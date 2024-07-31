День в истории 31 июля: заработал «Нижнекамскнефтехим», началась эпоха хрущевок, Фестиваль мороженого
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 31 июля 2024 года
Сегодня в Казани пройдет первый день Фестиваля мороженого. 31 июля отмечаются Всемирный день рейнджера и День необычных музыкальных инструментов. 49 лет назад вышло постановление «О развитии жилищного строительства в СССР» и в стране начали массово строить хрущевки, 57 лет назад заработал «Нижнекамскнефтехим», 70 лет назад руководство СССР приняло решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Казани стартует Фестиваль мороженого. Он продлится до 4 августа.
- На пресс-конференции «Поддержка села» в Татарстане подведут итоги работы программ по поддержке АПК и сельских территорий.
Кто родился: создатель линейной алгебры и Джоан Роулинг
- 1704 — швейцарский математик, один из создателей линейной алгебры Габриэль Крамер (скончался 4 января 1752 года). Самой известной его работой стало «Введение в анализ алгебраических кривых». В ней Крамер строит систему линейных уравнений и решает ее с помощью алгоритма, названного позже его именем.
- 1800 — немецкий химик, один из основоположников органической химии Фридрих Велер (скончался 23 сентября 1882 года). Он первым получил в чистом виде многие химические вещества: алюминий, аморфный бор, бериллий, иттрий, карбид кремния, карбид кальция и другие. Велер нашел способ получения белого фосфора, который до сих пор широко распространен в промышленности почти во всех странах мира.
- 1906 — советская актриса Вера Марецкая (скончалась 17 августа 1978 года). Наиболее запоминающимися работами стали ее роли в фильмах «Дом на Трубной, «Поколение победителей», «Член правительства», «Она защищает Родину», «Сельская учительница».
- 1914 — французский киноактер, выдающийся комик Луи де Фюнес (скончался 27 января 1983 года). Трилогия о Фантомасе, «Большая прогулка», «Разиня», многосерийный фильм о приключениях Жандарма и его подчиненных любимы миллионами зрителей всего мира.
- 1916 — советский и российский биолог и ученый-экспериментатор, один из основоположников трансплантологии Владимир Демихов (скончался 22 ноября 1998 года). В 1946 году Демиховым впервые в мире было успешно пересажено собаке второе сердце, а вскоре он смог полностью заменить сердечно-легочный комплекс, что стало мировой сенсацией.
- 1930 — советский клоун Олег Попов (скончался 2 ноября 2016 года). Он внес огромный вклад в мировое становление новых принципов клоунады. Многие репризы Попова вошли в классику мирового цирка.
- 1945 — советский и российский телеведущий Леонид Якубович. Настоящая популярность пришла к нему, когда он стал ведущим программы «Поле чудес» в 1991 году.
- 1949 — премьер-министр Молдовы в 1991—1992 годах Валерий Муравский (скончался 8 апреля 2020 года).
- 1965 — британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.
- 1970 — начальник Управления МВД России по Казани Надир Закиров.
- 1974 — начальник Управления Росгвардии по Татарстану Рустем Гумеров.
Кто скончался: Сент-Экзюпери и Фазиль Искандер
- 1784 — французский философ, энциклопедист Дени Дидро (родился 5 октября 1713 года). Главный труд его жизни — это «Энциклопедия», первая научная работа, содержащая не только техническую информацию, но и философские рассуждения. На работу над ней у Дидро ушло более тридцати лет.
- 1875 — 17-й президент США в 1865—1869 годах Эндрю Джонсон (родился 29 декабря 1808 года). Во время его президентства Америка пробрела Аляску у России за $7,2 миллиона.
- 1886 — венгерский музыкант, композитор Ференц Лист (родился 22 октября 1811 года). Он был одним из величайших пианистов XIX века. Как композитор Лист сделал массу открытий в области гармонии, мелодики, формы и фактуры, создал новые инструментальные жанры: рапсодию, симфоническую поэму.
- 1944 — французский писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери (родился 29 июня 1900 года). Он получил известность в первую очередь как автор «Маленького принца». Но это далеко не единственное произведение Экзюпери: он также написал романы «Южный почтовый», «Планета людей», повесть «Военный летчик» и другие.
- 1953 — русский химик, один из основоположников органического катализа и нефтехимии Николай Зелинский (родился 6 февраля 1861 года). Он разработал угольный противогаз, который уже к середине 1916 года был запущен в массовое производство. В 1935 году Зелинский активно участвовал в организации Института органической химии АН СССР, в котором затем руководил рядом лабораторий. С 1953-го этот институт носит его имя.
- 2016 — советский и российский писатель Фазиль Искандер (родился 6 марта 1929 года). Первый стихотворный сборник «Горные тропы» выпустил в 1957-м, в 1962-м два его рассказа вышли в журнале «Юность». Искандер — автор сатирической повести «Созвездие Козлотура», фантастической притчи «Кролики и удавы», романа-эпопеи в новеллах «Сандро из Чегема».
- 2018 — татарская поэтесса Флера Тарханова (родилась 25 мая 1947 года). Творческий путь начала как переводчик. В 1971 году в сборник «Азербайджанские рассказы» вошли ее переводы произведений Н. Аббасзаде и М. Ибрагимова. Она также издала сборники стихов «Синеӊ кайнар сулышыӊ», «Уӊган кыз», «Йөрəгемə яшерелгəн серлəр» и другие.
Праздники: День рейнджера и День необычных музыкальных инструментов
- Всемирный день рейнджера. Это профессиональный праздник парковых рейнджеров — государственных инспекторов по охране животных и окружающей среды. Он был установлен в 2007 году, чтобы отметить вклад в защиту природы и почтить память сотрудников, погибших в ходе несения службы.
- День необычных музыкальных инструментов. Благодаря этому неофициальному празднику у жителей разных стран есть возможность открывать для себя новую музыку в исполнении малоизвестных инструментов, таких как клавикорд, варган, китаррон, блокфлейта, глюкофон и другие.
- День Гавайского флага. Восемь чередующихся горизонтальных полос на флаге символизируют восемь основных островов штата: Оаху, Мауи, Ланаи, Кауаи, Кахоолаве, Молокаи, Ниихау и Большой остров. В левом верхнем углу разместился флаг Великобритании, напоминающий об исторических отношениях Гавайских островов с Великобританией и ее протекторате.
События в истории: первая железнодорожная катастрофа, открытие стадиона «Лужники», Казань — третья столица России до 2029-го
- 1026 — в Вышгороде освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба. Они стали первыми русскими святыми, канонизированными Русской и Византийской церквями. Сыновья киевского князя Владимира приняли мученическую смерть от руки своего старшего брата Святополка.
- 1605 — в Москве венчан на царство «Димитрий Иванович», более известный как Лжедмитрий I. По одной из версий, этим человеком был инок московского Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Он женился на дочери своего польского покровителя — красавице Марине Мнишек. Недолгое правление самозванца завершилось восстанием москвичей и убийством польского ставленника на русском престоле.
- 1815 — в Англии произошла Филадельфийская железнодорожная катастрофа, в результате которой погибло от 13 до 16 человек. Это самая первая железнодорожная катастрофа.
- 1944 — территория РСФСР была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. В этот день была завершена Псковско-Островская наступательная операция.
- 1954 — руководство СССР приняло решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле — архипелаге в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. На нем было произведено 135 ядерных испытаний в атмосфере, под водой и под землей, в том числе — взрыв самой мощной в истории человечества водородной бомбы мощностью свыше 50 мегатонн на высоте 4,5 километра. Сегодня ядерные испытания на архипелаге не проводятся, но осуществляются неядерные эксперименты для обеспечения надежности, боеспособности и безопасности хранения ядерных боеприпасов.
- 1956 — в Москве открылся Центральный стадион имени В.И. Ленина (ныне — «Лужники»). С тех пор на стадионе состоялись тысячи соревнований, церемонии открытия и закрытия многих международных спортивных игр, в том числе XXII Летних Олимпийских игр. Сегодня «Лужники» — это самый крупный стадион в России.
- 1957 — вышло постановление «О развитии жилищного строительства в СССР». В стране началась эпоха хрущевок, которые, согласно раннему постановлению «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», были лишены примет сталинского ампира вроде арок и колонн. Все ради снижения стоимости жилья. Для многих советских семей хрущевки стали первым индивидуальным жильем после бараков и коммуналок.
- 1967 — празднуется день рождения производственного объединения «Нижнекамскнефтехим». В этот день местная центральная газофракционирующая установка химкомбината выдала первые тонны товарного пропана, бутана, изобутана, изопентана, пентана и гексана, которые отправились по железной дороге в Омск и Уфу.
- 1991 — состоялась первая пиар-акция финансовой пирамиды АО «МММ». В ее рамках на день сделали бесплатным проезд в Московском метрополитене для всех жителей и гостей столицы. С 1994-го МММ начало действовать как финансовая пирамида. По разным оценкам, в ее деятельности участвовало от двух до 15 млн вкладчиков.
- 2019 — срок действия товарного знака «Третья столица России» продлили до 2029 года. Этот статус Казань официально получила в 2009 году.
- 2020 — президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает к экстремизму отчуждение части территории государства. Авторами выступили председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
- 2021 — россиянки Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Светлана Шевелева завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио. В финале они одержали победу над национальной командой Франции со счетом 45:41.
- 2023 — власти Татарстана отменили ограничения и меры поддержки, которые были введены в период эпидемии коронавируса. Всего было прекращено действие 88 документов.
- 2023 — президент России Владимир Путин подписал ряд законов, в том числе о введении единой ставки налога на доходы физических лиц в 13—15% для «удаленщиков», которые работают на российские компании, и об увеличении административных штрафов за неявку без уважительной причины в военкомат по повестке.
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