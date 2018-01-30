Более 1,7 млрд рублей направил ТАИФ-НК на реализацию ипотечных программ

Фото: предоставлено ОАО «ТАИФ-НК»

ТАИФ-НК планирует продолжить реализацию ипотечных программ: до 2020 года ключи от новых квартир получат свыше 140 сотрудников. Возможность улучшить жилищные условия будет у работников ТАИФ-НК как по программе «Социальная ипотека», так и по Дополнительной корпоративной ипотечной программе. Процентная ставка по ней приближена к «социальной», а очередь двигается в разы быстрее. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Благодаря ипотечным программам с 2005 года новоселье справили 740 семей

Реализация ипотечных программ на ТАИФ-НК началась в 2005 году: работники могут получить жилье по «Социальной ипотеке» и по Дополнительной корпоративной ипотечной программе, разработанной для сотрудников ГК ТАИФ. За время действия обеих программ новоселье справили 740 семей. Большая часть из них, это 635 человек, получили жилье по «Социальной ипотеке». По дополнительной ипотечной программе квартирами обзавелись 105 человек, среди них Айгуль Шамсутдинова. Девушка пришла работать в компанию в 2015 году и через полтора года отметила новоселье. Вспоминает, что в тот момент рассматривала разные банки, но процентные ставки везде были высокие. Она могла претендовать на жилье по социальной ипотеке, но так как очередь на получение жилья была большая, то ей пришлось бы ждать несколько лет. Тогда Айгуль решила попробовать получить квартиру по дополнительной программе для сотрудников ГК ТАИФ.

— По социальной ипотеке я бы получила только однокомнатную квартиру, так как тогда была еще не замужем, а мне хотелось на перспективу двухкомнатную и по дополнительной программе я могла ее получить. Когда мне подтвердили кредитоспособность, то предложили несколько вариантов выбора будущей квартиры. Мне не хотелось долго ждать, и я выбрала жилье в доме, который скоро должны были достроить. В течение четырех месяцев с момента подачи заявки я все получила, — вспоминает инженер ТАИФ-НК Айгуль Шамсутдинова.

Средства на первоначальный взнос дает предприятие



Ипотечная ставка для Айгуль составила 11,6%, но каждый месяц за счет компании 4% ей возвращают. Средства на первоначальный взнос, это 277 тысяч рублей, заплатила ТАИФ-НК — это целевой займ на 15 лет, который Айгуль начнет выплачивать через 5 лет.

В квартире, полученной по дополнительной программе для сотрудников ГК «ТАИФ», Айгуль теперь живет с супругом. Фото из личного архива

— За пять лет я выплачу ипотеку и только потом начну выплачивать первоначальный взнос. Для меня это очень выгодно, потому что когда получаешь квартиру, очень много расходов, а здесь первоначальный взнос дает предприятие. А так как каждый месяц 4% от уплаченных процентов в банк возвращает предприятие, то получается как социальная ипотека. И еще не нужно ходить в банк, деньги за ипотеку автоматически снимаются с зарплатной карты, — делится Айгуль.

Квартиру с чистовой отделкой Айгуль получила в 47-м микрорайоне — это новый жилой район в Нижнекамске. Здесь все квартиры с удобной планировкой, сделаны пандусы и детские площадки. Пока в этом районе только высотные жилые дома, но в этом году сдадут детский садик и школу. 47-й микрорайон — самый популярный район, сюда заселились 311 сотрудников предприятия. Также квартиры в 2017 году выдавались в 15-м и 49-м микрорайонах города Нижнекамска.

Получить жилье по дополнительной программе могут сотрудники, которые проработали на предприятии более 1 года. Кроме этого, работник должен быть трудоустроен по бессрочному трудовому договору, а полностью расплатиться за жилье необходимо до достижения пенсионного возраста.

Благодаря ипотечным программам с 2005 года новоселье справили 740 семей. Фото предоставлено ОАО «ТАИФ-НК»



До 2020 года ключи от новой квартиры получат свыше 140 человек



С 2005 года на реализацию ипотечных программ ТАИФ-НК выделила более 1,7 млрд рублей. Из них 1,6 млрд рублей было направлено на поддержку программы «Социальная ипотека», 102 млн направили на выдачу работникам займов для оплаты первоначального взноса, 18 млн рублей — на компенсацию сотрудникам уплаченных процентов по целевым займам предприятия и кредитам Банка «Аверс».

До 2020 года новоселье смогут справить свыше 140 семей. Фото предоставлено ОАО «ТАИФ-НК»



Реализацию ипотечных программ на ОАО «ТАИФ-НК» планируют продолжить как минимум до 2020 года. За это время новоселье смогут справить свыше 140 сотрудников компании, в том числе 76 работников в рамках Дополнительной корпоративной ипотечной программы.

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