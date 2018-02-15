«Пакет Яровой» остается регрессивным актом, который будет провоцировать рост тарифов на услуги связи»

Правительство РФ утвердило окончательные параметры резонансного закона для операторов мобильной связи

Фото: Мария Зверева

Правительство определилось со сроками хранения данных по «закону Яровой»: операторы связи будут обязаны хранить СМС-сообщения и разговоры на протяжении полугода, а интернет-трафик — в течение месяца. «Реальное время» связалось с представителями «большой четверки», а также экспертами в телеком-отрасли и выяснило, как данное решение отразится на стоимости услуг связи (прогнозируемый рост тарифов — до 90%), какие затраты понесут операторы за 5 лет исполнения закона и не остановит ли «пакет Яровой» развитие мобильных сетей в России.

Закрытая встреча с Никифоровым и молчание «большой четверки»



Об утверждении окончательных параметров «закона Яровой» для операторов связи и интернет-компаний в части определения объемов и сроков хранения данных стало известно в минувшие выходные. Издание РБК, ссылаясь на источники на телекоммуникационном рынке, сообщает, что итоговый вариант реализации закона был представлен лично министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым на закрытой встрече с представителями МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома».

Итоговые параметры таковы: с 1 июля 2018 года СМС-сообщения и записи телефонных разговоров будут храниться операторами в течение полугода, а интернет-трафик, включающий в себя переписку в мессенджерах, электронную почту, историю браузера и не только — в течение одного месяца, начиная с 1 октября текущего года. Отметим, что изначально сроки были иными: полгода на хранение интернет-трафика и год на сообщения и звонки. Собеседники РБК утверждают, что новая схема уже оформлена как проект постановления правительства, однако опубликуют его только после президентских выборов.

«Реальное время» поинтересовалось у операторов, известно ли им об утверждении итогового варианта реализации закона, и не распространялись ли внутри компаний новые инструкции после закрытой встречи «большой тройки» с Николаем Никифоровым. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»), «МТС» и «Теле2» нам сообщили, что они не комментируют «закон Яровой». Пресс-служба ПАО «МегаФон» прислала данные по затратам компании на реализацию закона (об этом чуть ниже), проигнорировав все вопросы об окончательных параметрах «пакета». Ответ от пресс-службы Минкомсвязи РФ на момент публикации в редакцию не поступал.

Александр Смирнов: «Мы не считаем возможным обсуждать законодательство РФ, обязательное для исполнения субъектами, тем более что закон все-таки существенно скорректирован в меньшую сторону по срокам хранения информации. Теперь нашей компании предстоит детальное изучение и выработка технических моделей хранения данной информации». Фото Максима Платонова

«Минкомсвязи приняло во внимание некоторые опасения операторов связи»



Одним из немногих участников рынка, не побоявшимся прокомментировать ситуацию (используя очень осторожные формулировки), стал директор по маркетингу компании «Таттелеком» Александр Смирнов: «Мы не считаем возможным обсуждать законодательство РФ, обязательное для исполнения субъектами, тем более что закон все-таки существенно скорректирован в меньшую сторону по срокам хранения информации. Теперь нашей компании предстоит детальное изучение и выработка технических моделей хранения данной информации».

О послаблениях для операторов также говорит куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ Ирина Левова: «Надо отметить, что Минкомсвязи приняло во внимание некоторые опасения операторов связи, высказанные ранее. В частности, в новом проекте министерство отказалось от использования понятия «монтированной емкости» при определении объема хранилищ информации — его применение значительно увеличивало финансовые затраты операторов на реализацию ФЗ №374. Вместе с тем, была исключена обязанность хранения операторами транзитного трафика, что также позволяет сократить объем хранимой информации. Также малым операторам позволено использовать ресурсы крупных операторов связи вместо создания собственных хранилищ».

«Люди пострадают, так как им придется платить больше»

По словам директора регионального отделения телекоммуникационной компании «ОБИТ» Михаила Марковича, сокращение сроков хранения данных, которое внесено в новый проект, обнадеживает, и теперь они «выглядят более разумными и реалистичными, чем в первоначальном варианте». Однако Маркович считает, что внесенные изменения недостаточно радикальны: «Закон Яровой» по-прежнему остается регрессивным актом, который не будет способствовать развитию телекоммуникационной индустрии в стране, зато, скорее всего, будет провоцировать рост тарифов на услуги связи».

К слову о тарифах: Ирина Левова утверждает, что при описанной выше схеме реализации закона может произойти значительный (от 12 до 90%) рост стоимости услуг связи. Михаил Маркович, в свою очередь, обозначает «вилку» в 20—50%.

Ирина Левова утверждает, что при описанной выше схеме реализации закона может произойти значительный (от 12 до 90%) рост стоимости услуг связи. Фото bangbangeducation.ru



— Пока до регулятора не удается донести то, что люди пострадают, так как им придется платить больше. Лично я не знаю, готовы ли граждане оплачивать все это. Ведь никто не спрашивал, насколько они считают эффективной реализацию такого рода мер и готовы ли они платить из своего кармана за все это, — заявляет Ирина Левова.

Немного под иным углом на ситуацию смотрит директор по маркетингу компании «Таттелеком» Александр Смирнов: «На рост тарифов в большей степени оказывает влияние конкуренция между операторами, и я не думаю, что операторы сегодня готовы затраты по «закону Яровой» напрямую переносить на своих клиентов, которые очень чувствительны к ценам на услугу. Однако нельзя отрицать, что данный закон сыграет свою роль в уменьшении прибыли телеком-компаний».

«Инвестиционный бюджет операторов будет полностью поглощен»

Велика вероятность того, что в перспективе телеком-компаниям придется столкнуться не только с уменьшением прибыли, о котором упомянул представитель «Таттелекома».

— По предварительным расчетам, за 5 лет реализации закона по той схеме, которая сейчас предлагается, операторы связи понесут следующие затраты: ПАО «МТС» — около 43 млрд рублей, «Вымпелком» — не менее 63 млрд рублей, «МегаФон» — около 40 млрд рублей (данные подтверждают в пресс-службе компании), «Эр-Телеком» — около 50 млрд рублей. В таких объемах это фактически означает прекращение развития сетей связи в стране, поскольку инвестиционный бюджет операторов будет полностью поглощен, — констатирует Левова.

С этим утверждением согласен представитель «ОБИТ» Михаил Маркович: эксперт считает, что операторы действительно будут вынуждены перенаправить инвестиционные бюджеты на выполнение требований закона вместо модернизации сетей, развития собственной инфраструктуры и освоения новых стандартов и технологий.

Михаил Маркович считает предложение рабочей группы «Связь и IT» вполне адекватным и заявляет, что «даже удлинение этого срока (в трое суток) до недели было бы приемлемо для операторов, по сравнению с нынешними требованиями». Фото Максима Платонова



По оценке рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ, максимально приемлемый срок хранения по «закону Яровой» составляет трое суток. Куратор группы Ирина Левова считает, что можно было бы начать с этого отрезка времени, а уже затем разработать системы архивирования, которые позволят сократить и объемы, и затраты. Эксперт уточнила, что на данный момент в России таких систем нет, как нет и «необходимого оборудования, которое, как известно, по поручению президента должно быть отечественным».

В свою очередь, Михаил Маркович считает предложение рабочей группы «Связь и IT» вполне адекватным и заявляет, что «даже удлинение этого срока (в трое суток) до недели было бы приемлемо для операторов, по сравнению с нынешними требованиями».

«Основная цель нового регулирования — получение денег теми, у кого есть дата-центр»

Отвечая на наши вопросы о закрытой встрече Николая Никифорова с «большой тройкой», на которой были утверждены окончательные параметры «закона Яровой», Ирина Левова все же усомнилась в том, что на минувшей неделе прозвучало действительно итоговое решение по срокам.

— Надо смотреть на эту ситуацию прямо: у нас сейчас нет возможности забюджетировать те средства, которые необходимы на реализацию закона. Можно сделать вид, что мы действительно сейчас начнем что-то реализовывать, но в реальности этого не будет. Да сейчас тот же СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий, — прим. ред.) в реальности работает процентов на 50, — заявляет эксперт. — С моей точки зрения, было бы хорошо сделать так, чтобы СОРМ нормально работал, вместо того, чтобы придумывать новое регулирование, основной целью которого, по всей видимости, является то, чтобы тот, у кого есть дата-центр, получил деньги. В данном случае смысл хранения трафика, который является зашифрованным, с точки зрения обеспечения национальной безопасности от меня несколько ускользает.

Ирина Левова: «С моей точки зрения, было бы хорошо сделать так, чтобы СОРМ нормально работал, вместо того, чтобы придумывать новое регулирование, основной целью которого, по всей видимости, является то, чтобы тот, у кого есть дата-центр, получил деньги». Фото wikipedia.org



Говоря об «обогащении» на «законе Яровой», стоит упомянуть одну любопытную вещь: сразу несколько представителей российского телекоммуникационного рынка заявили РБК, что закон «позволит увеличить выручку холдингу «Цитадель», который занимается производством СОРМ, необходимых для снятия информации с каналов связи». Сообщается, что основным владельцем «Цитадели» является Антон Черепенников — партнер мажоритарного акционера «МегаФона» Алишера Усманова по нескольким проектам. Собеседник федерального издания предполагает, что именно с этим связано то, что «оператор больше не является яростным критиком положений «закона Яровой».