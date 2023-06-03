Михаил Порватов, РСА: «Можно сделать осторожное предположение, что все стабилизировалось»

Зампредседателя Российского союза автостраховщиков — о промежуточных итогах 2023-го, будущей цифровизации и запчастях на машины

С конца прошлого года на отечественном рынке автострахования произошли существенные изменения, вызванные переустройством геополитической обстановки по всему миру. Так, например, уход западных компаний из России и перекрытие логистических цепочек привели к колоссальному увеличению стоимости на запчасти, а в дальнейшем и к их дефициту. В этих условиях государство было вынуждено провести различные корректировки, начиная от базовых тарифов ОСАГО и заканчивая коэффициентом за безаварийную езду. Удалось ли вернуть баланс на российские рынки и оправиться от произошедших потерь, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков, а также зампредседателя РСА по методологии страхования Михаил Порватов.

«Страховщики ищут это равновесие»

Говоря о промежуточных оценках текущего года, необходимо отметить то, что в 2022-м произошло сразу два расширения тарифного коридора. Так, в январе и сентябре прошлого года средняя премия составила около 6,8 тысячи рублей против 5,6 тысячи в 2021-м. Таким образом, рост составил 21%. Что же касается нынешней ситуации, то в апреле этого года средняя премия достигла 7,3 тысячи рублей. В сравнении с прошлым годом действительно имеется рост, но в целом она снижается. На 8% ниже, чем по итогам первого квартала, и на 6% меньше, чем в марте, когда было 7,8 тысячи.

Страховщики ищут это равновесие. Касаемо количества договоров: в прошлом году оно снизилось. Так, например, в 2021-м их было 42 миллиона, а в 2022-м — 40 миллионов (-5%). На сегодняшний день их количество примерно соответствует прошлогоднему периоду (но может быть больше или меньше на 1%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Надо понимать, что в прошлом году продажи автомобилей колоссально сократились. Поэтому вполне возможно и то, что сокращение числа договоров связано с тем, что автовладельцы поставили свои машины на прикол. Пока мы видим сохранение этой тенденции. И это несмотря на то, что сейчас продажи снова начали расти (по сравнению с мартом и апрелем прошлого года). Но здесь еще слишком мало времени прошло, поэтому нужно будет смотреть ситуацию по итогам года.

Что касается средней выплаты, то по итогам апреля она составила 8,6 тысячи рублей, или на 4% больше, чем в первом квартале. Средняя выплата вообще сейчас растет. Это началось еще в прошлом году, когда запчасти подорожали примерно на 28—30%. Так, был расширен тарифный горизонт.

«Запчасти в наличии были, и причем завозились они по старому курсу»

Что вообще было в 2022 году? Еще в марте прошлого года автодилеры резко подняли цены на запчасти, что являлось спекулятивным повышением цен. Потому что тогда запчасти в наличии были, и причем завозились они по старому курсу — январскому или февральскому. В дальнейшем эти цены устаканились и стали на 30% меньше. Потом уже образовался дефицит. Все потому, что уже к лету «официальные» запчасти, которые были поставлены и имелись в наличии, попросту исчезли. Они просто были израсходованы, а новые логистические цепочки не были построены. Ситуация была довольно неопределенная.

Однако сейчас можно сделать осторожное предположение, что все стабилизировалось. Мы не видим дефицита запасных частей, хотя они и дороже. Но и это потому, что они идут не напрямую от производителя, а через третьи страны. Другое дело, что увеличили их сроки поставки, потому что опять-таки они идут не напрямую. Именно с этим связано предложение страховщиков по увеличению предельного срока ремонта с 30 до 45 дней. Органы государства все это понимают и поэтому поддерживают. Однако говорить о том, что дефицита нет совсем, тоже неправда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще раз, в апреле 2023 года средняя премия по ОСАГО составила 7,3 тысячи рублей. Это выше, чем в 2022 году, но меньше, чем по итогам первого квартала и марта текущего года. Вместе с этим средняя премия выросла (в сравнении с 2022-м), но сейчас она снижается. Вся эта тенденция неустойчивая, и надо смотреть, что будет дальше.

«Индивидуализация ОСАГО — это абсолютно правильный шаг»

Для автовладельцев, естественно, удобнее натуральное возмещение. Именно поэтому несколько лет назад его приоритет по ОСАГО был узаконен. У граждан в конечном счете были отремонтированы автомобили! Но в связи с тем, что сроки поставки запасных частей увеличились и страховщики зачастую просто перестали укладываться в 30 дней, данный норматив перешел на денежную форму возмещения.

То есть они разрывают договоры со станциями, потому что эти станции не могут физически за 30 дней отремонтировать машину. Если ремонт сложный, то они переходят на натуральную форму, а клиенту не так просто самому найти запчасти. От этого страдают все. Выходом из этой ситуации могла бы быть двухмерная реализация. Первое — это увеличение предельного срока ремонта, что решит проблему с запчастями. Второе — легализация использования восстановленных запчастей, что решает проблему, когда расходников просто нет.

Индивидуализация ОСАГО — это абсолютно правильный шаг, потому что ничто лучше рынка не определит оптимальную стоимость. Это, в принципе, касается всех видов страхования. Просто в ОСАГО тарифы более отрегулированы, потому что Центральный банк на страховом рынке упорно движется в этом направлении. Мы видим, что в прошлом году премия повышалась в связи с подорожанием запчастей, но в этом году она уже снижается. Таким образом страховщики показывают свою социальную ответственность. То есть они устанавливают тарифы не тупо по максимальной планке, а исходя из реальной рыночной стоимости того или иного продукта.

Фото: скриншот youtube.com

«Отсутствие полиса при эксплуатации транспортного средства гораздо опаснее»

Перестраховочный пул ОСАГО и снижение стоимости — это немного разные вещи. Пул был создан для обеспечения доступности. Мы говорили про индивидуализацию страховых тарифов, но не всегда она в максимальной степени отражает реальность. То есть базового тарифа по верхним границам может не хватать на покрытие убытков. Поэтому данный пул призван не снижать, а обеспечивать доступность ОСАГО для самых убыточных случаев. Говоря о такси, отмечу, что мы видим, как эта система работает. Потому что 79% всех автомобилей такси, застрахованных по ОСАГО, еще и перестрахованы. То есть это подтверждает факт сегмента убыточности. Тем не менее страховщики работают с такси. Таким образом, у них не должно быть проблем с доступностью ОСАГО. Что касается премии, то для такси она отражает степень риска. Это же очень аварийный сегмент. Они много ездят и в 6 раз чаще, чем физические лица, попадают в ДТП. Соответственно, убытки по ним выше и премия выше.

Я считаю, что нужно поднимать штрафы за отсутствие у водителя полиса обязательного страхования. Потому что, во-первых, имеющийся штраф в 800 рублей не менялся последние 20 лет. Достаточно посчитать уровень инфляции за этот период, и понятно, что он устарел. Вот, например, за неправильную парковку в Москве штраф составляет 5 тысяч рублей. Однако степень общественной опасности из-за неправильной парковки и езды без ОСАГО несопоставимы. Отсутствие полиса при эксплуатации транспортного средства гораздо опаснее. Поэтому и штраф должен быть выше.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В настоящий момент законодатель уже определился с тем, что следующий шаг — это цифровое урегулирование убытков по ОСАГО. Так, 15 июля 2023 года в силу вступает соответствующий закон. Это абсолютно правильно. XXI век — это время цифровизации, поэтому страхование и уходит в цифру. Другой вопрос: насколько это будет востребовано? Потому что частота по ОСАГО составляет 6%. То есть далеко не каждый год люди попадают в аварии. Также сегодня все качают мобильные приложения, но они постоянно совершенствуются. Если человек попадает в аварию, предположим, через 5 лет, то мобильное приложение уже будет совершенно другое. Но тем не менее такие сервисы должны быть, и они предусмотрены законом об ОСАГО. Поэтому в дальнейшем электронное регулирование будет активно развиваться.

Ни в одном из регионов России нет программы страхования жилья от ЧС

Если также затрагивать тему страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, то там дела обстоят гораздо хуже. Дело в том, что 4 августа 2019 года вступили в силу поправки к закону о ЧС , которые были призваны обеспечить возмещение ущерба, причиненного владельцу жилого помещения, за счет страховых услуг. Регионы были наделены правом разрабатывать свои программы страхования жилья, но в связи с тем, что у них не было и до сих пор нет никаких стимулов, то ни в одном из субъектов на сегодняшний день такая программа не утверждена. Эта ситуация на самом деле очень странная, потому что каждый год где-нибудь происходят взрывы или пожары и деньги расходуются. Можно было бы возмещение этого ущерба переложить на страховщиков, однако этого не происходит. Мы надеемся, что эта ситуация изменится.

Фото: скриншот youtube.com

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Михаил Порватов