Ставим машину на учет за 5 шагов

Гайд «Реального времени» по оформлению автомобиля в ГИБДД

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

После того как вы рассчитались с продавцом, забрали машину, ключи и документы, возникает вопрос: купил авто, что дальше? После приобретения долгожданного автомобиля у нового владельца есть 10 дней, чтобы зарегистрировать в ГИБДД. Здесь перед собственником возникает новый вопрос: как поскорее оформить все документы?

Важно! Поставить машину на учет нужно в течение 10 дней с момента приобретения. За несвоевременную регистрацию грозит штраф, выписываемый по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ. Для физических лиц сумма штрафа варьируется от 1 500 до 2 000 рублей, для должностных лиц — от 3 000 до 5 000 рублей, для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей.

Поставить машину на учет нужно в течение 10 дней с момента приобретения. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Шаг №1. Готовим документы

Заявление владельца транспортного средства на регистрацию авто.

Паспорт владельца или представителя собственника с приложением документа, подтверждающего его полномочия.

Паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации авто.

Документы, устанавливающие основания для внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства: договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследование, выписка из протокола с актом передачи ТС в качестве выигрыша в розыгрыше призов, лотереи и др.

Диагностическая карта (если автомобиль старше 4 лет).

Полис ОСАГО.

Государственная пошлина.

Шаг №1. Готовим документы. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Шаг №2. Подаем подготовленные документы

Зарегистрировать автомобиль без визита в подразделение Госавтоинспекции не получится, но можно значительно ускорить процедуру оформления, подав документы через портал госуслуг.

Преимущества онлайн-оформления:

возможность выбрать удобную дату, время и место посещения подразделения Госавтоинспекции. В Казани работает 7 пунктов регистрации автомобилей:



отделение №1, Оренбургский тракт, д. 5,

отделение №2, ул. Тэцевская, д. 5,

отделение регистрации ТС — 5 пунктов:

Оренбургский тракт, 209б,

Сибирский тракт, д. 48,

ул. Декабристов, д. 86,

пр. Победы, д. 194,

МФЦ, пр. Победы, д. 214.



Вы сами определяете, куда и когда вам комфортнее приехать.



Лайфхак: если вы подали документы через портал «Госуслуги», для вас работают отдельные окна, куда можно пройти в выбранное вами время:

отделение №1, Оренбургский тракт, д. 5, отделение №2, ул. Тэцевская, д. 5, отделение регистрации ТС — 5 пунктов: Оренбургский тракт, 209б, Сибирский тракт, д. 48, ул. Декабристов, д. 86, пр. Победы, д. 194, МФЦ, пр. Победы, д. 214. Вы сами определяете, куда и когда вам комфортнее приехать. система запрашивает и проверяет правильность заполнения всех необходимых документов: а значит, когда вы придете к заветному окошку, никаких сюрпризов и задержек уже не будет;

вы подаете документы без спешки, в спокойной обстановке, а не под бдительным взглядом строгого регистратора. Кстати, в электронном виде это можно сделать круглосуточно.

Лайфхак: если вы подали документы через портал «Госуслуги», для вас работают отдельные окна, куда можно пройти в выбранное вами время. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Когда автовладелец проходит процедуру оформления через «Госуслуги» и приходит к нам, то вся процедура регистрации автомобиля (оформление, осмотр и выдача документов) занимает незначительный промежуток времени. Система госуслуг позволяет равномерно распределить поток автовладельцев и сократить время на проверку документов, так как портал это делает автоматически. Отсюда и отсутствие очередей в тех окнах, которые принимают автовладельцев, записавшихся через портал, — объясняет Алексей Сухотерин, начальник отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по Казани.

Пройти регистрацию в Госавтоинспекции можно и по старинке, придя в подразделение с документами. Правда, это займет больше времени.

Шаг №3. Оплачиваем госпошлину

Для этого есть три способа: на сайте госуслуг во время подачи документов; в отделении банка; по QR-коду прямо у регистратора в отделении ГИБДД.

Размер государственной пошлины. realnoevremya.ru

Шаг №4. Проверяем и забираем готовые документы в ГИБДД

Итак, вы предоставили все необходимые документы, правильно заполнили бланки, записались на прием в ГИБДД и оплатили госпошлину. Дело остается за малым — не проспать выбранное время и не перепутать подразделение, придя туда строго согласно записи.

NB: Не забудьте диагностическую карту на автомобиль! Важно! Не пытайтесь сделать липовое ТО, каждый автомобиль должен проходить осмотр не менее 40 минут. При въезде и выезде со станции ТО данные машины фиксируются в системе. Инспекторы ГИБДД с легкостью могут распознать некачественный осмотр и аннулировать диагностическую карту. К слову, при выявлении нарушений данные отправляются в Российский союз автостраховщиков, а это значит, что и действие диагностической карты будет прекращено, а впоследствии будет прекращен и государственный учет транспортного средства.

Шаг №5. Подготовьте машину к осмотру

Что же будет смотреть инспектор? В ГИБДД должны убедиться, что автомобиль, который вы регистрируете, полностью соответствует сведениям, указанным в документах. При осмотре автоинспектор сверяет VIN-код, номер кузова и шасси с документами.

Лайфхак: чтобы не бегать из ГИБДД до площадки осмотра и обратно, пройдите осмотр перед тем, как лично подавать документы. Для этого необходимо заранее распечатать заявление, сформированное на портале госуслуг. С пройденным осмотром вы сразу подаете документы в окно.

При осмотре автоинспектор сверяет VIN-код, номер кузова и шасси с документами. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Что может пойти не так?

Причина №1: запрет на регистрацию в ГИБДД

Чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами при оформлении авто, перед подачей заявления на регистрацию проверьте автомобиль на ограничение регистрационных действий на сайте http:\\ГИБДД.РФ во вкладке «Проверка Авто».

Ограничения накладывают по разным причинам: например, если предыдущий владелец не оплачивал штрафы, накопил долги по кредитам, коммуналке, алиментам, налогам и пр.

Причина №2: невозможна идентификация автомобиля

Если маркировку (VIN-код на кузове) невозможно прочитать и сравнить с документами или VIN-код вызывает подозрение в подлинности, то автоинспектор должен вызвать следственно-оперативную группу для задержания транспортного средства и проведения соответствующей проверки в отделе полиции. Самые распространенные проблемы — сильная коррозия VIN-номера на кузове; несоответствие модели двигателя данным, указанных в ПТС; если были внесены изменения в конструкцию транспортного средства, а отметки об этом в документах нет.

Если VIN-код вызывает подозрение на подлинность, автоинспектор должен вызвать следственно-оперативную группу для задержания транспортного средства. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Причина №3: изменения в конструкции транспортного средства

С точки зрения закона, установка почти любого дополнительного элемента на авто, не предусмотренного заводом-изготовителем, считается незаконным переоборудованием транспортного средства. Если вы купили машину с переоборудованием (обвесом, ГБО, «кенгурятником»), то в регистрационных документах должны быть соответствующие отметки. Если отметок нет, то вы получите отказ в регистрации и будете самостоятельно приводить автомобиль в соответствие с комплектацией, установленной заводом-изготовителем.

Причина №4: машина числится в лизинге

Если вы покупаете автомобиль, которым владело юридическое лицо, то нужно заранее уточнить у бывшего владельца, не находится ли автомобиль в лизинге. Если машина была приобретена в долгосрочную аренду, но вся сумма за авто выплачена, в ГИБДД обязательно спросят документ, подтверждающий закрытие договора.

Установка почти любого дополнительного элемента на авто считается незаконным переоборудованием. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Причина №5: по документам, автомобиль утилизирован

Казалось бы, причем здесь утилизация, если автомобиль целый и невредимый стоит перед нами? До 2020 года при снятии машины с учета владелец мог сделать отметку в заявлении, что самостоятельно сдаст машину на переработку. По неизвестным причинам он мог передумать. Итог: по документам машина утилизирована, а по факту продолжает ездить по дорогам. Здесь речь идет о недобросовестном продавце. К сожалению, «воскресить» такой автомобиль уже невозможно. Здесь юристы рекомендуют воспользоваться статьей 451 Гражданского кодекса РФ, которая гласит: «грубое нарушение правил договора купли-продажи может служить основанием для расторжения сделки и возврата денежных средств».

Важно! На автомобиле, который числится утилизированным, передвигаться нельзя.

Лайфхак: перед окончательным оформлением покупки автомобиля обратитесь в ближайшее подразделение автоинспекции для проверки транспортного средства по существующим ограничениям — аресту, утилизации. Проверку лучше проводить в присутствии продавца. На официальном сайте автоинспекции также есть возможность произвести онлайн-проверку.

