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«Кому нужно колхозное поле»: казанские дольщики просили в Госдуме денег вместо земли

07:00, 30.01.2018 17 Сюжет: Крушение "ФОНа"

В России обманутые покупатели квартир потеряли на долгостроях 3 трлн рублей

«Кому нужно колхозное поле»: казанские дольщики просили в Госдуме денег вместо земли Фото: kprf.ru

В Госдуме вновь выслушали чаяния обманутых дольщиков России. На круглый стол по теме приехали активисты проблемных строек из 27 регионов, в том числе и из Казани. По ряду субъектов ответ держали местные власти, но в большинстве случаев региональные чиновники проигнорировали встречу. На что жаловались парламентариям «фоновцы» и «свеевцы» и какой помощи ждут от скорого визита в Татарстан главы рабочей группы Госдумы по защите прав дольщиков Николая Николаева — в материале «Реального времени».

«Кому нужно колхозное поле? Не картошку же сажать?!»

Встреча в Госдуме по традиции выдалась многочасовой. Желающих достучаться до народных избранников было не счесть. Дольщики прорывались к микрофону, как к трибуне на митинге. Люди и выглядели соответствующе: в футболках с символикой своих долгостроев и плакатами.

Региональные власти были представлены главой Кировской области, замами губернаторов Вологодской и Челябинской областей, рядом других чиновников. Но большинство субъектов все же проигнорировали общение с дольщиками. Приглашенные на круглый стол представители АИЖК, МВД, Следкома, Росфинмониторинга, Минэкономразвития, Росреестра, службы судебных приставов и Росимущества больше отмалчивались. Некоторые даже не досидели до конца встречи.

— У нас в Татарстане тоже есть проблемные объекты. Из них шесть по федеральной программе «Жилье российским семьям». Программу закрыли, и теперь дольщики плюхаются. Есть три объекта в Набережных Челнах, а в Казани мы делимся на две категории — объекты фирмы «Свей» и объекты ГК «ФОН» — это Ливада, где есть ЖК «МЧС», который строится на федеральной земле с инвестдоговором с Росимуществом. Жалко, что Казбек Азаматович уже ушел. Я лично общалась с представителями его ведомства и просила помощи. Застройщик не делает платежи в виде налогов и арендной платы, мы остаемся заложниками данной ситуации, — рассказала депутатам Гульнара Закирова, дольщица из ЖК «МЧС».

Гульнара Закирова (справа): «Если для достройки дома нужна небольшая сумма, тогда застройщику еще интересна земля. А для остальных получение земель через АИЖК — это не решение проблемы»

Казанская активистка рассказала и про дома, которые не строятся по 15 лет и больше: дом на Достоевского, 57, Миллениум Сити, а также про долгострои с лишними надстроенными этажами — ЖК «Золотая середина». Сообщила, что власти создали в помощь им и вкладчикам лопнувших банков — республиканский фонд поддержки, но он не работает с дольщиками.

— Для нас создается отдельный фонд, куда переходят земли АИЖК. Но ситуация такая, что застройщику в основном земли не нужны. Тем более в таком количестве, которое необходимо, например, на стройку моего дома — более 1 млрд рублей, а у нас два таких дома! Посчитайте, это два с лишним миллиарда. Кому нужно колхозное поле? Что он с этим полем будет делать, не картошку же сажать?! Нам нужны деньги. Если для достройки дома нужна небольшая сумма, тогда застройщику еще интересна земля. А для остальных получение земель через АИЖК — это не решение проблемы. Тогда сделайте центр или банк, который будет залогодержателем этих земель, а проблемным объектам даст деньги на то, чтобы они возводились, — предложила Гульнара.

По словам женщины, не приходится рассчитывать и на свободные активы долгостроев. Ведь их еще нужно реализовать, а кто купит еще не построенную квартиру на проблемной стройке, где годами не появлялись рабочие? «Почему Су-155 дали санаторов, а мы что рыжие? Ну в конце концов, чем мы отличаемся?!», возмущена жительница Казани.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин, который провел круглый стол, считает, что общий объем ущерба в долевом строительстве гораздо выше данных МВД.

Дольщики потеряли на долгостроях 3 трлн рублей!

Представитель МВД сообщил, что министерство расследует несколько сотен дел, связанных с нарушениями в долевом строительстве. «580 дел у нас в работе, из них 511 возбуждено по статье «Мошенничество», — заявил начальник управления «П» Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Олег Ким. По его словам, предварительная сумма ущерба по этим делам — 6,3 млрд рублей.

Основные нарушения в «долевке» — растрата полученных от дольщиков денег на личные нужды, удорожание стройматериалов, невыполнение обязательств со стороны поставщиков или подрядчиков, умышленное доведение строительной фирмы до банкротства путем создания искусственной задолженности. В суды передали 482 дела на 7,9 млрд рублей, добавил Олег Ким. Стражи порядка выявили 70 виновных лиц и 60 из них привлекли к уголовной ответственности.

Между тем, депутат Госдумы Валерий Рашкин, который провел круглый стол, считает, что общий объем ущерба в долевом строительстве гораздо выше данных МВД. По данным Общероссийского движения дольщиков, сумма на уровне 3 трлн рублей.

— Мне эта цифра в три триллиона представляется достоверной, общественная организация провела серьезную аналитическую работу, — цитирует слова Валерия Рашкина ТАСС.

Заметно выше и число обманутых дольщиков в России: 158 тысяч пострадавших, по данным общественников, против 29 тысяч по официальным данным.

Заметно выше и число обманутых дольщиков в России: 158 тысяч пострадавших, по данным общественников, против 29 тысяч по официальным данным. Фото Олега Тихонова

В Казань едет глава думской группы по защите прав дольщиков

Вместе с активисткой ФОНа на круглый стол по проблеме дольщиков отправился и представитель «свеевского» долгостроя на Достоевского, 57. Андрей Карпенко в целом доволен итогами, хотя указал и на недочеты.

— То, что встречу организовали, уже хорошо. Но расстроило, что не было чиновников от Татарстана. Хотя от некоторых регионов были даже по двое, например, от Кировской области — губернатор и зам по строительству. А нашим будто безразлично все, такое ощущение. Практически не было и федеральных чиновников, из Минстроя или правительства никого, — посетовал активист.

— Цель была — в очередной раз озвучить проблему и что регионы порой не хотят, да и не могут самостоятельно решить вопросы, — добавила Гульнара Закирова.

После круглого стола активистка попросила Валерия Рашкина передать письма казанских дольщиков с просьбой о помощи Игорю Шувалову. Также ей удалось переговорить с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, руководителем думской рабочей группы по защите прав дольщиков Николаем Николаевым.

— Я говорю, у нас проблемы с Росимуществом, проблемы с арендой земли. Доля МЧС так и не снижена, просто нас пока успокаивают. Он спросил, прописано ли что-то из этого в дорожной карте? Отвечаю: нет, только указан 2020 год, и все, в основном все, достраивается за счет средств дольщиков, — пересказала беседу Гульнара.

Николаев заверил казанских дольщиков, что уже скоро обязательно доедет до столицы Татарстана. Фото inform-24.com

Росимущество требует немедленной выплаты долга за аренду земли под ЖК «МЧС» — 10 млн рублей. О рассрочке федеральные чиновники не хотят и слышать. Но, если и согласятся, проценты составят около 700 тысяч рублей в год. Сумма может и не большая, но на фоне безденежья на стройке, когда дольщики сами оплачивают проект планировки, эти расходы легли на комплекс очередным ярмом.

Поэтому казанская дольщица считает одним из плюсов своей поездки разговор с Николаевым. Оказалось, на прошлой неделе парламентарий собирался в Казань — осмотреть и обсудить проблемные стройки. В последний момент его вызвали в правительство, и визит пришлось отложить. Но Николаев заверил казанских дольщиков, что уже скоро обязательно доедет до столицы Татарстана.

Василя Ширшова, фото kprf.ru
НедвижимостьЭкономикаОбществоВласть
комментарии 17

комментарии

  • Анонимно 30 янв
    В очередной раз успокаивают.. но стройка так и не двигается...Спасибо Гульнара, что находите силы бороться!
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  • Анонимно 30 янв
    Сколько можно ждать 16 год обещаний,первый ДДУ 2002 года ДОСТОЕВСКОГО 57!!!!
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  • Анонимно 30 янв
    Сколько можно ждать 16 год обещаний,первый ДДУ 2002 года ДОСТОЕВСКОГО 57!!!!
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    Анонимно 30 янв
    214 ФЗ от 30.13.2004, а у вас первый дду 2002 г.)
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    Анонимно 30 янв
    Подколол дольщиков))
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  • Анонимно 30 янв
    4 года уже только и слышно что дома построят. Когда начнут?
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    Анонимно 30 янв
    Построят, не переживайте
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  • Анонимно 30 янв
    Спасибо Реальному Времени что не забывают дольщиков и освещают события. То что происходит- происходит благодаря таким как Гульнара! Спасибо ей огромное!
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    Анонимно 31 янв
    Полностью согласен. Таким как Гульнара нужно ставить памятник. Энергию таких как она направить на развитие России... давно бы были впереди планеты всей.
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  • Анонимно 30 янв
    Очень надеемся на решение нашего вопроса. Неужели и федеральная на все плевать . Ждем Николаева в Казань. Спасибо активистам
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  • Анонимно 30 янв
    Уже последняя надежда теряется. ЖК МЧС дома 3 и 4 так и не начинают строить. Чем дальше идет время, тем меньше звучит обещаний.
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  • Анонимно 30 янв
    Конечно, пустыми обещаниями никого уже не проведешь. Уважаемые чиновники, пора показывать свою состоятельность действием. Жк Мчс все еще на сваях.
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    Анонимно 30 янв
    ну уж про весь-то ЖК МЧС не говорите. 1 дом почти сдан, 5 - активно достраивают, весной сдадут, 2 - тоже есть подвижки.
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  • Анонимно 30 янв
    Спасибо Гульнаре, очень много сил и личного времени тратит на решение общей проблемы тысяч людей
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  • Анонимно 30 янв
    Спасибо дольщице ЖК МЧС Гульнаре! Грамотный и упорный человек. Пусть ей поверят чиновники, банкиры, строители - как верим мы, дольщики.
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  • Анонимно 30 янв
    Жизнь проходит-квартиры не было и нет
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  • Анонимно 31 янв
    Одна болтовня- а стройки так и стоят намертво !!!
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