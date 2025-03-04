Лыжный златоград Фардиева на чемпионском холме

Три старта — три золота, два серебра у лыжников Татарстана

Новоиспеченные чемпионы России . Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 4 марта, на чемпионате России по лыжным гонкам состоится очередной розыгрыш комплектов медалей. После бурного старта, когда за два дня было разыграно три комплекта, Татарстан на голову опережает конкурентов, завоевав три золота и два серебра. «Реальное время» объясняет секрет успеха команды Ильшата Фардиева.

Матыцин инспектирует Казань перед чемпионатом страны по настольному теннису?

Три последних года, во время которых международные и российские соревнования пошли параллельными путями, удивительным образом видоизменили календари отдельных стартов. К примеру, воскресная смешанная эстафета 4 по 5 километров — это ноу-хау оргкомитета чемпионата страны по лыжным гонкам. В международном календаре лыж подобных стартов нет, разве что у биатлонистов.

Возможно, это дополнительный шанс для середняков конкретного вида спорта побороться с фаворитами. К примеру, за последние 10 лет в смешанных эстафетах биатлонистов спортсмены Чехии завоевали весь комплект наград (золото, серебро, бронза), плюс серебро у австрийцев. В мужских либо женских эстафетах крайне сложно было бы пробиться сквозь строй фаворитов — Германия, Италия и Франция, Норвегия, Финляндия и Швеция, поскольку собрать эстафеты из четырех спортсменов или спортсменок было бы крайне сложно. К примеру, мы уже сейчас можем смело предполагать, что Татарстан будет фаворитом мужской и женской эстафет при наличии в его составе Ардашева, Большунова и Коростелева, сестер Непряевой и Терентьевой, Горбуновой и Фалеевой, а вот в смешанном составе не все выглядит так однозначно.

Чемпионат страны совместно открывали президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, что логично, и предыдущий министр спорта России Олег Матыцин. Он сейчас возглавил профильный комитет Госдумы по спорту. И необходимо учесть, что через неделю после окончания лыжного чемпионата Казань впервые примет национальный чемпионат страны по настольному теннису, что для мастера спорта по этому виду спорта Матыцина крайне символично. Он, по сути, начинал свое знакомство с Казанью со студенческого чемпионата Европы по настольному теннису в 2010 году.

Кстати, помимо введения смешанной эстафеты, надо поглядывать за тем, что происходит на международном контуре. А именно: проведение прямо во время чемпионата мира спринта для спортсменов с ПОДА как продолжение соревнований для спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата во время международной Зимней Универсиады.

Александр Большунов выиграл в Казани скиатлон. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда и поражение Большунова — все равно золото для Татарстана



Российский скиатлон состоялся в тот же день, когда в норвежском Тронхейме разыгрывались награды в мужском скиатлоне. Понятно, что сравнивать результаты в лыжных гонках никому не придет в голову, поскольку совершенно разные трассы, перепад высот, структура снега, температура, однако некоторые параллели можно провести. Например, увидеть, что доминирование сборной Татарстана (золото Натальи Терентьевой, серебро Дарьи Непряевой, золото Александра Большунова) напоминает доминирование на международной арене. Что Большунов одержал пятую подряд победу в скиатлоне на чемпионатах России, а норвежец Йоханнес Клэбо впервые в истории выиграл скиатлон на чемпионате мира, может быть и потому, что на дистанции не было Александра. И их возможное противостояние — это то, чего сейчас не хватает миру лыжного спорта.

Но финиш смешанной эстафеты подарил не менее захватывающую борьбу, одновременно подтвердив тезис, что именно эта эстафета таит в себе наибольшее количество сюрпризов. Один из них — глобального масштаба. Супружеский тандем Терентьевых противостоял другу другу едва ли не напрямую. Наталья Терентьева передавала третий этап Большунову, тюменец Александр Терентьев принимал эстафету у Екатерины Смирновой.

Откровенно говоря, необходимо зарыться куда-то в недра международного спорта, чтобы попытаться найти ранее прецеденты прямого спортивного противостояния супругов. Ну, может, бадминтон, теннис и настольный теннис, да биатлон времен белоруски Дарьи Домрачевой и норвежца Уле-Эйнар Бьорндалена. Не суть важно, но здесь и сейчас семейные интересы схлестнулись напрямую, и таки муж проиграл, хотя и жена не победила.

Наталья Терентьева — чемпионка в скиатлоне, бросившая в эстафете перчатку команде мужа. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Победа, как пожелание здоровья

Нюансы смешанной эстафеты сыграли свою роль на финише, как мы уже писали. Когда Александр Большунов уже накатывал на ленточку, опередив главных конкурентов — Терентьева, Артема Мальцева из Тюмени-3, вдруг откуда не возьмись выскочил Сергей Забалуев. Спортсмен, известный только в лыжной тусовке, поскольку возраст — 24 года — не позволил ему блистать на международной арене, чтобы с ним познакомилась широкая общественность. Но реальность такова, что за три года олимпийского цикла, когда лыжная Россия была отстранена от международных стартов, у нее окрепло новое поколение.



Олимпийская рать Спицов, Устюгов, Червоткин, Якимушкин вынуждены делить место на пьедестале, а где-то и полностью освобождать его под тех, кто не отличился в олимпийском Пекине — нашем последнем на данное время международном старте.

Сейчас полноценным героем смешанной эстафеты стал Сергей Забалуев, который финишным рывком принес победу команде Татарстана-2: (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, которая посвятила это золото супругу Ивану Горбунову, получившему тяжелейшую травму во время сборов в армянском Цахкадзоре).

Нет ничего удивительного, что победы татарстанских лыжников вызывают зависть у болельщиков других регионов. Но лучше пусть вам завидуют, чем соболезнуют, как говорит президент российского студенческого союза Сергей Сейранов.

То, что сейчас в Татарстане лучшая лыжная дружина в стране — это не подарок сверху. Мы не собирали Большунова и Терентьеву под армейские знамена, как в советские времена общество вооруженных сил. Не переманивали, поскольку последний переход был вызван, в том числе и тем, что буквально на глазах развалилась мощнейшая команда Архангельской области. В Татарстане нет крепостного права, и когда бывшему лыжнику сборной Валерию Гонтарю захотелось участвовать в международных стартах, он спокойно ушел, сейчас дебютировал за сборную Словении и занял 54-е место в скиатлоне чемпионата мира.

Победный финиш команды Татарстана-2 (слева, под 19-м номером). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мы просто берем свое



Пять составов сборных Татарстана, которые стартовали на смешанной эстафете, это представители единой команды, не разбросанной параллельным зачетом на два региона, как было у составов Красноярска и Москвы-2.

Салимджанова, Утробин, Данилова, Симашев: так могла бы выглядеть символическая сборная лыжной Татарской АССР в XX веке в случае, если бы тогда проводилась смешанная эстафета. И в случае, если бы спортивным руководителям сборной автономной республики удалось бы удержать воспитанников республиканских лыж, покидавших родные края. Сетовать на то, что Татарстан прямо сейчас имеет возможность выставлять суперсборную может тот, кто не знает и не хочет знать спортивной истории, когда наша республика десятилетиями служила донором.

Более того: скажем по секрету, что и сейчас есть виды спорта, где мы теряем. Только что на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию 5-е место заняла Инга Гургенидзе, выступающая за сборную Грузии, она же воспитанница казанской школы фигурного катания Инга Никитина. Питер, где начинал новоиспеченный чемпион Забалуев, получил из Казани фигуриста Глеба Лутфуллина и не только. В составе московской команды выступает синхронистка Екатерина Штатнова, делавшая первые шаги в казанской школе «Акватика». Где-то теряя, мы нашли в лыжах золото-серебряные залежи, которые стала разрабатывать команда Ильшата Фардиева.



Милота казанского чемпионата страны

Елизавета Еремеева финишировала в скиатлоне 31-й, что не предполагает ни попадание на пьедестал почета, ни в цветочную церемонию, когда букетами одаривают шестерых. Но есть подозрение, что Елизавета была счастлива не менее остальных, более удачливых конкуренток, поскольку на финише ее ждало предложение руки и сердца от президента Федерации лыжных гонок Москвы Вячеслава Веденина. Есть наметки на создание еще одной лыжной семьи, перечислять даже наиболее известных из которых, можно в целой большой статье. Лыжи — это вид спорта, давно и прочно пропагандирующий традиционные ценности, и маленькая девочка на шее у чемпиона Александра Большунова, это дочь его и лыжницы Анны Жеребятьевой.

Сергей Забалуев — сенсационный чемпион России . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Будущего молодожена в лыжном мире называют Вячеслав Веденин-младший, поскольку он сын Вячеслава Веденина-легендарного, того самого, который принес золото советской эстафетной четверке. За что ему, кстати, персональное спасибо от татарстанцев, поскольку одним из его партнеров был Федор Симашев из Заинска.

Случилась та победа 13 февраля 1972 года, и ей посвящена прекрасная поэма Роберта Рождественского: «Ты, пожалуйста, добеги. Дотерпи, родной, Дотяни! Достони, дохрипи, смоги!». Справедливости ради, сам Рождественский не дотерпел, не дохрипел, а вместе со всей творческой делегацией отправился вместо лыжни, где можно было поболеть за Веденина, по магазинам, тратить оставшуюся валюту. Потраченное в магазинах оправдал премией Ленинского комсомола, полученной за эти стихи.

Рождественский и Патерсон, Веденины и Татарстан

Что любопытно, Рождественский в те годы возглавлял федерацию баскетбола СССР, начав как раз с 1972 года. Это было вызвано тем, что сам 183-сантиметровый поэт играл центровым поначалу за команду Петрозаводского университета, затем за сборную Карело-Финской ССР. Уже в Москве, обучаясь в Литературном институте, выступал в соревнованиях творческих вузов в одной команде с афроамериканцем — знаменитым Джимом Патерсоном, который еще ребенком снялся в кинофильме «Цирк», учился сперва на артиста, затем стал дипломированным офицером. Его службе на подводной лодке помешало сокращение численности вооруженных сил, затеянное Никитой Хрущевым.



То, что дороже золота . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Возвращаясь к легендарному Веденину, после окончании спортивной карьеры им был внесен большой вклад в развитие лыжного спорта Татарстана, к которому лыжник всегда относился очень позитивно.

Известный тренер Радиф Сафин вспоминал в интервью нашему изданию: «Наш знаменитый лыжник Вячеслав Веденин, мир его праху, негодовал: «Почему не взяли перспективную девочку, которой всего 19 лет», это про Виолетту Крымцову». Другой ветеран спорта Александр Плюшкин делился: «Мы так сдружились за время сборов с Ведениным, что он перед этой тридцаткой пришел ко мне в номер и намазал лыжи специальной мазью для идеального скольжения. Такую мазь получали не все лыжники, только сборники». Наконец, уже в российские времена Вячеслав Петрович приезжал в Татарстан на открытие лыжной трассы. Сейчас произошло еще одно символическое событие, невольно связавшее его семейство с нашей республикой. Кстати, свадьба назначена 5 мая 2025-го.