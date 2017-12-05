Нижнекамская СКАзка с несчастливым концом

«Нефтехимик» проиграл финансовому монстру КХЛ в последние две минуты

Этот матч с полной уверенностью можно было назвать самым ожидаемым и самым ярким в этом сезоне на «Нефтехим-Арене». Игры с участием питерских армейцев почти всегда проходят с аншлагом, да и успешное шествие «Нефтехимика» по «регулярке» заметно добавило посещаемости нижнекамской команде. Неудивительно, что билеты на этот матч были раскуплены задолго до его начала. Как «Нефтехимик» едва не обыграл СКА, уступив (1:3) лишь из-за спорного удаления в самой концовке, — в материале «Реального времени».

В центре внимания

Противостояние «Нефтехимика» и СКА претендовало на звание центрального в туре. Конечно, питерцы выступали фаворитом встречи — но уже не безусловным. Нижнекамцы показывают характер, и в последних играх они повергли признанных грандов — магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и, конечно же, казанский «Ак Барс». С армейцами «волки» уже встречались по ходу сезона. В октябре на питерском льду дружина Назарова дала достойный бой СКА. Тогда к третьему периоду «Нефтехимик» вел 2:1, и лишь в последней 20-минутке хозяева льда смогли перехватить инициативу и все-таки выйти из противостояния победителями.

Армейцы в этом сезоне выдали рекордную беспроигрышную серию — 20 матчей кряду. К текущему моменту лидерство команды с берегов Невы неоспоримо; отрыв от ближайшего преследователя составляет почти 20 очков. А «Нефтехимик» продолжает творить свою большую сенсацию. Борьба за лидерство на «Востоке» в самом разгаре. В предыдущем туре парни Андрея Назарова сыграли в татарстанском дерби, накал страстей в котором был под стать дерби «зеленому». Нули в большинстве, нули в меньшинстве, равное количество численных преимуществ, штрафных минут и выигранных вбрасываний — статистика говорит сама за себя. Исход борьбы решила одна шайба. Нижнекамцы славно потрудились и увезли из Казани 3 очка.

Армейцы в этом сезоне выдали рекордную беспроигрышную серию — 20 матчей кряду



Гол армейцам — дело молодое

К приему мастеровитого соперника «волки» были готовы. По игре было видно, что времени они даром не теряли и без оглядки на обилие звезд в стане соперника стали проверять его голкипера на прочность. Армейцы скучать Ежову тоже не давали. Тем не менее особо опасных моментов соперники не могли создать довольно долго. Но на 7-й минуте арена взревела — это Порядин вовремя оказался на пятачке у ворот СКА и с передач Волгина и Аркалова распечатал ворота Микко Коскинена. Опять отличилась нижнекамская молодежь. Так, несмотря на вязкое начало, к экватору стартового периода «Нефтехимик» вел в счете, и это придало команде сил и уверенности.

СКА, разумеется, бросился отыгрываться. Илья Ежов порой нейтрализовывал, казалось, стопроцентные моменты армейцев. А в одном из навалов защитнику Волгину пришлось даже примерить на себя роль вратаря. Ну а сейвы Ежова были один краше другого. За минуту до перерыва «Нефтехимик» остался в меньшинстве, но успешные действия нижнекамцев не дали гостям сравнять счет — и к перерыву на табло красовалось 1:0.

После игры автор, как оказалось, единственной шайбы «Нефтехимика» пообщался с журналистами.

— Мы начали, в принципе, неплохо. Знали, что команда соперников хорошего класса. Мы играли в свой хоккей, старались. Забили гол. Всю игру были моменты что у нас, что и у них. В конце чуть не повезло. Гол и удаление… Не получилось довести до конца, — посетовал Павел Порядин.

— Вы всю игру держали высокий темп и выглядели на льду очень активно, почему в середине третьего периода просели?

— У нас такой хоккей — активный и энергозатратный, поэтому я бы не сказал, что мы просели. Где-то нам повезло, и мы смогли реализовать момент. Мы боролись и старались всю игру.

— Как ты считаешь, ключевым моментом стала пропущенная первая шайба или удаление Густаффсона?

— Я думаю, когда счет сравняли. Все хотели выиграть. Все бились и старались. Никого упрекнуть нельзя. Все бились и ложились под шайбы. Нам забили, 1:1. Надо было дальше играть, да и удаление подломило. Наверное все вместе сказалось на результате.

Прессинг СКА и «спасения» Ежова на любой вкус

Во втором периоде накал борьбы заметно возрос. Сначала на 4-й минуте гости снова остались в меньшинстве. Под занавес большинства «Нефтехимик» попытался пробить Коскинена во второй раз, но этот бросок получился не особенно убедительным. Затем в очередном навале на ворота Ежова Брынцев что-то не поделил с капитаном питерцев Ковальчуком. До рукоприкладства, правда, не дошло, и игра продолжилась в равных составах.

СКА продолжал давить, и то, что творил Ежов в этом игровом отрезке, можно записывать в хоккейные энциклопедии — «спасения» на любой вкус! На 13-й минуте к делу снова подключилось молодое звено. Порядин смог завести шайбу в зону СКА и сделать пас, но Огурцову не хватило самой малости, чтобы успеть замкнуть передачу. В целом в этом игровом отрезке активность армейцев возросла, но нижнекамская дружина успешно ее гасила. Добиться успеха во втором периоде армейцам так и не удалось.

Бросок от синей линии, Прохоркин обработал шайбу и бросил мимо вратаря



СКАзка с несчастливым концом

Вспоминая недавнее противостояние команд в Питере, нельзя не отметить, что именно заключительный игровой отрезок стал решающим в том матче. В Санкт-Петербурге нижнекамцы ко второму перерыву также вели с разницей в одну шайбу, но на заключительную 20-минутку сил «волкам» не хватило. «Смогут ли «нефтехимики» извлечь уроки из той игры и не допустить ошибок на этот раз?» — вот каким был главный вопрос вчерашней игры.

СКА по-прежнему упорно продавливал оборону «Нефтехимика», не меняя игрового почерка второго периода. Веря в свою команду, нижнекамские болельщики все же опасались, что гранды забьют. Ждали этого и фаны питерской команды, разразившиеся на 11-й минуте периода скандированием «Побеждать! Побеждать!». Голевая засуха в Нижнекамске питерцев, конечно, не устраивала.

Армейцы понимали, что просто так, «с кондачка» взять матч у них не получится. Комбинации стали сложнее. И на 14-й минуте периода СКА все-таки удалось сравнять счет. Бросок от синей линии, Прохоркин обработал шайбу и бросил мимо вратаря. Вздох разочарования на всю арену. Андрей Назаров запросил видеопросмотр момента, но цифры на табло не изменились — 1:1

Обыграть самую сильную команду лиги дорогого стоит. Но игра длится три периода, и СКА в очередной раз доказал, что с ним надо быть в тонусе все игровое время матча. Чуть больше семи минут хватило в итоге команде из Северной столицы, чтобы решить вопрос о победителе. Густафссон за удар клюшкой отправился на скамью штрафников. Было ли там нарушение, судьям, как известно, виднее, однако мало сомнений, что за 2 минуты до конца матча в такой же ситуации игрока СКА никто бы не удалил. Именно этот эпизод и можно назвать решающим. Мастеровитый СКА реализовал лишнего — это Шипачев вывел команду вперед. А за полторы минуты до финальной сирены дисциплинарным штрафом был наказан Илья Ежов. Итогом стала шайба под самый занавес — 1:3.

Если базовый клуб национальной команды с таким скрипом обыгрывает «Нефтехимик», то вопросы по большей части именно к нему



Когда вопросов больше к победителю

По игре нижнекамцы были достойны как минимум одного очка. Но не будем забывать и то, что игроки СКА составляют костяк сборной России. Если базовый клуб национальной команды с таким скрипом обыгрывает «Нефтехимик», то вопросы по большей части именно к нему. Что касается татарстанцев, то они на сегодня — самый яркий образец команды, не имеющей в распоряжении дорогостоящих игроков, но способной не спасовать перед самым сильным соперником. «Волки» снова показали зубы. И можно быть уверенным, что не последний раз. На послематчевой пресс-конференции наставники команд были олицетворением адекватности и дипломатии.

Андрей Назаров, главный тренер ХК «Нефтехимик»:

— Я хочу поздравить коллегу с победой. Интересная игра, вели в счете, наверное, могли что-то даже зацепить. Ну а в третьем мастерство СКА сказалось, додавили они нас.

Олег Знарок, главный тренер ХК СКА:

— Сложная для нас была игра. Очень хорошая команда у соперника, очень быстрая. И что характерно, бегали все три периода. Хорошо подготовлены. У нас были моменты в первом периоде, но больше повезло в третьем.

Кирилл Давкаев, фото ska.ru