, Турцию, Индию и Россию. Фото Максима Платонова



— Продажи на мартовские праздники в этом году показывают качественный рост, по сравнению с прошлым 2017 годом. Цифры увеличились почти в два с лишним раза. Лидирующим направлением является Иордания, туда собираются отправиться 27% от всех купивших поездки через сервис онлайн-бронирования, — говорит Ольга Анисько, директор по продажам сервиса онлайн-бронирования Level.Travel.

На втором месте с вылетом из Москвы Кипр, а на третьем — Турция и ОАЭ. Для сравнения, в прошлом году самым популярным направлением была совсем не Иордания, а Россия.

— Я считаю, что резкий скачок объясняется тем, что в этом году выходные выпали очень удачно. И если в прошлом году это был один свободный день в середине недели, и люди не могли добавить к ним еще пару выходных, то в этом году это четверг, и на пятницу легко взять отгул. Люди стараются использовать четыре дня, чтобы куда-то выбраться, — комментирует Ольга Анисько.

А вот февраль большим спросом не отличается. Как писало «Реальное время», он начал «проседать» по сравнению с мартом еще в январе. В Level.Travel констатируют, что продажи ко Дню защитника Отечества у них немного ниже, чем в прошлом году.

Казань одинокая хочет на Филиппины

Пакетные туры обычно рассчитаны на два человека, но далеко не все могут найти себе компанию в путешествие. Денис Андреев, руководитель по развитию сервиса для поиска попутчиков на отдых Team2.travel отмечает, что в ПФО на февральские и мартовские праздники чаще всего ищут компанию для отдыха жители Казани и Самары, которые преимущественно хотят оказаться поближе к морю и солнцу.

— Лидером среди всех объявлений, созданных пользователями из ПФО, с большим отрывом стал Таиланд. В Казани равной степени люди хотят отправиться в Таиланд, Вьетнам и Индию, — говорит Андреев.

«В Казани равной степени люди хотят отправиться в Таиланд, Вьетнам и Индию», — говорит Андреев. Фото Максима Платонова

Кроме того, из Казани на предстоящие праздники туристы ищут попутчиков, как бы это неожиданно ни звучало, на Филиппины, в ОАЭ и Европу.

Из Уфы в поисках попутчиков находятся желающие поехать в Таиланд, Шри-Ланку, на Кубу, во Вьетнам, Египет, Израиль и, в частности, в Иерусалим. В Йошкар-Оле — в Таиланд, Вьетнам, Лаос, Индонезию, Малайзию и на Филиппины. А вот жители Перми немного удивили, поскольку они готовы отправиться с незнакомыми людьми практически в любую точку земного шара — начиная от США и России и заканчивая Ираном. Заметим, что далеко не все пользователи Team2.travel одиноки в путешествии. 80% из них ищут одного попутчика, а 20% — набирают компанию, правда, не исключают возможности поездки и с одним человеком.