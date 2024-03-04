«Подсолнушки» Церетели

В Галерее современного искусства РТ открылась персональная выставка Зураба Церетели

Фото: Петрова Екатерина

В экспозиции представлено 80 живописных работ, 4 скульптуры и 26 графических произведений. Все они созданы в последние 20 лет, что, видимо, дало организаторам и искусствоведу Татьяне Кочемасовой, которая занимается творчеством Церетели, причислить эту выставку к современному искусству. В этом материале журналист «Реального времени» Екатерина Петрова объясняет, почему от современного искусства здесь только даты и больше ничего.

Зураб Церетели стал известным скульптором еще в советское время. И взрослое поколение сможет привести больше примеров его работ, чем, скажем, люди, родившиеся в позднем СССР или в Новой России. Для этого поколения самым знаменитым творением Церетели стал памятник Петру I в Москве. По рейтингу сайта Virtual Tourist он находится на десятом месте в списке самых уродливых строений мира. Хотя памятник был установлен в 1997 году, многим москвичам он до сих пор снится в кошмарных снах.

Но кроме монументальных скульптур, у Церетели огромное количество живописных картин, графики, шелкографии и произведений из эмали. В январе этого года художнику исполнилось 90 лет, и в честь такой солидной даты была организована серия выставок в разных городах России: Москва, Санкт-Петербург, Тамбов, Тверь, Усолье, Мурманск, Пермь и Казань. Все 120 произведений, выставленных на двух этажах Галереи современного искусства, — это работы последних 20 лет.

«Здесь представлены работы последних лет, которые должны показать, как изменилось письмо Зураба Константиновича по сравнению с 1990-ми. Они показывают его как современного художника. На выставках, где представлены и молодые художники, коллеги часто шутят, что самый молодой окажется Церетели», — сказала на открытии выставки вице-президент, академик РАХ и кандидат искусствоведения Татьяна Кочемасова.

Кочемасова его «молодость» и «свежесть» относит к выбору цветов. Действительно, картины Церетели очень яркие и контрастные. Но все-таки этого недостаточно, чтобы причислять художника к традициям второй половины XX века, к представителям современного искусства. Поль Гоген, рисуя таитянских женщин, тоже использовал яркие краски. Только было это в конце XIX века.

Современное искусство — это не выбор цвета. Современное искусство — это выбор формы взаимодействия с аудиторией, это концепция. Современное искусство разговаривает с современным зрителем на современном языке на актуальные темы. В картинах Церетели есть мастерство, но нет концепции. Есть красивые натюрморты, но нет идеи.

Хотя Кочемасова объясняет идею картин Церетели его видением окружающего мира. «В его работах ощущение классики и современного, модернистского и авангардного подхода. Внутри — основательность академической школы. Зураб Константинович часто вспоминает своего учителя Василия Шухаева. Главное, чему он научил, — умению передать первое впечатление. К примеру, натуру они писали, стоя спиной к этой модели. Должны были поворачиваться и схватывать что-то очень важное, что должно было быть перенесено на холст. Первый взгляд на предмет, первое движение — именно это Зураб Константинович и пытается передать. Это очень характерно для построения всех композиций, цветового решения», — объяснила Татьяна Кочемасова.

С этим сложно поспорить. Это видно на картинах Церетели, которые похожи на случайный стоп-кадр. Только все это было актуально в XX веке, а никак не в 2024 году. Сейчас искусство взаимодействует с аудиторией на уровне эмоций, символами и образами. Художник предлагает публике самой интерпретировать его работы в соответствии с личным опытом человека, контактирующего с предметом искусства. Интерпретаций может быть ровно столько, сколько и зрителей. Сколько интерпретаций может быть у натюрморта с виноградом, цветами или подсолнухами, которые сам Церетели называет «подсолнушками»?!

«Подсолнушки» можно по-разному изобразить, используя разные материалы или техники. Но это все равно будут все те же подсолнухи и ничего другого. Кочемасова интерпретировала подсолнухи как энергию солнца, которая согревает все вокруг и которого так не хватает на большей территории России. Но опять-таки это не новая интерпретация и довольно банальная.

В своем рассказе о творчестве Церетели Татьяна Кочемасова вспомнила Габриэля Гарсию Маркеса с его магическим реализмом. Она сказала, что творчество Зураба Константиновича — это тот же магический реализм только в изобразительном искусстве. А также Кочемасова отметила, что латиноамериканские художники XX века (Давид Сикейрос и Диего Ривера) сильно повлияли на всех советских «шестидесятников», в том числе Церетели.

И опять-таки с этим сложно поспорить. Сходство работ довольно очевидно. Но приставку «современный» ставят художникам, которые идут в ногу со временем, придерживаются современных концепций и трендов или идут наперекор им. Но точно это определение не подходит к художнику, который застрял в XX веке и просто пишет картину в «наше время».

Стоит ли сходить на выставку? Если вам надоели унылые сугробы на улице, то почему бы и не погреться в лучах солнечной энергии «подсолнушков» Церетели.

