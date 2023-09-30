«Внук на СВО командует батальоном, сказал — готовьте ребят, чтобы дронами умели управлять»

Известный самбист Фарих Мадьяров запускает сеть молодежных спортивно-технических клубов с военно-прикладной подготовкой

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Прославленная татарстанская династия борцов основала «Центр развития самбо братьев Мадьяровых». Как рассказал «Реальному времени» руководитель организации и один из братьев Фарих Мадьяров, концепция центра подразумевает развитие в Татарстане сети спортивно-технических подростковых клубов военно-патриотического направления. В ближайшие месяцы самбисты готовы запустить уже пять-шесть клубов, где молодежь будут обучать всем видам борьбы и техническим специальностям. Подробности проекта — в нашем материале.



Мадьяровы займутся патриотической работой с молодежью



В сентябре самая многочисленная династия борцов-чемпионов из Татарстана основала автономную некоммерческую организацию «Центр развития самбо братьев Мадьяровых». Центр зарегистрирован в Казани на проспекте Победы, но своего помещения у него пока нет, сообщил директор АНО Фарих Мадьяров. Главная цель структуры, по его словам, — организовать работу по военно-спортивной подготовке и патриотическому воспитанию подростков. Такие молодежные центры Владимир Путин поручил создавать по всей стране еще минувшей осенью. Так что идея Мадьяровых запустить в Татарстане сеть спортивно-технических подростковых клубов военно-патриотического направления вполне укладывается в концепцию, предложенную президентом.

— Мы хотим открывать такие подростковые клубы в городах и районах республики. Будем заниматься с детьми, учить их всем видам борьбы, но в основном — самбо. Также воспитанники клубов смогут осваивать нормативы ГТО. Мы уже обсуждали проект с Министерством молодежи Татарстана, по их линии будет идти финансирование подростковых клубов, — пояснил директор центра Фарих Мадьяров.

«Мы уже обсуждали проект с Министерством молодежи Татарстана», — пояснил директор центра Фарих Мадьяров (в центре на фото, слева — брат Нафик Мадьяров). Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Братья и я тоже будем тренировать детей»

По его словам, проект уже получил поддержку на разных уровнях власти, а также во Всероссийской федерации самбо и у татарстанских коллег:

— Мы проводим Кубок Минниханова и множество других турниров по самбо, всячески популяризуем его. Путин добивался включения самбо в олимпийские виды спорта, и его включили. Мой брат Накип боролся с ним на соревнованиях, президент помнит. Нас шесть братьев мастеров спорта и трое — международного класса. Мои братья и я тоже будем тренировать детей в этих клубах.

Проблему военно-патриотического воспитания молодежи в России обсуждают не первый год. С предложением использовать инфраструктуру спортивных и подростковых клубов для подготовки молодых людей к защите Родины к президенту обратился Российский союз боевых искусств, и Владимир Путин инициативу создания таких центров поддержал. В Татарстане же спортсмены-борцы также готовы заняться патриотической работой с молодежью, уверяет Мадьяров. По его словам, первые клубы можно открыть на базе нескольких спорткомплексов Казани:

— У нас есть готовые помещения в «Батыре», «Динамо», в Осиново и еще сельскохозяйственный вуз (КГАУ, — прим. ред.) дает нам помещение. Также нужно отремонтировать помещения в бывшем училище олимпийского резерва на 1-й Муромской, там у них хороший спортзал.

«У нас есть готовые помещения в «Батыре», «Динамо», в Осиново и еще сельскохозяйственный вуз (КГАУ, — прим. ред.) дает нам помещение». Максим Платонов/realnoevremya.ru

В бывшем здании училища на 1-й Муромской сейчас работает Центр социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий с предоставлением койко-места, питания, оказанием социальных услуг. По словам Мадьярова, бомжей не потеснят, а займут свободный корпус, отремонтируют и благоустроят всю территорию.

«Подготовлю 10 человек, из них двое-трое должны пойти в армию»

Но сейчас в организации деятельности клубов самый главный вопрос — кадры, говорят авторы проекта. Мадьяровы в поиске спортивных тренеров и преподавателей, готовых учить детей техническим специальностям:

— При бывшем училище хотим создать спортивно-технический клуб, где молодые люди будут изучать виды борьбы, а также пройдут курсы подготовки операторов дронов, то есть дадим им техническую подготовку. У меня внук на СВО командует батальоном, сказал — готовьте ребят технически, чтобы они дронами умели управлять. Основные боевые действия сейчас ведут при помощи кнопок.

По словам Фариха Мадьярова, в созданном им центре будут стремиться к тому, чтобы как можно лучше подготовить молодых татарстанцев к защите Родины: «Наша главная задача — патриотическая работа с молодежью. Допустим, я подготовлю десять человек, из них хотя бы двое-трое обязательно должны будут пойти служить в армию».

«Хотим создать спортивно-технический клуб, где молодые люди будут изучать виды борьбы, а также пройдут курсы подготовки операторов дронов». realnoevremya.ru

«Сказал: Бабай, займись спортивно-технической подготовкой ребят»

В Казани братья-борцы уже в ближайшее время готовы открыть пять-шесть спортивно-технических клубов для подростков. Набирать детей будут в разных возрастных группах, начиная с 5 и до 18 лет. Сейчас, по словам авторов проекта, в татарстанском Минмоле изучают устав и другие документы «Центра развития самбо братьев Мадьяровых», на базе которого и планируется создавать подростковые клубы.

— Скоро я встречусь с президентом Федерации самбо РТ (глава «Ак Барс холдинга» Иван Егоров, — прим. ред.) и президентом Федерации корэш РТ (татарстанский вице-премьер Марат Ахметов — прим. ред.). Егоров тоже обещал помочь, но основное финансирование клубов будет идти через Министерство молодежи РТ. Если я пять-шесть клубов открою на первых порах, то затраты составят порядка 100 млн рублей, — подсчитал собеседник издания.

Рассказывая об идее клубов, он еще раз напомнил о поручении Путина открывать центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи:



— Внук, который служит, вернул меня в спорт, сказал: «Бабай, займись спортивно-технической подготовкой ребят». Говорит, пусть приезжают физически и технически подготовленными, там нужны крепкие ребята. А если они дронами управлять умеют, то их берегут — в атаку и разведку не отправляют. Мол, они уши и глаза нашей разведки.

В Татарстане и России регулярно проходят соревнования памяти младшего брата, мастера спорта международного класса Накипа Мадьярова — одного из самых талантливых спортсменов в семье. В апреле этого года прошли XXXIII Всероссийские соревнования по самбо, посвященные его памяти. За победу в турнире боролись порядка 250 спортсменов из 30 регионов страны.

В Татарстане и России регулярно проходят соревнования памяти младшего брата Накипа Мадьярова — одного из самых талантливых спортсменов в семье. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Фарих Мадьяров — представитель знаменитой династии борцов, один из звездных учеников легенды татарстанского самбо Фарида Мадьярова и его младший брат. Родился 19 января 1946 года, является мастером спорта СССР по борьбе самбо. Победитель и чемпион чемпионата ТАССР (1969), Всесоюзного турнира памяти летчика-космонавта Беляева (1975), призер соревнований на первенство ЦС ДСО «Труд» (1976).

Старший из братьев Фарид Мадьяров — мастер спорта СССР по борьбе самбо, мастер спорта СССР по дзюдо, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России. Победитель и чемпион чемпионата ТАССР (1964—1972, 1974—1977); первенства ЦС ДСО «Труд» (1969—1977), первенства ВЦСПС (1973), Всесоюзного турнира памяти Героя Советского Союза Липатова (1972), всесоюзного турнира памяти летчика-космонавта Беляева (1975), 7-й спартакиады народов РСФСР по самбо — зона Поволжья (1978); чемпионата России среди ветеранов по дзюдо (2004); чемпионата Европы среди ветеранов по дзюдо (2004).

Рашид Мадьяров — мастер спорта СССР по борьбе самбо. Победитель и чемпион первенства областного совета ДСО «Труд» (1971—1975), Всесоюзного турнира памяти Героя Советского Союза Липатова (1973).

Рафик Мадьяров — мастер спорта СССР по борьбе самбо, мастер спорта СССР по дзюдо, мастер спорта международного класса, судья международной категории. С 1978 по 1983 годы входил в сборную СССР. Победитель и чемпион чемпионатов ТАССР (1972, 1974—1978, 1981—1983), соревнований на Кубок ТАССР (1977), 8-й летней Спартакиады народов РСФСР — зона Поволжья (1982), чемпионата СССР (1982), чемпионата мира среди мастеров (1983), Всесоюзного турнира памяти Героя Советского Союза Липатова (1974), первенства ЦС ФСО «Динамо» (1973), первенства ЦС ДСО «Труд» (1973), первенства Россовета ДСО «Буревестник» (1977), международного турнира в Софии по самбо (1978), чемпионата ТАССР (1978), соревнований на кубок ТАССР по дзюдо (1980). Второй призер чемпионата мира в Париже (1982).

В 1982 году Накипу Мадьярову на Кубке СССР в Донецке довелось побороться с будущим президентом России Владимиром Путиным. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Нафик Мадьяров — мастер спорта СССР по борьбе самбо, мастер спорта СССР по дзюдо, мастер спорта международного класса. В 1975— 983 годах входил в сборную СССР. Победитель и чемпион чемпионатов ТАССР (1975, 1977—1983), соревнований на Кубок ТАССР (1977), чемпионата России (1977), международных соревнований в Болгарии (1980), соревнований на Кубок СССР (1982), чемпионата мира среди мастеров по самбо (1983), соревнований на Кубок ТАССР по дзюдо (1980). Второй призер чемпионата СССР (1978), международных соревнований в Болгарии (1978), международных соревнований на Кубок мира (1983).

Накип Мадьяров — мастер спорта СССР по борьбе самбо, мастер спорта СССР по дзюдо, мастер спорта международного класса. С 1981 по 1984 год входил в сборную СССР. Победитель и чемпион соревнований на Кубок ТАССР (1977), Всесоюзного турнира в Горьковской области (1978), соревнований на первенство ЦС ДСО «Труд» (1980—1983), Всесоюзного турнира на призы маршала Блюхера (1981), международных соревнований памяти Харлампиева (1983), чемпионата мира среди звезд по самбо (1983), чемпионатов ТАССР (1979, 1980), соревнований на Кубок ТАССР (1980), лично-командного чемпионата ЦС ДСО «Труд» по дзюдо (1979). Трагически погиб 9 ноября 1988 года.