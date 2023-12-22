Регина Цыганкова: «В ЦОК НТИ люди получают рестарт карьеры, новые компетенции»

Как учитель превращается в онлайн-методолога, школьный информатик — в программиста, а мама в декрете — в менеджера маркетплейса

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Центр образовательных компетенций НТИ — организация, в которой слушатели могут бесплатно обучиться новым цифровым профессиям по государственным программам. Получить квоту на рестарт карьеры и попробовать поменять свою жизнь могут мамы с маленькими детьми, люди старше 50 лет и другие категории граждан. Впрочем, если вы не входите в льготную категорию, можно пройти обучение в центре на коммерческой основе по доступным ценам. Основательница ЦОК НТИ Регина Цыганкова в интервью «Реальному времени» рассказывает о том, зачем организовала Департамент заботы в своем центре, кто поможет пожилому человеку стать на «ты» с компьютером, как научиться зарабатывать деньги, не отходя от своего малыша. Она рассуждает о том, чем отличается от других поколение «альфа» и почему оно будет учиться всю свою жизнь, а еще — раскрывает четыре секрета классного онлайн-курса.

«2023 год показал рост численности наших слушателей»



— Как прошел 2023 год для ЦОК НТИ? С какими результатами вы подходите к новогодним каникулам?

— 2023-й год однозначно показал рост численности наших слушателей. Окончательные данные по итогам нашей деятельности будут подсчитаны уже после праздников, но предварительно я могу сказать, что мы обучили не менее 12 500 слушателей. К концу года подсчитаем три важных показателя: количество людей, зашедших на обучение (как бесплатное, так и на коммерческой основе); количество слушателей, которые доучились до конца; число тех, кто трудоустроился по итогам наших курсов.

— По каким государственным проектам вы работаете?

— В 2024 году планируем вводить работу по проекту «Цифровые профессии», а в 2023-м мы работали только по федеральному проекту «Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография». В этом году для бесплатного обучения в рамках нацпроекта мы оставили 12 профессий. Каждый год количество и набор профессий изменяется, в зависимости от того, какие категории граждан являются приоритетными на данный момент. Впрочем, есть категории, которые с самого начала находятся в особенном фокусе.

— Какие категории граждан всегда будут в приоритете по этим проектам?

— В первую очередь это люди старше пятидесяти лет. Многим из них сложно адаптироваться к цифровому миру. А поскольку пенсионный возраст продлили, им нужно осваивать новые компетенции для того, чтобы оставаться востребованными на рынке. Еще одна важная категория — мамы с детьми младше трех лет и мамы, которые не вышли на работу до достижения детьми семилетнего возраста. Находясь в декрете, они, возможно, потеряли уверенность в себе и в своем профессионализме, поэтому им сложно выходить на работу. Кроме того, появились новые категории граждан, имеющих право на бесплатное обучение: участники СВО и их семьи.



«Мы оказываем людям поддержку от момента подачи заявки и до входа на наш курс»

— Каким профессиям в итоге вы учите сейчас?

— Менеджер маркетплейсов, SMM-специалист, веб-дизайнер, тестировщик ПО. Также обучаем нескольким языкам программирования, цифровому маркетингу, стратегическому цифровому маркетингу и многому другому. В минувшем году нас попросили ввести новый курс по предпринимательству — как вести бизнес в новых цифровых условиях, на новых платформенных решениях.

— Что нужно, чтобы стать вашим курсантом? Достаточно входить в одну из перечисленных вами категорий? А если, к примеру, человек не подходит ни под одну из них, но заинтересован в обучении у вас, может ли он пройти курсы на коммерческой основе?

— Да, конечно, может. Сначала человеку нужно будет пройти профдиагностику, потом определиться с подходящим курсом, внести оплату и начать учиться.

Если же мы говорим о бесплатном образовании, то человек должен соответствовать определенным критериям, которые предъявляет Министерство труда и социальной защиты РФ. Далее он должен подтвердить в Центре занятости, что относится к нужной категории, пройти там профдиагностику. После этого можно выбрать наш центр — и пройти обучение.

Порядка 35% наших курсантов учатся на коммерческой основе, 65% — по бесплатным квотам, полученным по госпрограммам.

— Чтобы получить квоту на бесплатное обучение, нужно пройти немало бюрократических процедур. Но, судя по количеству ваших курсантов, это им не мешает?

— У нас люди получают рестарт карьеры, новые компетенции. Благодаря нашим курсам у многих появляется возможность увеличить свой уровень дохода. Так что их усилия будут вознаграждены.

Ну и, кроме того, у нас есть всесторонняя поддержка — мы помогаем правильно оформить документы, пройти все процедуры. Многим, особенно людям старшего возраста, нужно напомнить о том, что надо прийти в Центр занятости; перечислить документы, которые следует принести; подсказать, на какой платформе нужно зарегистрироваться. Мы оказываем людям поддержку от момента подачи заявки и до входа на наш курс.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев

— И в итоге получается, что все в выигрыше.

— Конечно. Каждый год перед стартом работы по проекту «Демография» мы обсуждаем с Министерством труда, какие профессии актуальны прямо сейчас для региона. И в результате мы видим, как люди трудоустраиваются, как они получают цифровые компетенции, позволяющие работать онлайн. Также у нас есть слушатели, для которых новая работа становится не основным источником дохода, но они могут брать подработку. Все это в какой-то мере снижает дефицит кадров в республике.

Конечно, не во всех сферах мы можем помочь решить проблему нехватки кадров. Например, не можем обучить швей, в которых сейчас в регионе огромная потребность. Мы не специализируемся на рабочих профессиях, потому что для этого нужна учебно-производственная база. Но вот с цифровыми профессиями можем помочь: Министерство труда видит текущую картину на рынке, а мы можем спрогнозировать ее дальнейшее развитие. И на стыке двух подходов мы вместе составляем план работы.



«По чужой методологии мы не работаем никогда»

— Кто разрабатывает для вас методологию обучения?

— Методология всегда наша, по чужой методологии мы не работаем никогда. Мы несколько лет изучали, как из точки А (в которой у человека отсутствует компетенция) максимально перевести его в точку Б (где он этой компетенцией уже обладает). Определяем, какие технологии, приемы передачи навыков и информации лучше всего для этого подойдут.

Мы, кстати, на основе всего этого создали свой флагманский курс — единственный, в котором сами выступаем как спикеры. Он посвящен созданию онлайн-курсов. По нему мы обучаем учителей, преподавателей вузов — учим их, как создавать цифровой контент, как дать хорошему офлайн-спикеру проявить себя в онлайне. Есть ряд компетенций и моделей подачи информации, которым нужно научить преподавателя, — и мы это делаем на нашем курсе. А еще учим организовывать кураторство, выстраивать работу с домашними заданиями.

— Вы не раз рассказывали о том, что спикеры на ваших других курсах — это сильные практики рынка, медийные личности.

— Да, это наша сильная сторона. У нас есть правила создания хорошего курса. Во-первых, это классная методология.

Во-вторых, топовый спикер. Его репутация должна быть подтверждена статьями, публикациями, книгами, высоким уровнем компетенции в рассматриваемой отрасли. Если речь идет об ИТ-компетенциях, в качестве спикеров мы привлекаем действующих практиков — например, программистов-разработчиков. В паре с таким специалистом работает методолог, который помогает выстраивать курс.

Третья важная составляющая хорошего обучающего курса — высокое качество съемки.

И четвертый «ингредиент» — качественное сопровождение слушателей.

— Вы как-то контролируете успеваемость слушателя курсов, отслеживаете его траекторию? Все-таки все происходит онлайн, вживую вы его не видите.

— Конечно, по каждому обучающемуся мы собираем данные и статистику. Тут и входная, и промежуточная диагностика, и результаты тестирования, и дневники посещаемости и успеваемости, и оценка качества обучения после прохождения курса…

«Мы решили, что будем самыми заботливыми»

— Вы сказали про качественное сопровождение слушателей.

— Да, для этого у нас создан целый отдел. Мы сконцентрировались на слове «забота». Дело в том, что мы не можем стать лучшими, к примеру, в области съемки — сегодня качественное оборудование используют все. Мы не можем создать лучшую платформу — у всех сегодня современные, быстрые средства платформенной передачи. Но мы нашли, чем можем качественно отличаться: участием топовых спикеров, подачей материала и заботой. Мы решили, что будем самыми заботливыми.

— Как это работает?

— В 2023 году мы выстроили отдел заботы, в нем работают шесть человек. Это люди, которые помогают решать не учебные, а человеческие задачи — они делают больше 100 звонков в день! Эти сотрудники поддерживают мотивацию слушателей, помогают им разобраться в организационных вопросах. Работает это так: если отдел заботы видит, что человек пропустил пару занятий подряд, они выясняют, по какой причине это происходит, спрашивают, не нужна ли помощь. Это люди с высоким эмоциональным интеллектом, которых никогда не заменить роботами или нейросетями. Потому что ту поддержку, которую они оказывают, не может оказать никакой, даже самый умный искусственный интеллект.

В числе прочего они помогают слушателям подключиться, получить доступы к онлайн-сессиям, вспомнить пароли. Это особенно актуально для людей старше 50 лет, которые стесняются признаться в своей технической неподкованности. Бывает такое, что человек перестает учиться, потому что не может обновить пароль от аккаунта, а позвонить кому-то по этому поводу ему стыдно. И очень важно, чтобы в этот момент кто-то со стороны образовательной организации с ним связался и предложил помочь с подключением.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Сомневающихся в своих силах мам в декрете наши специалисты службы заботы приглашают на зум-созвоны с эйчарами, чтобы подбодрить их и подсказать, каким образом составить резюме. Уговаривают попробовать себя в новом направлении, рассказывают о перспективах. Сейчас у нас среди слушателей есть члены семей участников СВО. И им особенно нужна эмоциональная поддержка, учеба для них не только получение новых знаний, но и способ переключить внимание.

«Обучение в ЦОК НТИ меняет жизнь людей в лучшую сторону»

— Меняется ли со временем портрет вашего слушателя? С кем вы работаете и как выбирают профессии люди разных возрастов?

— Изменений по аудитории мы практически не видим: по-прежнему основная доля наших слушателей — это женщины (их около 80%), среди них много людей «серебряного возраста» и мам в декрете. Люди старше 50 лет в этом году в основном выбирают профессию «менеджер маркетплейса» — это сегодня востребовано. Профессия требует усидчивости, внимательности и грамотности. Как раз эти качества, которых тотально не хватает на рынке, и демонстрирует эта аудитория. И это дает им возможность получить нужную и востребованную профессию.

Цифровой маркетинг тоже популярен среди наших возрастных слушателей, особенно среди тех, кто активно занимается сетевым маркетингом: цифровые компетенции им очень пригождаются.

Мамы в декрете тоже в этом году чаще выбирали обучение работе на маркетплейсах — они после таких курсов часто уходили работать «на себя». А еще у нас есть отдельный полный курс «Как заказать товар из Китая» — он тоже пользуется большим спросом у этой аудитории.

— А имеющийся опыт и профессиональный бэкграунд как-то учитывается, когда вы во время профдиагностики работаете с потенциальным слушателем?

— Конечно. К примеру, если к нам обратилась учительница русского языка, мы рекомендуем ей присмотреться к нашему флагманскому курсу по созданию онлайн-курсов. На методологов сегодня большой спрос. В этой сфере хорошие зарплаты, а учительница с опытом работы в школе стопроцентно сможет встроиться в эту работу. Она научится делать классные презентации, собирать текстовые файлы для курсов. Так что на профдиагностике мы порекомендуем ей именно такой трек. И у нас, кстати, много таких успешных кейсов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Иногда люди, заполняя анкету, не имеют перед собой всего перечня доступных им курсов. И возникает, к примеру, такая ситуация: человек с четко верифицируемыми творческими задатками хочет выучиться на тестировщика, потому что где-то увидел объявление «Обучись бесплатно». Наши специалисты предложат ему курсы веб-дизайна: возможно, это больше подойдет его натуре, чем зарегулированная инструкциями и «сухая» сфера ИТ-тестирования.

Важно наличие компетенций. Например, учитель информатики вполне может обучиться на разработчика. А если человек с компьютером изначально на «вы», это будет сложнее организовать — зато, возможно, из него получится неплохой менеджер маркетплейсов.

— Сколько процентов ваших курсантов в итоге оканчивает обучение и успешно начинает работать?

— Статистика по нашим курсам формируется исходя из данных Росстата, который учитывает в том числе и самозанятых. До конца наши курсы проходят 88% слушателей. В прошлом году трудоустроились 93%, в этом году будет чуть меньше — в районе 90%.

Мы в любом случае ориентируем всех наших слушателей на то, чтобы они начали брать заказы. Даже если они не хотят кардинально менять вектор своей работы, советуем понемногу подрабатывать в качестве самозанятых. К примеру, сначала мама в декрете выполняет пару кейсов, а потом понимает, что может отлично совмещать такую работу с успешным материнством и получать дополнительный заработок. Для нее это прекрасная возможность!

— Вы даете азы новой профессии и практические навыки. Что происходит потом? Вы помогаете в составлении резюме? Или, может быть, у вас есть какой-то пул работодателей, к которым вы направляете успешных курсантов?

— Если у слушателей есть заинтересованность, мы проводим для них регулярные вебинары с эйчарами компаний. На вебинарах рассказывают, как составить резюме, как правильно создать портфолио, о чем говорить на собеседовании. Слушателей предупреждают, какие вопросы им могут задать на собеседовании, развеивают самые популярные страхи, дают практические приемы преодоления психологически сложных ситуаций. Мы стараемся максимально снизить напряжение перед первым шагом в сторону новой жизни и новой карьеры.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Обучение в ЦОК НТИ меняет жизнь людей в лучшую сторону — это подтверждают истории наших слушателей. Например, 47-летняя женщина, флорист по первой профессии, оказалась без работы, когда закрылась ее компания. Но в 2022 году она прошла у нас обучение на менеджера маркетплейсов. Сейчас она работает в крупной компании по продаже на маркетплейсах продуктов, вышла на хороший уровень благосостояния. Еще одна наша слушательница в 38 лет поняла, что хочет работать, но при этом не отрываться от семьи. Она решила открыть ИП, выучилась у нас — и теперь занимается продажей товаров для дома. Она активно развивает свой интернет-магазин в одном из крупнейших российских маркетплейсов и планирует расширять бизнес. И таких примеров множество!



«Будем обучать детей цифровым технологиям»



— Что в ближайших планах? В какую сторону вы думаете расти?

— Сейчас у нас в планах другая масштабная работа — мы будем обучать детей цифровым компетенциям. В начале 2024 года набираем фокус-группу, чтобы разработать методологию. Мы активно изучаем поколение «альфа», их особенности взаимодействия с миром и информацией. У них совершенно другая скорость восприятия информации. У нас с вами, например, она составляет 15 секунд, у поколения Z — 8 секунд, а у «альф» — всего 1 секунда! Современные дети с двух лет виртуозно владеют гаджетами и учатся фильтровать информацию. Поэтому в обучающих программах для них будет больше всего востребована индивидуальная траектория, кастомизированная. И мы сейчас продумываем, как организовать эту кастомизацию курса. Кстати, в этом могут помочь нейросети.

Мы и сами учимся у этого поколения — наши дети нас многому учат. У нас было более четкое разделение между ролями взрослого и ребенка, учителя и ученика. А в их сознании эта граница сильно размыта. И по каким-то вопросам они сами нас могут консультировать. Мне, например, сложно представить, чтобы в 8 лет я могла чему-то научить свою маму. При этом мой восьмилетний сын учил меня некоторым «фишкам» в монтаже коротких роликов.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев

С учетом всего вышесказанного нам нужно очень хорошо разработать методологию обучения детей, найти нужные подходы в создании курсов для них. Этим мы и занимаемся и уже скоро откроем для них новые обучающие курсы. И еще важная вещь: мы уже сейчас понимаем, что эти дети будут учиться всю жизнь, потому что мир вокруг них будет стремительно меняться. От них будут требовать постоянных изменений. Поэтому самое важное, что мы должны сделать, — научить их учиться.

В ближайшие 5—10 лет мы видим себя как компанию, которая всегда готовит качественные материалы и оперативно адаптирует их к новым условиям с учетом меняющейся информационной среды.

— А чему конкретно вы будете учить детей?

— Как минимум, программированию и робототехнике. Хотелось бы запустить направление дронов — за ним большие перспективы. Речь не только об обеспечении безопасности страны, беспилотники прочно войдут в повседневную жизнь. В перспективе ближайших лет точно начнут с дронами прилетать сумки с продуктами из магазинов, курьерская доставка перейдет в воздушное пространство — так быстрее и безопаснее.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Правда, для такого обучения нужна практическая площадка, и сейчас мы ищем способы, как это реализовать. Надеемся в этой области на кооперацию с другими татарстанскими организациями, которые могли бы нам помочь.



— Как в принципе сегодня меняется рынок труда, какие глобальные тренды вы наблюдаете и как стремитесь им следовать?



— Глобальный тренд 2023 года — нехватка специалистов в рабочих профессиях. Потребность в них усилилась тотально, причем мы замечаем, что кратно возросла предлагаемая зарплата. Мы регулярно анализируем рынок труда и впервые регистрируем, что квалифицированный руководитель отдела продаж «стоит» чуть ли не вдвое дешевле, чем водитель уборочной техники! Это первый год, когда рабочие специальности стоят настолько дороже «белых воротничков» руководящего звена.

Что касается офисной работы, то мы видим, что потребность рынка сдвигается в сторону цифровых компетенций. Например, многих бухгалтеров нужно переучивать в аналитиков данных. Учителей, как я уже сказала, доучивать до методологов онлайн-курсов. И вот как раз эту работу мы уже выстроили и готовы помочь и соискателям, и рынку. Мы знаем, какими скиллами нужно дополнить компетенции специалистов, чтобы на выходе дать им новую профессию.



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