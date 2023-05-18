Вячеслав Кондратьев: «Необходимо переучить весь инженерный корпус страны»

На форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в спикеры включили чат-бот

Фото: rudalle.ru Изображение сгенерировано по запросу Kazan Forum artificial intelligence

Для того чтобы эффективно развивать сферу искусственного интеллекта, необходимо переучивать всех инженеров страны — эту мысль озвучил руководитель исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Вячеслав Кондратьев на панельной дискуссии «Искусственный интеллект — зрелость бизнеса: реальные кейсы» в рамках стартовавшего в Татарстане Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Если нет неопределенности — это не ИИ»

Как подчеркнул в ходе дискуссии Вячеслав Кондратьев, проблема в том, что инженер зачастую «воспитан в методологии физико-математического представления, математического традиционного моделирования. Он не верит новым технологиям».

На вопрос еще шире взглянул руководитель отдела разработки систем распознавания Университета Иннополис Бадер Рашид: «Мы делаем ИИ по подобию человека, а надо думать, какие проблемы не может решить человек».

Кондратьев возглавляет один из шести центров в стране. Его коллега из Петербурга Александр Бухановский, руководитель центра интеллекта «Сильный искусственный интеллект в промышленности» в ИТМО, дополнил спикеров, указав:

— Искусственный интеллект применяется, когда у вас есть неопределенные задачи, которые требуют креатива. Если нет неопределенности, есть данные, априорные знания, это не ИИ.

А потому не стоит беспокоиться, что ИИ скоро заменит человека. Во-первых, как отметил директор Института искусственного интеллекта Университета Иннополис Рамиль Кулеев, пока что задачи, которые масштабируются в перспективе, проще и дешевле решить при помощи человека.

Во-вторых, как указал Бухановский, в его институте работают над технологиями, которые именно помогают (а не замещают) креативных работников. Сейчас ИТМО представляет 15 таких проектов, на которые ежемесячно выдается более 5 000 свободных лицензий.

— Часто бывает, что инновационное решение не может похвастаться конкурентностью, потому что рынок еще не сформирован. Но смотрите, из 5 000 лицензий больше половины — люди не из Российской Федерации, — отметил Бухановский.

Вячеслав Кондратьев. Фото Максима Платонова

Как удешевить лекарства

— Ожидается, что в ближайшие три года объем программного обеспечения, связанного с искусственным интеллектом, вырастет вдвое, — отметил Кулеев.

По его словам, основные отрасли для его применения — это голосовые помощники, онлайн-маркетинг, поисковая оптимизация, автономные беспилотные устройства, ретейл. Особенно перспективны генеративные ИИ, предикативная аналитика, медицина.

— Внедрение ИИ в сфере фармацевтики сможет сократить время производства лекарств с 10 лет до 2—3, — отметил Кулеев. — И сократит их стоимость.

В России, как можно было заметить, особой популярностью пользуется работа с беспилотниками. В частности, МФТИ работает с автозаводом «Урал», причем работа идет с помощью так называемого Model-based systems engineering (спикер даже не стал переводить это название — «Системное проектирование на основе моделей»), когда создается виртуальная модель автомобиля, после чего его данные внедряются в реальную машину. Также ведется работа над беспилотниками в Иннополисе, где все аварийные ситуации моделируется в компьютере.

В скором времени выставки, подобные той, в рамках которой проходила эта дискуссия, изменятся, указал Кондратьев. А организаторы, видимо, намекая, что изменения коснутся и состава спикеров, включили в него и чат-бот ChatGPT, который ответил на вопрос о том, когда можно использовать ИИ:

— Если проблема связана с большим объемом данных, сложным принятием решений или повторяющимися задачами, то использование искусственного интеллекта может быть хорошим решением. Кроме того, если проблема требует предикативного анализа или обработки естественного языка, то ИИ может быть решением.