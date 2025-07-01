«Матч добра» завершился счетом дружбы

Репортаж с товарищеской игры казанского «Сокола» и ветеранов СВО

Футболисты команды ветеранов СВО. Фото: Артем Дергунов

В Казани на стадионе «Трудовые резервы» состоялся футбольный «Матч добра» между ветеранами СВО и казанской командой «Сокол». Последняя, помимо футболистов, была представлена частью административного и тренерского штабов. Подробности зрелищной встречи, которая завершилась со счетом 5:5, — в материале «Реального времени».

По зову сердца

Отгремели торжества по случаю 80-летия Великой Победы, перевернули лист календаря с Днем России и только на исходе июня смогли неравнодушные люди отметить живых и отдать дань памяти тем, кто погиб в зоне специальной военной операции. Футбольный «Матч добра» собрал на стадионе «Трудовые резервы» в Казани многих, кому не безразлична нынешняя ситуация в Донбассе.

Один из собеседников издания рассказал, что региональное отделение «Казачество России» по Татарстану также оказывает поддержку бойцам СВО. Его руководители атаман Владислав Храменков и его первый заместитель есаул Рустем Жига, а также рядовые члены отделения активно участвуют в подобных мероприятиях. Все они пришли, по его словам, по зову сердца.

Владислав Храменков в своем коротком приветствии отметил: «Это матч не только добра, но и солидарности, любви и взаимопонимания».

Атаман Регионального отделения «Казачество России» по РТ полковник Владислав Храменков. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Армия. Язык. Вера

Зов сердца привел на мероприятие и имам-хатыба деревни «Кызыл Байрак» («Красное знамя») Верхнеуслонского района Тимура-хазрата Ибрагимова. Свой воинский долг Родине Тимур Яхьяевич отдал сполна, еще на момент, когда сама страна разваливалась.

— Я отучился в Оренбургском высшем военном училище имени Ивана Полбина. Начал службу морским летчиком в Краснознаменном северном флоте, в Мурманске. Далее был переведен в Среднеазиатский военный округ, штаб которого располагался в Алма-Ате, а с началом войны в Афганистане был направлен туда, став из морского летчика военным. С 1994 года в Казани, находясь в отставке, отучился в медресе, стал имам-хатыбом в деревне, где служу уже 21 год.

С началом СВО хазрат окончил в Российском исламском университете в Уфе военную кафедру, чтобы стать военным имамом. Но по закону его не могли делегировать в зону боевых действий из-за преклонного возраста. Тем не менее когда один из православных священников передал слова бойцов, что батюшек приезжает много, а муллы не ездят, Тимур-хазрат поехал на добровольной основе. В итоге он пять раз побывал на линии боевого соприкосновения.



Ветеран Афгана Тимур-хазрат Ибрагимов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Нельзя учиться и расти без идеологии, — убежден Тимур-хазрат. — Необходимо возвращать военно-патриотическое воспитание в школы. Это и подводит человека к мысли о защите Отечества. Так ты и вырастаешь патриотом, а не человеком, живущим по принципу: моя хата с края.

Зрители, пришедшие на матч, разглядывали выставленные у стадиона мотоциклы, с помощью которых в зоне СВО спасают жизни, эвакуируя раненных, помогая доставлять им еду и воду.

— Эндуро (мотоциклы) незаменимы на фронте. Меня вывез братишка на эндурике между подбитой техникой и телами союзников и врагов. Если бы не его скилл и двухколесный железный конь, я бы не выжил, — писал в своих соцсетях ветеран СВО Сергей Кощеев.

Жены участников СВО с позирующим бойцом. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Поклон от тех, кто сейчас находится на фронте

Вице-президент Федерации смешанного боевого единоборства ММА РТ, участник СВО в подразделении «Вагнер» Максим «Титаник» Китанин передал поклон родителям, женам, близким от тех, кто сейчас находится на фронте: «Без вашей помощи не будет всеобщей победы».

Здесь стоит отметить огромную роль представителей различных стилей боевых единоборств в деле популяризации героев Великой Отечественной войны и бойцов СВО через проведение многочисленных турниров. В целом создается впечатление, что зачастую организаторами движет личная вовлеченность, хотя Тимур-хазрат пояснял, что руководство страны должно инициировать либо идти навстречу инициативам неравнодушных граждан, подводя правовую и юридическую основу под мероприятия.

Казанские футболисты собрались на «Матч добра» в том числе и для того, чтобы почтить память коллег. К примеру, Анатолия Аксинина, Вадима Лавриновича, Дамира Абдуллова. В этом же скорбном перечне хоккеист Николай Митаки, пловец Дмитрий Усов, тренер по фитнесу Дмитрий Кузьмин.

Руслан Минабутдинов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Только единение фронта и тыла приведет нас к победе»

Руслан Минабутдинов, директор стадиона, перед игрой был по-хозяйски любезен: «Наш спортивный комплекс «Трудовые резервы» провел четыре чемпионата мира, два чемпионата Европы, старты Универсиады, «Игр будущего» и множество других крупных международных событий. Сейчас мы с удовольствием влились в этот матч, потому что только единение фронта и тыла приведет нас к победе».

После чего он снял официальный костюм, надел зеленую футболку и со словами «Если что, я здесь» влился в число участников матча, усилив команду ветеранов СВО — немногочисленную, потому что многие из футболистов продолжают сражаться в зоне спецоперации. Поэтому тренерский и административный штаб «Сокола» также усилил команду ветеранов. Не смог выйти на поле только 63-летний тренер вратарей Евгений Кранатов: «Рад бы, да здоровье не позволяет».

Это усиление по ходу матча «взяло» бразды правления атаками команды СВО. Вот Александр Ивлев отдал пас Минабутдинову, тот перевел по диагонали Александру Егорову, который хлестко ударил. Вратарь «Сокола» Никита Бурцев потащил, но нападающий ветеранов СВО был первым на добивании. Кстати, Егоров — это участник еще первого Кубка Дружбы 2008 года, своеобразный эстафетчик от тех турниров мирного времени к «Матчу добра».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Болельщики от всей души аплодировали и «родным», и СВОим

В следующей атаке команды ветеранов СВО Нагимулыч (Рустем Сабирзянов) отдал мяч Габдулычу (Руслану Минабутдинову), у которого заплелись ноги, и он упал, врезавшись головой в ноги защитника «Сокола». «Ноги помнят, хотя упал как мешок», — послышался комментарий Минабутдинова. Кстати, со скамейки запасных можно смотреть и слушать куда более искренние комментарии.

Пока участники матча переживали за голову Минабутдинова, директор стадиона поранил колени о жесткую, как наждачка, искусственную траву. Зато его партнеры, продолжив атаку, снова забили. К этому времени на поле было уже по 12 полевых игроков с каждой стороны, потому что меняться никто не планировал, и игра по своему регламенту стала приближаться к правилам регби. В итоге игра завершилась со счетом 5:5.

Зато на поле поиграли все: и стар, и млад. Болельщики обеих команд, одну из которых казанцы знают как «родных», а других вся Россия привечает как СВОих, от всей души аплодировали и участникам матча, и его организаторам, и спонсорам, которые отправят «за ленточку» столь необходимые на фронте мотоциклы.

