Наталья Бестемьянова и Джейн Торвилл — главные звезды-одиночницы в танцах

Лучше их из фигурного катания переходили только в конькобежный спорт

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Завершение карьеры бывшей одиночницы Алены Канышевой, пробовавшей силы в танцевальном дуэте с Андреем Пылиным, громкие, но не осуществившиеся заявления Дарьи Усачевой и Анастасии Галустян о желании попробовать себя именно в танцах, натолкнуло спортивную редакцию «Реального времени» на воспоминания о тех одиночницах, которые успешно зарекомендовали себя в танцах на льду.

Звездные Торвилл и Бестемьянова

Олимпийская чемпионка Джейн Торвилл рано начала выступать в фигурном катании, но начинала она, как ни странно, с парного катания, успев с партнером Майклом Хатчинсоном дебютировать на чемпионате Европы 1972 года. То, что тогда победили Ирина Роднина и Алексей Уланов, а вторыми стали Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин говорило о том, что советская школа парного катания готова штурмовать олимпийский Саппоро, а вот Торвилл с партнером заняли последнее, 18-е место. Лучшая английская пара была десятой, зато уже на ЧМ того года переместилась на последнее, 15-е место. Торвилл откаталась с Хатчинсоном еще один год, и тут ей повезло — партнер ушел из спорта. Джейн 2 года каталась в одиночке, пока в 1975 году ей не нашли партнера, Кристофера Дина. Торвилл на тот момент было 18, Дину — 17, а через год в олимпийскую программу были включены танцы на льду. Тогда в Англии были прекрасные дуэты Грин — Уотс, Саудбридж — Дэлби, Томпсон — Максвелл. И это 1977 год. Потрясающий, бескомпромиссный, революционный.

В 1977-м в парном катании дебютирует 12-летняя (!) Марина Черкасова, которая с партнером Сергеем Шахраем занимает 3-е место на чемпионате Европы. Ранее Советский Союз уже делегировал 13-летнюю Марину Саная, после нее 12-летнюю Елену Водорезову, но они до медалей не добирались. Выше Черкасовой и Шахрая — пара Ирина Воробьева и Александр Власов. Уже через год Воробьева станет в пару с бывшим одиночником Игорем Лисовским, участником чемпионата мира, и выиграет с ним золото чемпионатов мира и Европы 1981 года. В турнире одиночниц 9-е место занимает 15-летняя Карин Энке из ГДР, которая после этого переходит в конькобежный спорт, завоевав там восемь олимпийских медалей, из которых три золотые. Пятикратная чемпионка мира! В Англии на обломках двух танцевальных пар Барбер — Спрейер и Винтер — Слейтер (между прочим, чемпионов и призеров двух юниорских чемпионатов мира) был создан блестящий дуэт Карен Барбер — Николас Слейтер, а в Советском Союзе в танцы перешла Наталья Бестемьянова.

Наталья выиграла в 16 лет Кубок СССР и юниорский чемпионат страны, а в 1977 году встала в танцевальную пару с Андреем Букиным. Он только-только расстался с партнершей Ольгой Абанкиной, которая затем стала его первой женой. И уже в 1980 году они все встретились на олимпийском льду Лэйк-Плэсида: и Торвилл — Дин, и Бестемьянова — Букин, и Барбер — Слейтер.

Уже в 1981 году, когда парники Воробьева — Лисовский выиграют свое золото, на пьедестале почета у танцоров будут стоять Торвилл — Дин и Бестемьянова — Букин, которые прошли таким образом до олимпийского Сараево-1984.

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Тамара Кучики и Альпер Учар

Польский дуэт Тереза Вейна и Петр Боянчик удивителен тем, что Боянчик начинал как парник, а Вейна как одиночница. Поначалу их поставили в пару, они успели даже выиграть чемпионат страны, после чего перешли в танцы на льду и выступали там девять сезонов, большей частью входя в десятку лучших на чемпионатах мира и Европы.

Американская танцовщица в нашем списке это Тамара Кучики, которая выступала в таком «прекрасном далеком», что успела стартовать на полузабытых «Играх доброй воли» и застать на них Анну Семенович еще на коньках. Сама Кучики невнятно дебютировала на юниорском чемпионате мира 1992 года (19-е место), попытавшись продолжить славную карьеру в фигурном катании родителей и старшей сестры Наташи Кучики, успешно катавшейся с Тодом Сендом. В контексте перемен он также интересен, поскольку ранее выступал в одиночке, три сезона защищая цвета родной Дании. Кстати, в одно время с ним за сборную ГДР выступал одиночник Александр Кениг, который куда больше прославился в паре с Пегги Шварц (бронза чемпионата Европы и три олимпийских старта).

Турок Альпер Учар — еще один фигурист, начинавший в одиночке (по четыре чемпионата мира, Европы и юниорских чемпионата мира, три Универсиады), который дебютировал в танцах с Джанет Мейц (один чемпионат мира), после чего создал дуэт с украинкой Алисой Агафоновой, завоевав с ней серебро домашней Универсиады в Эрзуруме-2011. У Учара и Агафоновой была долгая карьеры: две Олимпиады, по семь чемпионатов мира и Европы.

А что там с россиянами?

Федор Андреев выступал на юниорских чемпионатах мира 1999 и 2000 годов в одиночке, защищая цвета сборной Канады. Его туда перевезла в 1991 году мама Марина Зуева и отчим Алексей Четверухин, когда мальчику было только 9 лет. В 2009 году 27-летний Андреев готовился представлять Азербайджан на чемпионате мира, когда партнеру его мамы по тренерскому дуэту Игорю Шпильбанду предложили поработать с 24-летней Яной Хохловой. К тому времени Хохлова откаталась два олимпийских цикла с Сергеем Новицким, будучи призером чемпионата мира и чемпионатов Европы, но после решения Новицкого уйти из спорта, Хохлова планировалась в дуэт с фигуристом из Литвы. А в итоге выступила с канадским русским Андреевым на чемпионате России 2010 года (4-е место).

15-летняя Мария Ставицкая выиграла Европейский юношеский олимпийский фестиваль, успев дважды стартовать на чемпионате России. После третьего старта на национальном чемпионате, было принято решение поменять дисциплину, и Ставицкая откатала сезон с Антоном Шибневым, а в 2017 году конкурировала с ним и его новой партнершей Василисой Даванковой (5-е место) на Зимней Универсиаде в Казахстане. Любопытно, что там выступал еще один дуэт, собранный из бывших одиночников — финны Турккила — Верслуйс (8-е место). У Ставицкой с Шибневым получилось хуже всех названных, и едва ли не хуже всех заявленных (12-е место из 14 участников).

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Очень любопытной дебютанткой в составе сборной Боснии и Герцеговины была Екатерина Митрофанова, которая танцевала с Владиславом Касинским на чемпионате мира 2022 года. Митрофанова была интересна автору материала тем, что в бытность своей одиночной карьеры шесть раз (больше всех в мире) обыгрывала Алину Загитову. Затем пробовала свои силы в танцах и не с кем-нибудь, а с Глебом Смолкиным, нынешним партнером Дианы Девис. И наконец нашла в себе силы для того, чтобы продлить спортивную карьеру в другой дисциплине. И это седьмая ее победа над Загитовой, которая, после того как объявила о приостановке своей спортивной карьеры, до сих пор не нашла в себе сил честно заявить об уходе из спорта.

Неисчерпаемая любовь к фигурному катанию Дайсукэ Такахаси

Участник Олимпиады в Пекине, двух чемпионатов мира и Европы Николай Майоров представлял там Швецию, хотя его родители родились в Советском Союзе, как и старший брат Александр. Сейчас Майоров будет осваивать абсолютно неизведанную для шведского фигурного катания дисциплину — танцы на льду, вместе с новой партнершей Миллой Рейтан. Но есть и плюсы: абсолютно никакой конкуренции на национальной арене.

А вот японец Дайсукэ Такахаси это, конечно же, не мотивирующий пример фигуриста, который пришел к победам через тернии, скорее пример огромной любви к фигурному катанию, которая не отпускала со льда одного из прославленных катальщиков Японии. Олимпийская бронза, три медали чемпионатов мира, включая золотую. После олимпийского Сочи, Такахаси ушел из спорта, но не навсегда, а на пять лет, вернувшись на лед вместе с Каной Мурамото (она также была одиночницей, катаясь до 21 года, правда, без каких-либо успехов), тренируясь у все той же Марины Зуевой. Они участвовали на двух чемпионатах мира, завоевали бронзу командника 2023 года.

Одним из последних танцевальных дуэтов, созданных с представителем одиночного катани, стал интернациональный, с украинцем Вадимом Колесником и киприоткой Эмилией Цингас. При этом Колесник ранее выступал в танцах за США, вместе с этнической вьетнамкой Эйвонли Нгуен (юниорский чемпионат мира 2020 гогда), а сейчас они представляют Америку, выходя в нынешнем сезоне на международный уровень. Американка Цингас имеет опыт выступления в одиночном катании за Кипр на чемпионате мира 2021 года. Нгуен попробовала найти себе партнера в лице бывшего россиянина Григория Смирнова (ранее он катался с Анастасией Шпилевой), но летом прошлого года он закончил со спортом.