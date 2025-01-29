Снижение доверия, дефицит кадров и искусственный интеллект — главные тренды журналистики

В Казани прошла коллегия по итогам деятельности СМИ Татарстана

Фото: Михаил Захаров

Изменение поведения потребителей контента в интернете, снижение доверия к источникам и активное использование нейросетей стали основными трендами в работе СМИ в 2024 году. Повлиять на тенденции нельзя, поэтому необходимо подстраиваться и в быстром темпе учиться новому — к такому выводу пришли на итоговой коллегии «Татмедиа» руководители изданий и ведущие журналисты Татарстана. Вместе с тем в отрасли обостряется проблема кадрового дефицита, а молодые специалисты не спешат трудоустраиваться и развивать индустрию. Как идти в ногу со временем и привлекать «двигателей прогресса» журналистики — в репортаже «Реального времени».

СВО, терроризм, Год семьи

Основными темами для освещения в СМИ в 2024 году стали СВО, борьба с терроризмом и Год семьи, озвучил во время итоговой коллегии руководитель агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Также он затронул аспект открытости власти.

За прошедший год в татарстанских СМИ и соцсетях появилось свыше 83 тыс. публикаций о патриотизме, поддержке военнослужащих и их семей и наборе на контрактную службу. Совокупное количество просмотров материалов превысило 127 миллионов.

— Освещение борьбы с терроризмом и недопущения экстремизма — приоритетная задача на сегодня. В 2024 году опубликовано 3 200 информационных материалов, это на 21% больше прошлого года, — перешел Айдар Салимгараев к следующей теме. — Организована разработка и распространение инфографики, памяток и карточек в сетевых изданиях, СМИ и социальных сетях.

Что касается Года семьи, с начала 2024 года татарстанские издания опубликовали более 12 тыс. материалов. Республика, по словам Салимгараева, стала лидером по интенсивности проведения мероприятий и освещению темы.

Основными темами для освещения в СМИ в 2024 году стали СВО, борьба с терроризмом и Год семьи, озвучил во время итоговой коллегии руководитель агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Отдельно Салимгараев остановился на повестке деятельности властей. Дело в том, что с 2023 года в Татарстане действует концепция государственной информационной политики. Она предполагает открытость органов власти по отношению к СМИ и, соответственно, обществу.

— Это заметно усилило их информационную активность, повысило роль пресс-служб в органах власти. Среди наиболее активных ведомств можно отметить: министерства молодежи, здравоохранения, экологии, а также труда, занятости и соцзащиты. У некоторых показатели цитируемости в СМИ за 2 года выросли в 3 раза! Даже прежде самые закрытые министерства теперь постоянно общаются со СМИ, — обрадовался Салимгараев. — На 2025 год совместно с министерствами и ведомствами впервые составлен годовой медиаплан.

К слову, в республике зарегистрировано 648 СМИ. На удивление, большинство из них — 321 — печатные. Также насчитывается 202 электронных издания, 62 радиопрограммы, 57 телеканалов и шесть информационных агентств.

«Информационное пространство деградирует»

Затем на коллегии приступили к обозначению основных тенденций в журналистике Татарстана. Выделили таковых четыре.

Изменение интереса к традиционным каналам получения информации

Основным источником получения информации среди татарстанцев остается телевидение — его смотрят 45% населения республики. На втором месте значатся интернет-СМИ (44%), на третьем — соцсети (38%). В самом конце рейтинга с показателем в 11% находятся блогеры. Однако аудитория ТВ, печатных и интернет-СМИ снижается — -7% и -3% соответственно. Рост наблюдается у соцсетей (+4%) и мессенджеров (+2%).

— В целом по стране уже более 7 лет идет тренд на снижение привычного голосового трафика. Население все чаще переходит на общение в мессенджерах. Значительный рост среди социальных сетей в последние годы показывает «Телеграм». По среднесуточному охвату «Телеграм» по России в настоящее время в топе наиболее посещаемых площадок — на четвертом месте, уступая лишь Whatsapp, «Яндекс», Google и обогнав «ВКонтакте». Однако в Республике Татарстан, по данным телефонного опроса, «Телеграм» обогнал WhatsApp, — рассказал Салимгараев.

Основным источником получения информации среди татарстанцев остается телевидение — его смотрят 45% населения республики. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Мировой опыт демонстрирует, что «в медиа выигрывает тот, кто не кладет все яйца в одну корзину, а диверсифицирует каналы дистрибуции контента».

Уровень доверия к различным источникам новостей меняется

У россиян выросла критичность восприятия информации, продолжил руководитель информационного агентства. Если говорить про Татарстан, то наибольшим доверием среди источников данных пользуется ближайшее окружение, мессенджеры, эксперты, политологи и интернет-СМИ.

— Многие эксперты сходятся во мнении, что информационное пространство деградирует: медиа превращаются в поток фактов и новостей и постепенно теряют свою объяснительную функцию. Раньше ее брали на себя авторитетные издания. Сейчас постепенно аудитория перетекает в новостные и экспертные телеграм-каналы, но где гарантия их достоверности? — задал вопрос спикер, призвав журналистов вернуться к объяснительной функции.

Согласился с ним и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин:

— Я говорю сегодня не как представитель власти, я говорю как читатель. Нам, читателям, интересно узнавать не просто про новые опубликованные законы или указы раиса. Нам важно то, как вы их объясните — цели и задачи, которые преследуют нововведения. Эта функция на вас.

«Я говорю сегодня не как представитель власти, я говорю как читатель». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В последние годы индустрия постоянно обсуждает роль блогеров в распространении информации и что традиционным медиа с этим делать. Зачастую блогеры, по словам Салимгараева, «пренебрегают законами журналистики, которые требуют проверки транслируемой информации и ответственности».

— Это для нас окно возможности, потому что люди будут искать островки стабильности в информационном пространстве. Но как показывает практика, формирование доверительного и надежного контента требует огромных человеческих и материальных ресурсов, коих у нас категорически не хватает, — выразил оптимизм относительно ситуации и поделился проблемой председатель Союза журналистов Татарстана и генеральный директор телерадиокомпании «Татарстан — Новый век» Ильшат Аминов.

Искусственный интеллект — вызов для отрасли

— Прогнозируется, что нейросети, научившись пересказу новости на основе изложенной в профессиональных СМИ информации, освободят читателя от необходимости переходить на ресурс первоисточника. Если люди могут легко получать доступ к краткому изложению контента, зачем им переходить на сайты издателей? Вопрос приобретает экзистенциальный окрас для СМИ, — признал Салимгараев.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Нейросети преобразовывают текст в аудио, и наоборот, составляют краткие изложения статей, переводят и избавляют журналистов от рутинной работы, описал ситуацию руководитель агентства. Мировые медиа продолжают экспериментировать с новыми технологиями, а республиканские СМИ все чаще внедряют ИИ в работу.

— В то же время искусственный интеллект пока не научился делать «человеческие» репортажи с мест, находить интересных героев, рассказывать поучительные истории, писать качественные лонгриды. Здесь, как нигде, востребована поддержка старшего поколения, которое обладает богатым жизненным опытом, грамотным литературным языком, навыками прямого — как теперь говорят, офлайн-общения с людьми. С течением времени и изменениями технологий базовые принципы журналистики остаются неизменными, появляются лишь новые возможности, — считает спикер.

Изменение структуры пользования интернетом

Примечательно, что снижается интерес интернет-аудитории к новостям. Если в 2022 году 70% времени, проведенного в Сети, пользователи тратили на мониторинг событий, то в 2024 году эта функция сместилась на второе место, потеряв 13%.

— Изменилось информационное поведение людей. Появились новые термины — «перекусывание новостями», когда люди просматривают новости в перерывах на обед, вместе с приемом пищи. Избегание негативных новостей — тоже тренд. Вы, наверное, и сами это замечаете. Люди не хотят больше видеть негативную информацию, они ищут позитива. Информацию можно подавать и через позитив, — добавил Аминов.

Примечательно, что снижается интерес аудитории интернета к новостям. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Он выявил еще одну тенденцию — персонализацию контента:

— Люди привыкли выбирать, что, когда и в каком объеме смотреть. Фиксируется рост интереса к коротким форматам. Усиливается тренд на подачу в развлекательной форме — инфотейменд. Это слово становится основным в информационной работе. Поколение Z информируют только через развлечение.



«Наша работа не может быть дешевой»

В последние годы проблемной стала еще одна не объявленная Салимгараевым тенденция в журналистике — обостряющийся дефицит кадров. Однако он обозначил, что вакансий на рынке труда СМИ больше, чем в других отраслях. В то же время растет разрыв между среднерыночной оплатой труда и заработной платой сотрудников редакций.

— Понимание должно прийти к людям, формирующим госзаказ на информационную повестку в СМИ республики. Работа в современном медиапространстве очень сложная! Она требует от нас огромных компетенций, и она не может быть дешевой, а специалисты не могут быть малоимущими, — намекнул на источник проблемы Аминов.

«Работа в современном медиапространстве очень сложная!». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Он указал, что для появления в Татарстане выдающихся молодых личностей их сначала необходимо найти, обучить, их труд достойно оплачивать.

— Развитие креативных индустрий, куда входят и СМИ, открывает перед нами новые горизонты монетизации контента. Мы здесь как дети, честно скажу, — признался Аминов. — Нам нужно очень многому учиться. <...> В Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Иркутске, Тюмени, Самаре уже созданы центры креативных искусств. Это все про деньги, все про монетизацию эффективных творческих решений, коими мы все, сидящие здесь, обладаем. В прошлом году на коллегии я говорил, что нам нужно прыгать в последний вагон уходящего медиаэкспресса. Сегодня я говорю, что нам необходимо прыгнуть в последнюю дверь последнего вагона.

