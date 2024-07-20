Казань стала лидером среди городов-миллионников по росту цен на рынке новостроек

Фото: Максим Платонов

Столица Татарстана заняла первое место в рейтинге городов-миллионников России по росту цен за 1 кв. м на рынке новостроек за год. В июне 2024 года средняя цена первичного «квадрата» в Казани составила 259,6 тыс. рублей, что на 37% больше, чем в июне прошлого года.

Второе место досталось Челябинску, где 1 кв. м. подорожал за год на 35,9%, до 129,8 тыс. рублей. Третье место занял Нижний Новгород с ростом на 35,2%, до 199 тыс. рублей. На четвертой позиции оказался Омск, а замыкает первую пятерку Уфа с приростом средней цены 1 кв. м за год на 29,4%, сообщает РБК.

Напомним, что медианная стоимость квадратного метра первичного жилья в городах-миллионниках России увеличилась в среднем на 0,5% за май. Годовой рост стоимости составил 22,4%.

Разиль Самигуллин