Покупаем китайский грузовик: 6 критериев выбора и отзывы «первопроходцев»

Как выбрать китайский грузовик, что делает «Мерседес» во Внутренней Монголии и как российский бизнес отзывается о грузовых «китайцах»

Фото: предоставлено ООО "БейбенТракРус"

Количество марок китайских грузовиков на российском рынке сегодня исчисляется десятками и продолжает расти. Многие руководители компаний теряются в этом разнообразии: как выбрать надежный и работоспособный автомобиль среди доселе неизвестных брендов? На какие критерии ориентироваться? Как «попасть» в комфортное соотношение цены и качества? «Реальное время» пытается разобраться в этих непростых вопросах на примере грузовых автомобилей китайского бренда BEIBEN TRUCK (Baotou BeiBen Heavy-Duty Truck Co., Ltd.). Мы поговорили с представителем официального дистрибьютора бренда в России, а еще — собрали отзывы от руководителей российских компаний, которые уже работают с этими машинами.

76,6% новых седельных тягачей и 79,3% самосвалов в России — «китайцы»



С уходом многих западных производителей на российском рынке опустело множество ниш. Так, автомобильный рынок вынужден был совершить резкий поворот с Запада на Восток. В том числе это касается и грузового сегмента. К потребностям российского бизнеса быстро приспособились китайские производители: они всего за пару лет заняли опустевшую нишу, и сейчас нехватки грузовой техники на рынке не наблюдается. Причем развиваются не только продажи: производители подстраивают модельный ряд под потребности покупателя из нашей страны, развивают сервисные службы и дилерские сети. Сегмент грузового автотранспорта продолжает развиваться, и главным драйвером этого развития становятся производители из Поднебесной.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2024 года в России числилось 205 тысяч грузовых автомобилей китайских марок — это 5,7% от общего грузового автопарка. К тому моменту большегрузные «китайцы» уже опережали по количеству своих немецких и японских «коллег», и эксперты «Автостата» предрекали им расширение экспансии. Предполагается, что к концу 2024 года популяция китайских грузовиков на российских дорогах будет больше, чем европейских.

Динамика эта подтверждается данными за июнь 2024 года, согласно которым, семь мест в топ-10 самых продаваемых брендов грузовых автомобилей занимают китайские производители.

Бум продаж средних и тяжелых грузовиков из Китая начался в 2023-м, когда прирост по отношению к 2022-му году оценивался «Автостатом» на 258%, то есть в два с половиной раза. По данным маркетингового агентства НАПИ, по итогам января — июня 2024 г. доля китайской техники на рынке новых грузовых автомобилей достигла 62,3% (годом ранее китайские грузовики занимали 56,5% рынка), в лидерах седельные тягачи, за ними идут самосвалы. За первое полугодие 76,6% всех новых седельных тягачей и 79,3% самосвалов, закупленных российскими компаниями, оказались родом из Китая.

За первое полугодие 76,6% всех новых седельных тягачей и 79,3% самосвалов, закупленных российскими компаниями, оказались родом из Китая. предоставлено ООО "БейбенТракРус"

Шесть критериев выбора китайского грузовика

Раньше, с европейскими марками, можно было ориентироваться в выборе грузовика на многолетний опыт других компаний. Теперь же такая возможность сильно урезана: бренды из Поднебесной в новинку для большинства наших компаний. Руководитель службы развития сети ООО «БейбенТракРус» Андрей Филипов перечисляет некоторые принципы выбора грузового автомобиля, которые нужно брать в расчет. Эти критерии он разбирает на примере бренда BEIBEN TRUCK — одного из китайских брендов, который укрепляется сегодня на российском рынке.

Критерий №1: соотношение цена/качество. Привычные европейские грузовики сегодня «золотые» для российского бизнесмена. Однако и в другую крайность впадать не стоит: дешевый ноунейм может в конечном итоге обернуться выброшенными на ветер деньгами. Так что ориентироваться стоит на среднеценовые бренды, к которым относятся грузовики марки BEIBEN TRUCK.

Критерий №2: технологии производства. Производитель, которому можно доверять, предоставляет полный комплект технической документации, прошел всю необходимую сертификацию в соответствии с законодательством РФ, дает гарантии на свою технику, в идеале сотрудничает с западными автоконцернами и открыт к общению с клиентами, в том числе на заводе, чтобы лично посмотреть и убедиться в качестве сборки.

— Что касается BEIBEN TRUCK, в 1995 году было заключено лицензионное соотношение с концерном Daimler Benz, по технологии которого по сегодняшний день производятся рамы, мосты и кабины грузовиков, под полным контролем соблюдения технологии. Мы всегда советуем: нужно выбирать технологию, которой доверяют. А технологиям «Мерседеса» доверяют по всему миру. Кроме того, у BEIBEN TRUCK в Китае собственное производство мостов, на базе которых можно собирать любые модификации тяжелой техники. На поставляемые в Россию автомобили устанавливаются двигатели Weichai и коробки передач Shaanxi Fast Gear, которые успели зарекомендовать себя с положительной стороны, — рассказывает Андрей Филипов.

BEIBEN TRUCK входит в состав крупной государственной корпорации Norinco Group, а значит, регулярно подвергается государственному контролю, что дает дополнительные гарантии качества и надежности.

Критерий №3: приспособленность к российским дорогам и климату. Для российского потребителя критически важна устойчивость грузовика к суровым зимам, влажному межсезонью и разбитым дорогам в глубинке.

— Завод BEIBEN TRUCK находится на севере Китая, в области, которая называется Внутренняя Монголия. Там резко континентальный климат: зимой — сильные морозы, летом — изнурительная жара. А значит, производитель понимает, что такое работать в сложных климатических условиях. Грузовые автомобили BEIBEN TRUCK не боятся ни жары, ни холода, они вот уже тридцать лет продаются по всему миру, и отлично показывают себя в сложнейших условиях, от Африки до Сибири. Проходимость у наших машин хорошая, им не страшны сюрпризы на дороге, — объясняет наш собеседник.

Критерий №4: положительный опыт работы в России, на который можно опереться. В силу того, что ниша грузовых автомобилей занята китайскими брендами совсем недавно, этот критерий не обязателен, но очень желателен. Найти российскую компанию, которая много лет работает с китайскими грузовиками, сложно, но возможно, если обратить взор в Сибирь и на Дальний Восток. В силу логистики здесь хорошо знают ряд китайских брендов, а значит, можно поинтересоваться у коллег, как работается с тем или иным производителем. Например, бренд BEIBEN TRUCK продается в Сибири с 2008 года, эти машины хорошо знают предприниматели с Востока нашей страны.

Критерий №5: наличие единственного официального дистрибьютора и развитая, широкая сеть дилерских станций. Простота и скорость технического обслуживания — один из важнейших критериев выбора машины. Нужно, чтобы сеть сервиса была разветвлена и распределена по территории РФ достаточно широко — это убережет потребителя от неприятных ситуаций.

— ООО «БейбенТракРус» является единственным официальным дистрибьютором BEIBEN TRUCK на территории РФ, и это удобно для покупателя: у него есть единая точка входа для всех видов поддержки и помощи. У нас широкая дилерская сеть, благодаря которой клиент из любой точки России может с комфортом выбрать для себя автомобиль. А если он уже работает с машинами BEIBEN TRUCK, к его услугам расширенная сервисная сеть по всей России — открыто более 65 центров обслуживания. Техническая поддержка с нашей стороны круглосуточная, мы всегда на связи, нашим специалистам можно позвонить в любой ситуации, — рассказывает Андрей Филипов.

Использовать грузовые автомобили BEIBEN TRUCK можно в различных отраслях: горнодобывающей промышленности, грузоперевозках, сельском хозяйстве, строительстве и др. предоставлено ООО "БейбенТракРус"

Критерий №6: широкий модельный ряд. Если клиенту нужно несколько разных моделей, хорошо, если он всю технику под разные задачи сможет подобрать в одной «точке входа», у одного производителя. Андрей Филипов рассказывает о технике Beiben:

— Мы предлагаем широкий модельный ряд: седельные тягачи (4х2 и 6х4), самосвалы (6х4 и 8х4). Кроме того, BEIBEN TRUCK специализируется на тяжелой технике — выпускает тягачи и самосвалы с колесной формулой 6х6. Есть в линейке и шасси — мы ведем работу с заводами-изготовителями техники в России и уже можем предложить на основе этих шасси вахтовки, сельскохозяйственную технику, бортовые самосвалы и крано-манипуляторные установки (КМУ). Использовать грузовые автомобили BEIBEN TRUCK можно в различных отраслях: горнодобывающей промышленности, грузоперевозках, сельском хозяйстве, строительстве и др. Под задачу вашего бизнеса вам может быть предложена любая комплектация. Возможны и индивидуальные заказы — мы готовы рассмотреть пожелания клиента и отработать с заводами-изготовителями из России.

«Китайский производитель обходится без ценовых сюрпризов»

Директор ООО «КФХ Королев В.П.» Андрей Горячев купил самосвал BEIBEN для сельскохозяйственных нужд: хозяйство в Саратовской области выращивает пшеницу, подсолнечник и чечевицу.

— В целом у нас был разный опыт, — рассказывает фермер. — Например, в прошлом году мы купили грузовики европейского производства. Оказалось, что в них и двигатель, и коробка — китайские. Мы подумали: может быть, рискнуть и сразу попробовать «китайца»? Был у нас и еще один стимул: у других производителей поставка занимает от 4 до 6 месяцев. А за несколько дней до того, как она состоялась, мы получили уведомление о том, что за это время производитель повысил цену. Китайский производитель с поставкой справился быстрее и обошелся без ценовых «сюрпризов»: цену зафиксировали в рублях в день заключения контракта.

Машину Андрей купил не так давно. Но по итогам эксплуатации может сказать: китайский самосвал тянет отлично. Водитель, который на нем работает, доволен комфортом в кабине и не жалуется на новую машину — говорит, она даже идет мягче, чем предыдущий «железный конь». А еще руководитель КФХ отмечает приятную деталь: в базовой комплектации Beiben сразу есть кондиционер в кабине и бортовой компьютер. У многих других производителей за это нужно доплачивать.

Машину Андрей купил не так давно. Но по итогам эксплуатации может сказать: китайский самосвал тянет отлично. предоставлено ООО "БейбенТракРус"

«Это рабочая машина, комфортная для водителя»

«Старатели» — крупный российский производитель строительных и отделочных материалов. Компания содержит собственный автопарк из 70 единиц техники. Раньше все машины в нем были двух известных европейских марок. Теперь настал момент выбора новых брендов. Анатолий Табаков, заместитель коммерческого директора «Старателей» по логистике, рассказывает:

— Выбор BEIEBN был комплексным. Во-первых, машина заинтересовала нас тем, что имеет немецкие корни: у производителя уже 30 лет действует прямое соглашение с Daimler-Benz. Во-вторых, автомобиль серийный, здесь не бывает такого, что машина при поступлении «удивляет» изменившейся комплектацией. Мы начали переговоры с дистрибьютором, потом, по его приглашению, поехали в Китай: важно было посмотреть, как реально выглядит производство. Оно оказалось впечатляющим: современные конвейеры, роботизированная сборка, качественные линии. Параллельно, по совместной программе с BEIBEN TRUCK, мы обучили своих специалистов диагностике этих машин. Это было второй целью нашей поездки в Китай: мы запросили диагностическое оборудование, которое нам было любезно предоставлено. В итоге мы авторизовались как дилер по сервисному обслуживанию этой марки.

«Для меня, как для руководителя по логистике, главное — отсутствие отрицательного опыта, срывов по доставке и комфорт для моих сотрудников», объясняет Анатолий Табаков. предоставлено ООО "Старатели"

«На пробу» закупили пять тягачей BEIBEN. На них «Старатели» ездят уже год, первые закупленные машины прошли более 130 тысяч километров. За это время исчезли опасения: грузовики перенесли морозы без технических инцидентов, а разбитые трассы российской глубинки прошли достойно. Анатолий вспоминает курьез: водители, привыкшие к европейским грузовикам, опасались, что будут мерзнуть в кабинах «китайцев» зимой. Один из них даже (с разрешения руководства) дополнительно обработал кабину автомобильным утеплителем — и в итоге попросил отключить ему печку в кабине: «Мне теперь жарко, хоть в шортах зимой езди».

— Когда мы покупали эту машину, понимали, что перед нами лотерея — все-таки бренд совершенно незнакомый, — объясняет Анатолий. — Но время показало, что мы все сделали правильно. Для меня, как для руководителя по логистике, главное — отсутствие отрицательного опыта, срывов по доставке, и комфорт для моих сотрудников. BEIBEN — это рабочая машина, комфортная для водителя. Кстати, с самого начала водители воспринимали идею с «китайцами» в штыки: не доверяли незнакомому бренду. А когда пересели на них — передумали. Мы как-то попытались вернуть одного из них на «скандинава» — так он свой BEIBEN отдавать не хотел!

Еще один фактор, который отмечает Анатолий Табаков, — цена и спецусловия покупки. Официальный дистрибьютор BEIBEN TRUCK в России предоставил покупателю четыре ТО в подарок.

И, наконец, производитель гибко реагирует на запрос от клиентов. Как рассказывает наш собеседник, внести в конструкцию точечные изменения большинство других производителей соглашались только при поставке от тысячи автомобилей. BEIBEN TRUCK же каждую следующую партию автомобилей поставлял со всеми необходимыми улучшениями, по запросу покупателя.

«Во-первых, устроила цена, во-вторых — комплектация»

Компания «Триэл» базируется в городе Кириши (Ленинградская область), где находится крупное нефтехимическое производство. Компания занимается перевозкой продуктов нефтепереработки. География работы обширная: охватывает не только Северо-Запад, но и области Центральной России. Генеральный директор предприятия Алексей Косталев рассказывает: когда возникла потребность в расширении автопарка, сначала рассматривали другие варианты, в том числе российские. Поставщик же посоветовал китайский бренд BEIBEN.

— Мы присмотрелись и выбрали его, — говорит Алексей. — В первую очередь, устроила цена: не секрет, что «европейцы» у нас стоят сегодня баснословных денег. Во-вторых, комплектация: все, что нужно для комфорта вождения, в нем есть в базовой поставке — климат-контроль, круиз-контроль, всевозможные датчики. Приятно нас обрадовала и система мониторинга действий водителя BEIBEN CONNECT, которая, как оказалось, тоже входит в базовую поставку. Теперь я могу просто сидеть у компьютера и смотреть, где едут мои машины. Не приходится отвлекать водителя от дороги звонками: я спокойно включаю программу, сообщаю заказчику время прибытия — и все спокойны. Система также включает возможность анализировать расходы топлива водителей, производить удаленную диагностику техники и многое другое.

Опробовав первый тягач с полуприцепом-бочкой, компания купила еще три таких же машины. Зиму грузовики BEIBEN TRUCK пережили без нареканий: заводились в любые морозы. Руководитель «Триэл» описывает и другие преимущества: машина экономичная, по сравнению с пожилым «европейцем», оказавшимся в автопарке предприятия первым. Хвалят машины и водители.

Опробовав первый тягач с полуприцепом-бочкой, компания купила еще три таких же машины. предоставлено ООО "ТРИЭЛ"

«Грузовики безотказно работают в условиях нашей суровой зимы»

ООО «Автотранс» работает в Выборге и занимается грузоперевозками по всей Центральной России, на юг страны, на Урал, в Омск. Руководитель компании Олег Никонов рассказывает:

— До начала СВО мы занимались международными перевозками, а сейчас работаем на внутренних линиях. У нас 22 машины. Автопарк со временем нужно обновлять — иначе стареющая техника требует много вложений. Но поскольку европейцы с нашего рынка ушли, пришлось искать другие варианты. Ищем мы их только среди китайских производителей — европейский грузовой автомобиль подорожал так, что теперь за эти деньги можно купить двух «китайцев».

Сейчас в автопарке у Олега три тягача BEIBEN TRUCK, к сентябрю он планирует купить четвертый. Говорит, что в эксплуатации машины показали себя положительно:

— Я как руководитель бизнеса могу отметить: за год эксплуатации первой такой машины она меня ни разу не подводила. Грузовики довольно крепкие, хорошо идут по российским дорогам и главное — безотказно работают в условиях нашей суровой зимы. Нынешней зимой были сильные морозы, и у нас ни разу не было случая, чтобы китайский грузовик не завелся.

Обращаться в сервисный центр еще не приходилось: за год не происходило нештатных ситуаций такого масштаба. А мелочи в грузовиках BEIBEN можно отремонтировать у себя: в компании есть ремонтный цех. Положительным качеством бренда BEIBEN TRUCK Олег называет еще ремонтопригодность в «домашних условиях». К этим грузовикам подходит ряд деталей от популярных европейских марок — например, некоторые датчики, колодки и т. д.

В базовую комплектацию грузовиков BEIBEN входит бортовой компьютер с предустановленной системой контроля BEIBEN Connect. предоставлено ООО "БейбенТракРус"

В базовую комплектацию грузовиков BEIBEN входит бортовой компьютер с предустановленной системой контроля BEIBEN Connect. Олег пользуется ею для контроля местонахождения своих машин, но можно в ней посмотреть и скорость движения, и пройденный километраж и даже уровень топлива и заряд аккумулятора. Говоря о других преимуществах китайской техники, он рассуждает:

— У этих машин тяговитый мотор, хорошая коробка (похожая на Volvo, по словам моих водителей). Машина подходит под особенности нашего климата и прекрасно переносит наши дороги, по зиме густо пересыпанные солью. Как у руководителя бизнеса, у меня к машине вопросов нет. Мне важнее всего, чтобы техника работала и бизнес-процессы не прерывались. А еще эта марка мне понравилась в том числе и тем, что в ней нет лишней электроники, которая усложняла бы эксплуатацию. Ведь чем больше электроники, тем больше потенциальных устройств, которые могут «глючить». В BEIBEN соблюден оптимальный баланс: высокотехнологичных устройств ровно столько, сколько нужно для комфортной работы. Все это повышает надежность.

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