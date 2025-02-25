Чем рынок элитной недвижимости Татарстана похож на тайский

Фото: предоставлено Siamese Asset

Последние несколько лет рынок недвижимости Таиланда демонстрирует стремительное восстановление после пандемийного спада. В Татарстане в свою очередь успешное начало 2024 года сменила турбулентность, сопровождающая застройщиков и в начале 2025-го. При этом самым устойчивым в обеих юрисдикциях оказался сегмент элитной недвижимости. О том, что происходит на тайском и татарстанском рынке недвижимости премиум— и бизнес-класса, а также об их сходствах и различиях рассказал Леонид Устинов, представитель тайской девелоперской компании Siamese Asset в России и СНГ.

Обзор рынка недвижимости Татарстана

Первое полугодие 2024 года на рынке недвижимости Татарстана ознаменовалось ростом. Цены на недвижимость в Казани достигли рекордных 259,6 тыс. рублей за квадратный метр (на 37% больше, чем в 2023 году), тогда как в среднем по России они выросли на 6%. Эксперты связывают это с дефицитом предложения на первичном рынке и ростом цен на строительные материалы. Но ключевым фактором является благоустройство и развитая логистика столицы Татарстана, что делает ее привлекательной для внутренних и зарубежных инвесторов. Республика заняла четвертое место после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга по росту стоимости недвижимости.

После отмены льготной ипотеки продажи девелоперов упали на 40%. При этом не слишком быстрый, но стабильный рост продемонстрировал сегмент дорогостоящей недвижимости. Эксперты связывают это с тем, что покупатели элитного жилья почти не используют ипотеку и программы с государственной поддержкой. Поэтому основные факторы, которые повлияли на рынок в 2024 году, их практически не коснулись.

По словам замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшата Гимаева, рынок элитной недвижимости в республике является растущим и самодостаточным, в отличие от массового сегмента, столкнувшегося с испытаниями. «Спрос стабилен, поскольку на него не влияют причины, вызывающие колебания в других сегментах», — подчеркнул заместитель министра.

В элитную недвижимость Казани охотно инвестируют иногородние и зарубежные инвесторы. Их доля среди покупателей достигает 40-45%. Также количество дорогих объектов увеличивается и в портфелях самих девелоперов. Покупатели премиальной недвижимости не только вкладывают средства в регион, но и создают рабочие места, поэтому подготовка предложения для них — важная задача для застройщиков Татарстана. Класс делюкс остается незаполненной нишей. Казань нуждается в объектах с авторским дизайном и эксклюзивной архитектурой.

На рынок недвижимости элит— и бизнес-класса влияют не программы государственной поддержки, а проведение таких мероприятий, как саммит БРИКС, которые повышают имидж и узнаваемость региона. Состоятельные клиенты предпочитают вкладывать собственные средства, а не заемные, чтобы сохранять и приумножать капитал. Им интереснее «неипотечные» инструменты, такие как рассрочка, возможность оплатить покупку фиксированными долями раз в год, чтобы, например, воспользоваться депозитными средствами.

Независимо от финансовых инструментов, которые предлагает застройщик, покупка недвижимости в элитном сегменте — это всегда выгодная инвестиция, поскольку премиальные квадратные метры в центре города или в уникальной локации — это вложения, которые будут капитализироваться.

Особенности рынка недвижимости Таиланда

В 2024 году объем рынка недвижимости Таиланда составил $54,01 млрд. В 2025 году он продолжает стремительно расти. Это связано с благоприятными условиями, высоким спросом со стороны инвесторов и государственной поддержкой.

Я убежден, что Таиланд остается одной из ключевых точек притяжения для состоятельных иностранцев по ряду причин, среди которых программы долгосрочных виз, такие как Thailand Privilege Card. По прогнозам аналитиков Siamese Asset, внутренний и международный спрос, в том числе со стороны состоятельных людей и крупнейших корпораций, приведет к ежегодному росту рынка недвижимости Таиланда на 5% в среднем и достигнет $68,95 млрд к 2029 году.

На рынке элитной недвижимости Таиланда растет спрос и стоимость квадратного метра. Особой популярностью среди инвесторов пользуются престижные локации Бангкок и Пхукет. Все чаще инвесторы приобретают не квартиру, а номер в отеле: при желании можно там жить самому, либо же сдавать в аренду или выгодно перепродать.

Проект отеля Tribe Living Bangkok Sukhumvit 39 в Бангкоке. предоставлено Siamese Asset

Рынок дополнительно поддерживает запуск респектабельных проектов — Aman Bangkok, Porsche Tower Residences, и присутствие престижных брендов — Louis Vuitton, Dior. Таиланд уверенно поддерживает статус юрисдикции для роскошной жизни. В январе 2025 года Time Out Magazine признали Бангкок вторым лучшим городом мира. Сегодня в городе работает 34 ресторана со звездами Мишлен, представлены эксклюзивные бутики мировых брендов. Как сообщили Luxury & Site, в 2024 году магазины Таиланда увеличили продажи на 124%.

На рынке элитной недвижимости Таиланда последние несколько лет доминируют иностранные покупатели из Китая, России и США. Поскольку в стране развит международный туризм, зарубежные инвестиции являются основным драйвером рынка. Правительство также принимает меры, увеличивающие привлекательность страны, активно развивая сферу здравоохранения и инфраструктуру.

Приток иностранных туристов в Таиланде за 2019-2025 год. Число международных туристов в 2024 году достигло 35,5 млн, увеличившись с 28,2 млн в 2023 году. Открыты новые маршруты, увеличилась частота авиарейсов. предоставлено Министерством туризма и спорта Таиланда (MOTS)

Достаточно новым, но динамично развивающимся направлением на рынке является недвижимость с арендными контрактами — инвестор покупает номер в отеле и сдает в аренду или использует для проживания. Помимо прироста стоимости недвижимости рентабельность инвестиций увеличивается за счет дохода от аренды.

Прогноз доходности недвижимости Бангкока с арендными контрактами. Комбинация дохода от аренды и прироста капитала увеличивает общую доходность инвестиций, делая эту стратегию более прибыльной и эффективной. предоставлено Siamese Asset

Во втором квартале 2024 года стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Таиланде выросла в среднем на 2,6%. Наиболее заметный рост продемонстрировали частные дома — 3,85%, таунхаусы — 3,58% и кондоминиумы — 3,03%. Стремительнее всего росли цены в Бангкоке и его пригороде. На рынке аренды в 2024 году также был отмечен рост доходности в размере 6,27% в среднем.

Общие черты рынков недвижимости Татарстана и Таиланда

Юрисдикции объединяют следующие факторы:

Рост цен на недвижимость, связанный с увеличением стоимости строительных материалов, земельных участков, процентных ставок. Рост сегмента элитной недвижимости и спроса со стороны иностранных инвесторов. Бангкок претендует на статус резиденции роскошной жизни для состоятельных людей. Казань также является ультрасовременным высокотехнологичным мегаполисом, крупнейшим научным, образовательным, инновационным центром с комфортными условиями для жизни и бизнеса. Сокращение количества сделок, связанное с повышением процентных ставок и большим разрывом между темпами роста квадратных метров и заработных плат. Снижение покупательной способности местного населения и туризм стимулируют рынок аренды. Меры поддержки со стороны властей. Несмотря на ужесточение условий банковского кредитования, правительства разрабатывают меры поддержки для отрасли. В Таиланде планируют снизить налоговую нагрузку на сделки с недвижимостью, стоимостью до 7 млн батов (около 19,5 млн рублей, или $206 тыс.), плату за оформление купли-продажи и ипотеки до 0,01%.

Также власти упростили правила покупки недвижимости для иностранцев и планируют ввести налоговые льготы для застройщиков. В Татарстане, в свою очередь, глава республики Рустам Минниханов поручил разработать меры, которые помогут избежать банкротства застройщиков и поддержат их. Также девелоперы начали самостоятельно искать выход в период турбулентности: предлагают рассрочку и субсидируют ипотечные ставки.

Рассмотрим отличия регионов:

Туристический поток. В первом полугодии 2024 года королевство посетили 35 млн туристов, Татарстан — 4,4 млн человек. Наибольшее влияние туризм оказывает на рынок аренды недвижимости.

Экономическая и геополитическая обстановка. В Таиланде она более стабильная. И хотя в королевстве также есть свои сложности, но ВВП страны растет, недвижимость обладает инвестиционной привлекательностью.

Стабильность валюты. Курс тайского бата в последние годы более предсказуем, чем динамика доллара и рубля, что увеличивает доверие инвесторов к нему.

Как изменятся предпочтения покупателей элитной недвижимости в 2025 году

2025 год привносит новые тренды на рынок элитной недвижимости, в связи с чем меняются и предпочтения покупателей.

Выбор в пользу роскошного минимализма

Так называемая концепция «тихой» роскоши продиктована стремлением современных состоятельных жителей мегаполисов к элегантной простоте и связанному с этим отказу от броского, «кричащего» дизайна. Вместо этого премиальный статус объекта подчеркивают дорогими натуральными и качественными материалами для отделки и продуманными до мелочей функциональными решениями в пространствах.

Акцент на комфорт и здоровье

Покупатели и арендаторы дорогих апартаментов предпочитают объекты со специальными * SPA-, wellness-зонами и бассейнами, массажными комнатами и саунами. Современные дорогие пространства сегодня обязаны быть высокотехнологичными и включать не только системы для «умного» управления домом на основе искусственного интеллекта, но и технологии очистки воды и воздуха.

Высокие стандарты для рабочих пространств

С ростом популярности удаленной работы появился запрос покупателей и арендаторов на наличие комфортного рабочего пространства. Оно должно включать не только удобные зоны для видеоконференций и современные средства связи, но и обеспечение звукоизоляции и приватности.

Подведем итоги

Рынок премиальной недвижимости в России и Таиланде развивается, реагируя на новые тренды и запросы покупателей. Сегмент является устойчивым в обеих странах. Он демонстрирует стабильный рост, поскольку не подвержен влиянию факторов, на которые реагирует сегмент массового спроса.

В королевстве активно стимулируют интерес иностранных инвесторов к рынку недвижимости путем внедрения специальных визовых программ, налоговых льгот и упрощения правил владения недвижимостью. Меры, разрабатываемые властями республики Татарстан, дополнительно направлены на поддержку застройщиков и исключение появления обманутых дольщиков.

Леонид Устинов