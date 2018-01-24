«Владимир Владимирович же отменил термин экономжилье — это стандартное жилье»
Компания «#Суварстроит» сдала ЖК «Веснушки», поделилась планами и прогнозом по рынку жилья
Компания «#Суварстроит» сдала свой новый ЖК «Веснушки» как первое в Казани smart-жилье. На подходе схожие проекты «Сказочный лес», «Палитра», и еще много домов под сдачу на этот год. Кроме того, компания запускает ряд новых проектов. Как обстоят дела у крупнейшего татарстанского застройщика, а также о новых трендах и ситуации на рынке жилья — в материале «Реального времени».
Формат smart в «Веснушках»
Ярко-рыжую «суваровскую» 23-этажку на разъезде Восстания видно издалека. ЖК «Веснушки» расположился рядом с администрацией Московского и Кировского районов. «Сосед» с другой стороны менее приятный — разрушенное, ветхое здание «Тасмы». Это не помешало покупателям раскупить практически все триста квартир в доме — осталось не более восьми.
Строительство стартовало под конец 2015 года. Сегодня «Веснушки» торжественно сдали, позиционируя их как первый в Казани жилой комплекс формата smart-жилье. Общая площадь застройки почти 20 тысяч кв. м. На первом этаже офисы с отдельными входными группами. В доме четыре бесшумных лифта, на одном из них можно спуститься в подземный паркинг на сто с лишним машин.
В доме только одно- и двухкомнатные квартиры площадью 28, 37 и 54 «квадрата». На каждом этаже по два крыла, в каждом — по семь квартир и своя колясочная. Территория вокруг дома обустроена по концепции безопасного двора без машин. Застройщик называет жилье в комплексе европейским форматом по доступной цене.
— Владимир Владимирович же отменил термин экономжилье — это стандартное жилье. Но по своей инфраструктуре и набору критериев — это больше класс комфорт, такой начальный уровень для людей, которые не хотят переплачивать. При этом здесь все атрибуты бизнес-класса присутствуют. И вы не переплачиваете за квадратный метр. Найти сейчас в Казани квартиру с аналогичным предложением вы должны будете постараться, — заявил коммерческий директор компании Максим Николаев.
По словам застройщика, жилье в «Веснушках» покупают как молодые семьи, так и пенсионеры. А в первые три месяца большую активность проявляли инвесторы, потому что сейчас на стадии котлована не все готовы покупать квартиру для жизни.
Все квартиры сдаются в предчистовой отделке, за исключением шоу-рума в 43 кв. м. Однокомнатная квартира с вместительной кухней, обустроенной под гостиную, за счет разделения зон создала ощущение небольшой «двушки». Вместе с обстановкой стоит 3,6 млн рублей. Средняя стоимость «квадрата» в доме выросла с 45—48 тысяч на старте проекта до 68 тыс. при сдаче. Стоимость парковочного места начиналась от 350 тысяч рублей.
Правда, на сегодня в доме почти все квартиры распроданы, осталось не более восьми. Коммерческие площади еще можно выкупить по цене от 65 тысяч за «квадрат». Из похожих в планировочных решениях на «Веснушки» — проекты ЖК «Сказочный лес» и «Палитра».
Все будет зависеть от финансовой политики банков
Прогнозируя ситуацию на рынке жилья, в компании не предвидят серьезных изменений в этом году. Ипотека останется главным драйвером, даже в условиях ужесточения Центробанком правил выдачи жилищных кредитов.
— Мы видим, что банки ведут достаточно серьезную работу, чтобы выдача ипотеки стала более комфортной. Это выражается во всем: от сбора документов до требований к зарплате. Получить ипотеку действительно стало проще. То, что сейчас будут регулировать первоначальный взнос, думаю, что и в данной ситуации люди смогут найти подход, — убежден Максим Николаев.
В компании отметили интересную программу для многодетных семей, которая позволяет субсидировать ипотечную ставку от трех до пяти лет по 6%. И даже после пяти лет есть надежда, что к тому времени средняя ставка по ипотеке будет ниже и заемщики смогут рефинансировать кредиты под меньший процент. Что касается прогноза по стоимости жилья на этот год, в «Суваре» наблюдают минимальные колебания средних цен:
— Если никаких потрясений в экономике или вообще в нашей стране не произойдет, соответственно, нет предпосылок, чтобы цены как-то резко менялись. Но с того момента, когда в ближайшей перспективе полностью будет отменена «долевка», вот здесь возможно определенное увеличение цены, и то это будет зависеть от финансовой политики банков, которую они будут вести по отношению к застройщикам. Будет иметь значение стоимость кредита, — подчеркнул Николаев.
Кроме того, застройщик отмечает несколько новых тенденций. В частности, меняется подход застройщиков к проектированию строительства: «Сейчас все стараются развернуться лицом к потребителю, ищут интересные решения для комфортного проживания людей. Каждый застройщик старается найти свою фишку».
Новые ЖК в центре и больше «двушек» с «трешками»
В этом году «Сувар» запускает еще несколько проектов. Правда, в компании пока не раскрывают всех подробностей. Анонсировали лишь старт строительства малоквартирного жилого дома в центре города — также с офисными помещениями и подземной парковкой: «очень удобное расположение, класс жилья, скорее, комфорт+». Кроме того, застройщик будет продолжать осваивать уже запущенные жилкомплексы.
— У нас огромная территория по каждому из проектов. Мы их будем продолжать и акцентировать внимание на инфраструктуре и благоустройстве. В этом году очень много домов под сдачу — это и ЖК «Залесный Сити», и «Сказочный лес», и «Южный парк», и «Станция «Спортивная», — перечислил Николаев.
Рассказал, как на примере «Веснушек» компания поменяла подход к оформлению жилых комплексов, и так будет и с последующими проектами. Это закрытый двор, современные игровые площадки с безопасным покрытием, обустройство лифтовых холлов или парковочного пространства. Это особенно актуально в условиях изменившейся структуры спроса. Сейчас в основном покупают квартиры для себя и семьи. Поэтому застройщики постепенно движутся от малогабаритного в сторону крупногабаритного жилья.
— Когда речь касается комплексного освоения территорий 40 га, где достаточно много жилых домов, мы можем поэтапно отслеживать спрос и корректировать проекты согласно рынку. Взять «Сказочный лес». Мы начинали здесь с формата smart-жилье, а в новых домах этого ЖК будут уже полноценные однокомнатные квартиры и более комфортное жилье. То есть люди, купив квартиру в одном комплексе, смогут здесь же улучшить свои жилищные условия, не уезжая в другой район.
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комментарии
Единственный вопрос: кто придумал устанавливать радиаторы отопления в коридорах по самым потолком? Толку то от них с точки зрения теплообмена (нагрев помещения) никакого!