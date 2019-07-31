Срок действия товарного знака «Третья столица России» продлили до 2029 года

За Казанью сохраняется право называться «Третьей столицей России», срок действия товарного знака продлен до 2029 года. Продлили сроки действия и других товарных знаков — например, «Третья столица», «Третий город России».

— На сегодняшний день исполкомом Казани проведены все необходимые процедуры по продлению сроков действия исключительных прав на них (товарные знаки, — прим. ред.). Сроки действия товарных знаков продлены до 2027 года, за исключением товарного знака «Третья столица России», срок действия которого истекает в 2029 году, — пояснили в пресс-службе мэрии Казани.

До 2027 года продлены сроки действия товарных знаков «Третья столица», «Третий город России». Система «СПАРК-Интерфакс» также подтверждает информацию о продлении сроков действия товарных знаков. Ранее в соцсетях появились сведения о том, что срок действия одного из товарных знаков якобы истек.

Статус «Третья столица России» Казань официально получила в 2009 году. Соответствующие товарные знаки зарегистрированы в Роспатенте.

Напомним, ранее Казань оказалась в пятерке лучших российских городов для скейтбординга.