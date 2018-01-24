«Владимир Владимирович же отменил термин экономжилье — это стандартное жилье»

Компания «#Суварстроит» сдала ЖК «Веснушки», поделилась планами и прогнозом по рынку жилья

Фото: Максим Платонов

Компания «#Суварстроит» сдала свой новый ЖК «Веснушки» как первое в Казани smart-жилье. На подходе схожие проекты «Сказочный лес», «Палитра», и еще много домов под сдачу на этот год. Кроме того, компания запускает ряд новых проектов. Как обстоят дела у крупнейшего татарстанского застройщика, а также о новых трендах и ситуации на рынке жилья — в материале «Реального времени».

Формат smart в «Веснушках»

Ярко-рыжую «суваровскую» 23-этажку на разъезде Восстания видно издалека. ЖК «Веснушки» расположился рядом с администрацией Московского и Кировского районов. «Сосед» с другой стороны менее приятный — разрушенное, ветхое здание «Тасмы». Это не помешало покупателям раскупить практически все триста квартир в доме — осталось не более восьми.

Строительство стартовало под конец 2015 года. Сегодня «Веснушки» торжественно сдали, позиционируя их как первый в Казани жилой комплекс формата smart-жилье. Общая площадь застройки почти 20 тысяч кв. м. На первом этаже офисы с отдельными входными группами. В доме четыре бесшумных лифта, на одном из них можно спуститься в подземный паркинг на сто с лишним машин.

В доме только одно- и двухкомнатные квартиры площадью 28, 37 и 54 «квадрата». На каждом этаже по два крыла, в каждом — по семь квартир и своя колясочная. Территория вокруг дома обустроена по концепции безопасного двора без машин. Застройщик называет жилье в комплексе европейским форматом по доступной цене.

Ярко-рыжую «суваровскую» 23-этажку на разъезде Восстания видно издалека



— Владимир Владимирович же отменил термин экономжилье — это стандартное жилье. Но по своей инфраструктуре и набору критериев — это больше класс комфорт, такой начальный уровень для людей, которые не хотят переплачивать. При этом здесь все атрибуты бизнес-класса присутствуют. И вы не переплачиваете за квадратный метр. Найти сейчас в Казани квартиру с аналогичным предложением вы должны будете постараться, — заявил коммерческий директор компании Максим Николаев.

По словам застройщика, жилье в «Веснушках» покупают как молодые семьи, так и пенсионеры. А в первые три месяца большую активность проявляли инвесторы, потому что сейчас на стадии котлована не все готовы покупать квартиру для жизни.

Все квартиры сдаются в предчистовой отделке, за исключением шоу-рума в 43 кв. м. Однокомнатная квартира с вместительной кухней, обустроенной под гостиную, за счет разделения зон создала ощущение небольшой «двушки». Вместе с обстановкой стоит 3,6 млн рублей. Средняя стоимость «квадрата» в доме выросла с 45—48 тысяч на старте проекта до 68 тыс. при сдаче. Стоимость парковочного места начиналась от 350 тысяч рублей.

Правда, на сегодня в доме почти все квартиры распроданы, осталось не более восьми. Коммерческие площади еще можно выкупить по цене от 65 тысяч за «квадрат». Из похожих в планировочных решениях на «Веснушки» — проекты ЖК «Сказочный лес» и «Палитра».

Все квартиры сдаются в предчистовой отделке, за исключением шоу-рума в 43 кв. м



Все будет зависеть от финансовой политики банков

Прогнозируя ситуацию на рынке жилья, в компании не предвидят серьезных изменений в этом году. Ипотека останется главным драйвером, даже в условиях ужесточения Центробанком правил выдачи жилищных кредитов.

— Мы видим, что банки ведут достаточно серьезную работу, чтобы выдача ипотеки стала более комфортной. Это выражается во всем: от сбора документов до требований к зарплате. Получить ипотеку действительно стало проще. То, что сейчас будут регулировать первоначальный взнос, думаю, что и в данной ситуации люди смогут найти подход, — убежден Максим Николаев.

В компании отметили интересную программу для многодетных семей, которая позволяет субсидировать ипотечную ставку от трех до пяти лет по 6%. И даже после пяти лет есть надежда, что к тому времени средняя ставка по ипотеке будет ниже и заемщики смогут рефинансировать кредиты под меньший процент. Что касается прогноза по стоимости жилья на этот год, в «Суваре» наблюдают минимальные колебания средних цен:

— Если никаких потрясений в экономике или вообще в нашей стране не произойдет, соответственно, нет предпосылок, чтобы цены как-то резко менялись. Но с того момента, когда в ближайшей перспективе полностью будет отменена «долевка», вот здесь возможно определенное увеличение цены, и то это будет зависеть от финансовой политики банков, которую они будут вести по отношению к застройщикам. Будет иметь значение стоимость кредита, — подчеркнул Николаев.

Кроме того, застройщик отмечает несколько новых тенденций. В частности, меняется подход застройщиков к проектированию строительства: «Сейчас все стараются развернуться лицом к потребителю, ищут интересные решения для комфортного проживания людей. Каждый застройщик старается найти свою фишку».

Новые ЖК в центре и больше «двушек» с «трешками»

В этом году «Сувар» запускает еще несколько проектов. Правда, в компании пока не раскрывают всех подробностей. Анонсировали лишь старт строительства малоквартирного жилого дома в центре города — также с офисными помещениями и подземной парковкой: «очень удобное расположение, класс жилья, скорее, комфорт+». Кроме того, застройщик будет продолжать осваивать уже запущенные жилкомплексы.

— У нас огромная территория по каждому из проектов. Мы их будем продолжать и акцентировать внимание на инфраструктуре и благоустройстве. В этом году очень много домов под сдачу — это и ЖК «Залесный Сити», и «Сказочный лес», и «Южный парк», и «Станция «Спортивная», — перечислил Николаев.

Рассказал, как на примере «Веснушек» компания поменяла подход к оформлению жилых комплексов, и так будет и с последующими проектами. Это закрытый двор, современные игровые площадки с безопасным покрытием, обустройство лифтовых холлов или парковочного пространства. Это особенно актуально в условиях изменившейся структуры спроса. Сейчас в основном покупают квартиры для себя и семьи. Поэтому застройщики постепенно движутся от малогабаритного в сторону крупногабаритного жилья.

— Когда речь касается комплексного освоения территорий 40 га, где достаточно много жилых домов, мы можем поэтапно отслеживать спрос и корректировать проекты согласно рынку. Взять «Сказочный лес». Мы начинали здесь с формата smart-жилье, а в новых домах этого ЖК будут уже полноценные однокомнатные квартиры и более комфортное жилье. То есть люди, купив квартиру в одном комплексе, смогут здесь же улучшить свои жилищные условия, не уезжая в другой район.

Партнерский материал

1 / 56 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов