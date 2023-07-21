Рустем Гарипов: «Наверное, кто-то по призванию должен быть сотрудником Госавтоинспекции»

Главный «гаишник» Татарстана — о дорогах, самокатах, предотвращении трагедий на шоссе, работе в ГИБДД и «красивых номерах»

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Профилактика, профилактика и еще раз профилактика дорожно-транспортных происшествий и трагедий, которые они влекут — вот главная задача сотрудников Госавтоинспекции. Цель ведомства — уберечь жизни людей, а не «сделать норму по протоколам». Рустем Гарипов в своем первом большом интервью на должности начальника УГИБДД МВД по РТ в «Реальном времени» рассказывает об этом и описывает перспективы развития дорожной сети, проблему кикшеринга и колесного спортинвентаря на дорогах, а также объясняет, откуда берутся «красивые номера» у желающих, и раскрывает множество иных нюансов работы своего ведомства.

«Главное для нас — это профилактика»



— Рустем Рамилевич, как пресекаются в Татарстане дорожные правонарушения, которые могут привести к ДТП?

— Главное для нас — это профилактика. Инспекторы выставляются на трассы, чтобы, во-первых, профилактировать нарушения. Во-вторых, водители, которые не понимают, не осознают последствий своих действий, привлекаются к административной ответственности. Это может быть административный штраф, при повторных нарушениях — лишение водительских прав. На третий раз они могут быть привлечены и к уголовной ответственности. Но [наказание для водителя —] это не так тяжко, как когда мы на дорогах видим погибших. Это большая трагедия. Поэтому водитель должен в первую очередь задуматься о том, какие последствия могут наступить от необдуманного выезда на полосу встречного движения.

— В Татарстане, конечно, хорошие дороги, но, к сожалению, не все они четырехполосные. Очень много двухполосных дорог, много и неосвещенных трасс. А еще, в отличие от других регионов, у нас нет или очень мало «карманов» на трассе, в которые может съехать тихоход, чтобы остальной поток мог его безопасно обогнать. При этом транзитом через республику идет очень много грузового транспорта. Я понимаю, что этот вопрос не к ГИБДД, но как вы оцениваете этот фактор? Может ли он быть одной из причин смертельных аварий на трассах?

— Как бы ни было организовано дорожное полотно, но водителю нельзя выезжать на полосу встречного движения. Во-первых, это запрещено. Во-вторых, лучше куда-то опоздать, чем стать причиной трагедии.

Кроме того, в Татарстане каждый год очень многое делается для того, чтобы дороги были удобными. Чтобы они были с разделительной полосой, с освещением, чтобы по две-три полосы было в каждую сторону. Мы видим, какой стала дорога Казань — Набережные Челны. В 2022 году на автодороге Казань — Оренбург появились расширенные участки с разделительной полосой. Есть участки, где акцент делается именно на освещении. В этом году мы видим рост ДТП на муниципальных дорогах. Мы обсуждаем это и на комиссиях по безопасности дорожного движения, которые очень сильно работают в Татарстане, по сравнению с другими регионами РФ. Уверенно могу сказать, что и со стороны руководства МВД республики сильный акцент делается на освещении. Совместно над этим мы работаем и на комиссии при главе республики. В этом году уже обсуждали участки дорог, которые нужно расширить, например, Казань — Ульяновск. Была выездная комиссия в Зеленодольском районе: их автодорогу мы тоже хотим сделать удобнее и безопаснее для водителей.

Вопрос «карманов» для фур, о которых вы говорите, нужно рассматривать, изучать опыт других регионов. Думаю, что будем совместно внедрять этот формат в Татарстане.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В Татарстане каждый год очень многое делается для того, чтобы дороги были удобными. Чтобы они были с разделительной полосой, с освещением, чтобы по две-три полосы было в каждую сторону.

«Курсанты должны понимать, что они сдают экзамен не для инспектора, а для себя»

— Городские власти повторяют мантру: «У нас на дорогах все больше и больше автомобилей. Поэтому пробки, поэтому ДТП, поэтому жертвы». Появляется все больше новичков-водителей. Насколько важен этот фактор в безопасности дорожного движения, насколько серьезно он, по-вашему, определяет аварийность и поведение водителей на дороге?

— Во-первых, мы отслеживаем, сколько выдается водительских удостоверений после обучения. Работаем совместно с автошколами, чтобы обучение шло в правильном русле. У нас есть статистика по водителям со стажем до двух лет, которые совершили ДТП. Но я бы не сказал, что из-за молодых водителей происходит какой-то бум аварий. Да, есть факты, есть погибшие и пострадавшие, но, наверное, не из-за того, что они молодые, а из-за стечения обстоятельств. Кто-то и после 30 лет за рулем совершает ДТП.

— Тем более что в последнее время ужесточился порядок выдачи водительских удостоверений. Сегодня в автошколе учатся уже полгода, а раньше учились по два-три месяца.

— И пусть обучаются! Вы говорите, что полгода в автошколе — это много. А мы считаем, что это, может быть, и немного. Потому что они потом всю жизнь будут управлять автотранспортом на дорогах нашей большой страны. Им нужно уметь управлять автомобилем на всех автодорогах — это раз. Во-вторых, курсанты должны понимать, что они сдают экзамен не для инспектора, а для себя. Для того, чтобы в любой ситуации уметь безопасно перевозить людей и грузы по любым дорогам нашей страны.

— И даже безопасно ходить пешком. Если у тебя есть права и опыт вождения автомобиля, ты уже понимаешь, как поведет себя водитель в той или иной ситуации.

— Я очень благодарен Министерству образования РТ, потому что не только водители, но и пешеходы должны знать ПДД. В детских садах и в школах даются первоначальные азы этих правил. Мы в этой работе участвуем: проводим с ними мероприятия на их базе. Мы очень им благодарны, потому что видим плоды их работы.

Я и на своем примере в этом убедился: как-то раз с сыном мы переходили проезжую часть, он катился на самокате. Перед пешеходным переходом он спешился, взял в руки самокат и шел пешком. Я спросил: «Где тебя этому научили?». И он ответил: «В детском саду». То есть система настроена, и она работает.

«Ошибку на дороге исправить не получится, она может принести необратимые последствия»

— Конечно, система настроена. Но где-то за кадром все равно можно увидеть, например, как молодежь катается по двое на самокате. И даже по трое. И, кстати, те, кто организуют кикшеринг, тоже могут нарушать правила. Я считаю, это проблема будущего. А вы как думаете? Будет ли это фактором роста количества ДТП и травматизма на дорогах? Или, может быть, я преувеличиваю проблему?

— Вы не преувеличиваете. Проблема есть. Но с организаторами этого движения мы работаем, они нас слышат и работают в том формате, в котором мы этого от них требуем. Кстати, вы, наверное, видите: в Казани и в других городах Татарстана есть определенные места парковок для самокатов. Это есть не во всех городах страны. Поэтому в чем-то Казань может стать примером: это порядок, самокаты не лежат на дорогах и тротуарах, никому не мешают.

Конечно, и дети, и порой взрослые могут нарушать правила. Мы над этим работаем в разных форматах. Это не только штрафы. Но и пропаганда. Люди должны понимать, что последствия могут быть очень трагичными. Недавно в СМИ проходил видеоролик о том, как парень с девушкой опрокинулись на самокате, девушка скончалась на месте, а парень на эмоциях хочет ее «разбудить». Мы к детям всегда обращаемся с простым примером: в школе можно получить двойку и потом исправить ее на пятерку. Ошибку на дороге исправить не получится, она может принести необратимые последствия.

Мы и ко взрослым обращаемся: контролируйте, пожалуйста, на чем катаются ваши дети, где они находятся и чем занимаются.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Мы и ко взрослым обращаемся: контролируйте, пожалуйста, на чем катаются ваши дети, где они находятся и чем занимаются.

— Правила обращения с новым транспортом тоже пишутся кровью, как и остальные ПДД. В последнее время есть много случаев, когда люди сталкиваются друг с другом на тех же самокатах, наезжают на пешеходов, катаясь по тротуарам.

— Да, и здесь должно быть взаимоуважение. Мы всегда обращаемся к водителям и пешеходам с этим призывом. А иногда мы видим настоящие дорожные войны, когда люди даже в драку лезут. Ну и к чему это? На кону ведь не деньги. Что они делят? Асфальт?

А когда на самокатах едут по тротуарам и чуть не сносят детей, пожилых людей? Мы не против самокатов! Но ко всем нужно относиться с уважением. Если вы будете передвигаться в специально отведенных местах, к вам никаких вопросов и претензий не будет с нашей стороны.



«Мы же видели, что они пили. И никто их не остановил!»

— Гражданское общество тоже наблюдает за тем, как ведут себя участники дорожного движения. Сегодня Казанское управление Госавтоинспекции рассказало о том, что 17 нетрезвых водителей было выявлено по сигналам от населения. Расскажите, пожалуйста, как строится эта работа? Что нужно делать, если я вижу, что водитель нетрезв или нарушает правила?

— Есть телеграм-каналы, куда можно направить эту информацию. На наших патрульных автомобилях есть QR-коды, по которым можно зайти на эти каналы и сообщить о том или ином нарушении. Наши сотрудники незамедлительно отреагируют на сигнал. Если у вас нет смартфона, можно позвонить по 02, по 112 и сообщить о нарушителе, который может принести беду на дороге, если его не остановить.

Кто-то может счесть это «стукачеством». Но если мы сохраним жизнь, разве это того не стоит? Всегда привожу пример: два друга употребляли спиртные напитки возле частного дома. Один из них сел за руль автомобиля, второй на пассажирское сиденье, они проехали около 800 метров, машина опрокинулась. Пассажир погиб на месте. Односельчане, которые собрались на месте происшествия, говорили: «Ну мы же видели, что они пили. Потом на машине доезжали до магазина, брали спиртное, возвращались и продолжали пить. И никто из нас их не остановил!».

Мы обращаемся ко всем жителям нашей республики: не имеет значения, каким способом вы остановите пьяного за рулем. Даже если вы отберете у него ключи от автомобиля — мы будем вам очень благодарны. Мы не стремимся оформить как можно больше протоколов или законодательно наказать как можно больше нарушителей. Если вы смогли предотвратить беду — спасибо вам. А если вы сообщите нам о нарушителе — мы незамедлительно отреагируем. В рамках закона, жестко: отстраним этого водителя от управления, поставим машину на штрафстоянку. В дальнейшем, по закону, он получит административный штраф и лишение прав на управление автомобилем. При повторном попадании он будет привлечен к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы.

— Какова динамика по ДТП с пьяными водителями в этом году?

— ДТП стало меньше, меньше и погибших, и пострадавших. Но мы считаем, что даже один факт аварии с участием пьяного водителя — это не есть хорошо. Это может быть очень трагично.

Возьмем резонансное происшествие в прошлом году в Высокогорском районе, когда на квадроцикле погибли сразу трое человек. Как показала экспертиза, они были в нетрезвом состоянии.

В этом году в одном из районов нашей республики муж с женой перевернулись на квадроцикле, врезавшись в забор. Мужчина скончался на месте, супругу увезли с травмами в больницу. Это большая трагедия для семьи: они были многодетными родителями. Представьте себе: папа умер, мама в больнице. И какое это горе для детей!

— А водители-гости из других регионов в такой статистике участвуют по Татарстану?

— Бывает, что мы задерживаем и таких водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Могу привести пример: приехал автобус с пассажирами из соседнего региона. Когда инспектор его остановил, у водителя были выявлены все признаки алкогольного опьянения. Он был привлечен к административной ответственности, автобус поместили на штрафстоянку. Но главное — пассажиры остались живыми и здоровыми. Их на попутном транспорте отправили до их места назначения.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Мы обращаемся ко всем жителям нашей республики: не имеет значения, каким способом вы остановите пьяного за рулем. Даже если вы отберете у него ключи от автомобиля — мы будем вам очень благодарны.

«Спортинвентарь не оборудован фарами, поворотниками. Он небезопасен»

— Кстати, с автобусами как обстоит дело? Мы постоянно получаем информацию о том, что водители автобусов нарушают правила дорожного движения.

— С автобусами ДТП, к сожалению, есть. Погибших нет, есть пострадавшие. Это направление Госавтоинспекция всегда держит на постоянном контроле и работает со всеми заинтересованными службами. Мы непосредственно нацелены на то, чтобы не допустить ДТП. Мы не просто так автобусы на трассах останавливаем, проверяем, смотрим техническое состояние.

Сейчас перед учебным годом будем проверять школьные автобусы. К ним особое внимание: мы постоянно проверяем их скоростной режим. Все детские перевозки держим на контроле — знаем, когда, куда они выезжают. В ночное время они не передвигаются. У водителей таких автобусов есть так называемая «тревожная кнопка», которой он может воспользоваться при ДТП или аварии на дороге. Мы их отслеживаем через головную службу и при необходимости незамедлительно отправляем помощь.

— Квадроциклы, самокаты, велосипеды, снегоходы, багги, мотоциклы — многие из этих средств мобильности являются спортивным инвентарем и находятся вне правового поля. Ими может управлять кто угодно, не нужно ни допуска, ни прав. Но тем не менее они участники дорожного движения. Как вы считаете, стоит ли замкнуть контроль за ними на Госавтоинспекции на законодательном уровне? Чтобы они хотя бы были в поле зрения вашей службы.

— С квадроциклами работает Ростехнадзор. Они, в зависимости от объема, должны быть зарегистрированы, на них должно быть получено тракторное удостоверение.

Что касается спортинвентаря, который передвигается по нашим дорогам и на специально оборудованных площадках — мы опасаемся своими решениями ущемить права спортсменов. Однако есть граждане, которые нарушают закон, пользуясь таким инвентарем не на специализированных площадках, а выезжая на дороги общего пользования. В таких случаях мы привлекаем их к ответственности в соответствии с ПДД.

Мы призываем всех не выезжать на дороги на транспорте, предназначенном только для использования на специализированных площадках! Спортинвентарь не оборудован поворотниками, фарами, он небезопасен. С ним могут происходить трагические события. Есть факты и с погибшими, в том числе в нашей республике.

«Работая в Госавтоинспекции, человек спасает жизни и здоровье наших граждан»

— Перейдем к кадровому вопросу. Как сейчас обстоит ситуация? Хотят ли люди идти на работу в ГИБДД? Требуются ли вам сотрудники, в какие подразделения?

— Наверное, кто-то по призванию должен быть сотрудником Госавтоинспекции. Спасателем. Ведь работая в Госавтоинспекции, человек спасает жизни и здоровье наших граждан, каждодневно выезжая на дороги нашей республики. Есть небольшой некомплект, и мы через СМИ обращаемся: вакансии есть. Можно обратиться в Госавтоинспекцию либо напрямую в дежурную часть, чтобы задать вопрос и поинтересоваться, в каких подразделениях есть вакансии.

Кто-то думает, что Госавтоинспекция — это непременно сотрудник ДПС, который с жезлом стоит на дороге. Это не так. Есть отдел пропаганды, на который мы делаем очень большой упор. Есть отдел, который занимается IT-технологиями, есть отдел, работающий с фото- и видеофиксацией. Направлений действительно очень много. Но ребята в основном выбирают направление ДПС. Во-первых, там идет год за полтора, они отрабатывают около 13 лет, после чего могут выйти на пенсию.

Кроме Госавтоинспекции, в МВД много и других направлений. Кто-то, проработав у нас, может перевестись в другие подразделения: ППС, БЭП, следствие, дознание… Мы никому не препятствуем в этом, и если человек выбирает какую-либо стихию по линии МВД, мы это одобряем и помогаем перевестись.

Я и сам поработал сотрудником ДПС. Да, есть сложности. Нужно быть сильным, физически развитым. Потому что наш сотрудник должен защитить людей. Мы не только пресекаем ДТП и нарушения, но работаем в полиции, а значит, должны защитить население от преступных посягательств. И наши сотрудники на постоянной основе задерживают перевозки наркотиков, оружия. Есть факты, когда задерживают преступников, в том числе и совершивших тяжкие преступления — убийц, грабителей.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Кто-то по призванию должен быть сотрудником Госавтоинспекции. Спасателем. Ведь работая в Госавтоинспекции, человек спасает жизни и здоровье наших граждан, каждодневно выезжая на дороги нашей республики.

— Дает ли служба в ГИБДД бронь от мобилизации?

— Наши сотрудники продолжают нести службу в МВД и Госавтоинспекции. Но наши сотрудники не рассматривают это как бронь в чистом виде. Когда поступает приказ нести службу на новых территориях страны, то без размышлений и обсуждений они туда выдвигаются и несут службу так же, как несли службу в Татарстане.

Ребята, которые выходят на пенсию, о брони не думают: многие из них едут на новые территории в числе добровольцев.

— Многих останавливает от трудоустройства в ГИБДД так называемая «галочно-палочная система» — мнение о том, что инспектор, выходя на смену, должен зафиксировать определенное количество нарушений разного рода. Это есть?

— Этого нет. Обращаясь к сотрудникам Госавтоинспекции, мы говорим, чтобы они пресекали те нарушения, которые влияют на аварийность на участке несения их службы. Я всегда заявляю: «На наших дорогах нетрезвых водителей не должно быть в помине». Но мы никогда не отправляем вернувшегося со службы сотрудника назад со словами «Ты не выявил норму по нарушениям, возвращайся и делай». И если он не выявит, скажем, пьяных водителей за свою смену — мы только радуемся: значит, не пьют!

«Мы всегда выступаем только за то, чтобы скорость была безопасной»

— Поговорим о средствах профилактики правонарушений. На наших дорогах мы видим проблесковые маячки, установленные на фанерных муляжах патрульных автомобилей. Шериф-балки на столбах. Есть эффективность этих инструментов? И разрабатываются ли новые идеи и предложения по подобным средствам?

— Поскольку ДТП стало меньше — значит, инструменты работают. Если хотя бы одного человека от беды такое средство убережет — значит, все не зря. Если пьяный водитель, выезжая с поля, увидит проблесковые маячки фанерного муляжа, решит, что это настоящий патруль, и оставит руль — почему бы нет? Любые меры, принимаемые во избежание ДТП, мы считаем эффективными. Из года в год в Татарстане снижается число не только по ДТП, но и по погибшим, и по пострадавшим.

Что касается других идей и методов — в некоторых районах Татарстана у нас фанерные «пешеходы» стоят возле переходов, чтобы автомобили притормаживали. Мы работаем и над освещением пешеходных переходов — например, в Казани сейчас можно увидеть переходы, освещенные желтыми и белыми огнями. В Бугульме несколько таких переходов обустроены. В других городах принимаются меры: ставят ограждение на перекрестках, оборудуют участки рядом с переходами искусственными неровностями. Планируем повесить баннеры с идеями формата «Водитель! Помни, тебя ждут дома!». Может быть, кого-то это остановит от правонарушения.

— В Татарстане нет пока ни одного участка дороги, где разрешенная скорость была бы выше 110 км/ч. Делали эксперимент, по-моему, на дороге в Казанский аэропорт.

— Мы не против увеличить скорость. Но есть ГОСТ, по которому такой участок должен быть без перекрестков и съездов с дороги. В Татарстане таких участков нет. При этом мы уверенно говорим, что большинство ДТП — и с выездом на полосу встречного движения, и с наездами на пешеходов — связаны с превышением скоростного режима. Мы всегда выступаем только за то, чтобы скорость была безопасной. Причем мы видим, что водители всегда двигаются со скоростью на 20 км больше разрешенной. А значит, если разрешить 110, машина будет идти на 130 км/ч. При этом краш-тесты на 90 и на 130 км/ч показывают совсем разные последствия ДТП.

Последнее резонансное ДТП на трассе в аэропорт Казани было совершено на скорости 184 км/ч! Именно из-за этого водитель не среагировал на дорожную технику, которая вела ремонт в тот момент на трассе, и столкнулся с ней. Пассажирка на переднем сиденье скончалась на месте, остальные получили телесные повреждения.

В Алексеевском районе в 2022 году автомобиль двигался на скорости 180 км/ч. Только из-за этого водитель не смог среагировать на автомобиль, который выехал ему навстречу, и совершил столкновение. Он погиб на месте.

В 2023 году на трассе М-7 водитель с большим превышением скоростного режима выехал на полосу встречного движения, столкнулся с встречным автомобилем, двое человек погибли на месте. Поймите: при сильном превышении скоростного режима не защитят ни подушки безопасности, ни усовершенствования автомобиля.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Большинство ДТП — и с выездом на полосу встречного движения, и с наездами на пешеходов — связаны с превышением скоростного режима.

— Скоро у нас появится трасса М-12. Как вы к этому готовитесь? Там будет другой скоростной режим?

— Если все будет по закону, по ГОСТу — почему бы и нет? Эта дорога и предназначается для того, чтобы безопасно, качественно и быстро водитель мог добраться до столицы нашей страны и других городов.

Сегодня там, где идет строительство автодороги, мы участвуем в работе. Во-первых, пресекаем нарушения, чтобы не допустить трагедий. Контролируем строительство перекрестков, чтобы все было сделано безопасно и комфортно для людей.

«Красивый номер может выпасть любому человеку»

— Хотел бы задать вопрос по поводу загруженных с транспортной точки зрения выездов из Казани. Сейчас один из самых сложных — Мамадышский тракт. Вы анализировали эту ситуацию? Есть предположение, что причина — в неправильной настройке светофора рядом с поворотом на мечеть.

— Да, мы анализируем ситуацию. На участке, о котором вы говорите, стоял и регулировщик, который пытался разгрузить движение. Но есть там и другие перекрестки, и выезды из дворов — и не один. В часы пик идет большой наплыв: поток автомобилей надвигается на город с трассы М-7 и выдвигается из города по окончании рабочего дня. Казань — город-миллионник, и заезды в него в часы пик, к сожалению, связаны с пробками, в том числе и на Мамадышском тракте.

Но мы уверены, что именно этот участок дороги разгрузится, уже ведутся работы, которые будут завершены в скором времени. В направлении М-7 будет обустроена новая автодорога — Вознесенский тракт, выезд через старый аэропорт. Мы считаем, что поможет дорожное строительство.

— Наши люди любят «красивые» номера: с одинаковыми буквами и цифрами в одной семье, к примеру. Они откуда-то берутся, и это, на наш взгляд, стопроцентная коррупция. Кто-то получил за это что-то и выдал этот номер. Что вы думаете на этот счет?

— Номера определяет автомат, который выдает случайные цифры. «Красивый номер» может выпасть любому человеку. Инспектор не может повлиять на выдачу, я это вам уверенно говорю. Однако любой обыватель, любой автовладелец может, увидев на улице автомобиль с «красивым» номерным знаком, напрямую договориться с его хозяином и выкупить у него эти номера. Никаких сложностей в этом нет.

Мы также анализируем и смотрим, как на различных сайтах такие номера продаются частными лицами, которые перекупают автомобили, а «красивые» номера просто продают. Мы сейчас даже не можем обращаться к архиву автомобильных номеров. Те номера, которые водители сохраняют за собой в течение года, числятся за ними. По прошествии года мы не можем извлечь эти номера и присвоить другому водителю.

— С другой стороны, есть предложения по аукционам, по легальной продаже таких номеров — скажем, через портал Госуслуг.

— Думаю, процесс будет настроен, работа в этом направлении ведется. Во многих странах такое есть: за определенную сумму, внесенную в казну государства, автовладелец может получить номера с любыми цифрами и буквами по собственному желанию.

— А когда можно будет уже предъявлять права через Госуслуги и не возить с собой пластиковые?

— Эту работу мы уже начали. Если водитель передвигается на дорогах в РФ, по закону он обязан иметь водительское удостоверение с собой в бумажном варианте. Но если он говорит, что есть только электронные, то все возможности в Татарстане имеются: инспектор сканирует его QR-код и может удостовериться, что водительские права у человека есть. И сегодня мы призываем инспекторов не привлекать таких водителей к административной ответственности. Хотя мы говорим, что законодательно он должен иметь их при себе, при этом функция считывания электронного удостоверения у нас, повторюсь, работает.