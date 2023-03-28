«Рейтинг четких застройщиков»: быстрее всех — СМУ-88, самый просматриваемый — ГК «Новастрой»

Кто в Татарстане получает высокие оценки от покупателей, строит в срок и чьими квартирами больше всего интересуются

Фото: Олег Тихонов

Аналитическая служба «Реального времени» представляет первый рейтинг самых популярных и точных застройщиков, работающих в Татарстане, рассчитанный по объективной и непредвзятой методике. В ее основе не только стандартные статистические параметры (такие как количество строящихся и сданных ЖК), но и интерес потенциальных покупателей к квартирам и оценка, которую получает недвижимость на популярных и крупных интернет-ресурсах, а также скорость строительства. Лидером первого сводного рейтинга застройщиков «Реального времени» стала группа компаний СМУ-88, а вот по количеству просмотров уверенное лидерство держит ГК «Новастрой». В топ-10 вошли два застройщика из других регионов, работающие в Татарстане, — удмуртский девелопер «Талан» и группа «Эталон» из Санкт-Петербурга.

Как рассчитывался рейтинг



В феврале Татарстан вновь вернулся в пятерку регионов-лидеров по вводу жилья в России. Теперь республика находится на четвертой строчке после Московской области, Москвы и Краснодарского края. И хотя 2022 год стал серьезным испытанием для отрасли, она, тем не менее, продолжает развиваться. Оживляется и рынок жилой недвижимости: за февраль количество сделок по купле-продаже на четверть выросло по сравнению с январем.

В преддверие большого строительного сезона аналитическая служба «Реального времени» проранжировала застройщиков, работающих в Татарстане, по следующим показателям, находящимся в публичном доступе:

оценка, которую дают жилым комплексам, строящимся в Татарстане, покупатели и жильцы (усредненная, по данным с четырех крупнейших порталов по продаже недвижимости);

количество просмотров жилых комплексов (усредненное, по данным с четырех крупнейших порталов по продаже недвижимости);

количество строящихся на сегодняшний день в Татарстане жилых комплексов;

количество жилых комплексов, сданных за 2022 год;

уточнение сроков сдачи, среднее по всем сданным в 2022 году ЖК застройщика, в месяцах. При запаздывании значение параметра (с поправкой на коэффициент учета в формуле) вычитается из общего рейтинга, при опережении сроков — прибавляется.

Веса показателям присваивались, в зависимости от их значимости для расчета и абсолютных значений. Значения брались на общедоступных ресурсах: «Домклик» (16+), «Циан» (16+), «Единый ресурс застройщиков» (16+), «Новостройки Казани» (16+) и в других публичных источниках.

В формулу расчета были включены новые показатели — например, оценка, которую дают потребители жилым комплексам. Это косвенно характеризует уровень комфортности проживания — с учетом того, что застройщики создают жилые пространства, в которых людям предстоит провести как минимум несколько лет жизни, мы сочли параметр важным для расчета общей формулы.

Кроме того, в нашей формуле появилось суммарное количество просмотров ЖК на четырех основных информационных порталах о жилой недвижимости и застройщиках.

Пьедестал почета

Лидирует в получившемся рейтинге ГК СМУ-88. Этот застройщик в 2022 году показал беспрецедентное опережение сроков сдачи (первая очередь ЖК «Дубрава» в Казани была сдана раньше на 12 месяцев). У его комплексов солидное количество просмотров — второй абсолютный показатель во всем сводном рейтинге после компании «Новастрой». На сегодняшний день в стадии строительства находятся шесть жилых комплексов.

Большой интерес потребителей к жилым комплексам СМУ-88 подогревается не только своевременной работой, но и громкими проектами, анонсированными в 2022 году, главным из которых стал проект реновации территории в районе казанского речного порта. Кстати, проект жилого комплекса на Портовой не только активно обсуждается в прессе, но и высоко оценивается в профессиональной среде: так, совсем недавно он получил Гран-при в номинации «Лучший ЖК» на архитектурном форуме «Казаныш».

Первая очередь ЖК «Дубрава» в Казани была сдана раньше на 12 месяцев. Фото: предоставлено пресс-службой ООО СМУ-88

На втором месте рейтинга «Реального времени» — казанский гигант «Унистрой», который в 2022 году сдал четыре жилых комплекса, а сейчас строит еще восемь. Здесь тоже налицо опережение сроков — оно составило в среднем 10,5 месяца. Количество просмотров комплексов почти на треть меньше, чем у лидера рейтинга. А вот потребительская оценка жилых комплексов довольно высока — 4,4.

«Бронзу» от аналитиков «Реального времени» получает ДК «ТСИ» — застройщик, который работает в Казани и Зеленодольском районе Татарстана. Он тоже опережал сроки (на 10 месяцев), удостоился приличной оценки от потребителей (4,5 в среднем) и его ЖК набирают немалое количество просмотров. В стадии строительства сегодня находятся пять ЖК этого застройщика, в 2022 году он сдал три жилых комплекса.

На четвертом и шестом местах рейтинга застройщики, которые работают в Татарстане, но исторически представляют другие регионы — удмуртский «Талан» (с хорошим опережением сроков и одной из самых высоких потребительских оценок) и питерская группа «Эталон». Неплохие показатели демонстрирует ГК «Ак Барс Дом» — хорошие оценки и количество просмотров, но небольшое отставание от срока сдачи не позволило ему подняться в рейтинге выше 7-го места.

Кроме вышеперечисленных, в топ-10 вошли ГК «КамаСтройИнвест», ГК «Новастрой» (к нему мы еще вернемся), ГК «Профит» и #СуварСтроит.

Наиль Галеев, СМУ-88: «Рынок, как кардиограмма — испытывает колебания, это нормально»

За комментарием о том, какие сегодня настроения царят на рынке жилой недвижимости, мы обратились к Наилю Галееву, генеральному директору лидера нашего рейтинга (ГК «СМУ-88»). Он говорит, что ситуацию на рынке сегодня можно назвать типичной для всех обстоятельств, которые на нее влияли последнее время. Уровень продаж, по его мнению, средний для обычных сезонных показателей.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «СМУ-88"

— Рынок, как кардиограмма — испытывает колебания, это нормально, — говорит девелопер. — Ожидания от весны — умеренный оптимизм. Главное, что, несмотря на все сложности и обстоятельства, мы исполняем все свои обязательства и, в целом, планово движемся в том коридоре, который запланирован эскроу-счетами.

В последние годы сложился устойчивый запрос на то, чтобы дом не только отражал статус человека, был эстетичным, но и чтобы среда ЖК за пределами квартиры была «умной». Наиль Галеев объясняет: речь не о том, чтобы вызывать лифт голосовой командой, а о продуманности, эргономике пространства. Современный застройщик думает о том, чтобы предоставить пассивный сервис — этот термин означает, что о потребностях покупателя заранее подумали, а его желания — предугадали. Например, если во дворе стоит зарядка для гаджетов, а на первом этаже подъезда есть уборная, где можно помыть лапы собаке после прогулки — вот это и есть пассивный сервис.

Комментируя задачи, которые стоят перед современными застройщиками, руководитель СМУ-88 говорит:

— Технологии не стоят на месте, чуть ли не каждый месяц появляются новые решения в самых разных сферах. Они помогают оптимизировать сам процесс строительства — сделать его более технологичным, быстрым, применять новые материалы и подходы. Это же касается и наполнения той среды, в которой жители оказываются каждый день, выходя за дверь своей квартиры. Например, СМУ-88 придерживается принципа, что дворы, холлы и дворы — это полноценные общественные пространства. Мы сделали холлы с мягкой мебелью, живыми растениями, большими окнами и безбарьерной средой своим базовым стандартом, который доступен в каждом проекте независимо от стоимости квадратного метра.

Самый просматриваемый застройщик Татарстана — ГК «Новастрой»

Суммарное количество просмотров жилых комплексов застройщика на четырех главных интернет-ресурсах о жилой недвижимости («Домклик», «Циан», «Единый ресурс застройщиков», «Новостройки Казани ») — показатель, демонстрирующий уровень интереса, который проявляют потенциальные покупатели к квартирам, и умение застройщика привлечь внимание к своим проектам. Здесь феноменальные результаты показывает ГК «Новастрой», обгоняя всех коллег и соседей по рейтингу просмотров. В общем рейтинге «Реального времени» она занимает 8-е место. В 2022 году компания сдала три жилых комплекса, еще четыре сейчас находятся в стадии строительства.

Как считает Антонина Дарчинова, коммерческий директор ГК «Новастрой», высокий интерес со стороны потребителей может быть связан с тем, что за последний год объемы строительства в компании серьезно выросли. К тому же несколько объектов совсем недавно завоевали престижные премии: в градостроительном конкурсе «Топ ЖК-2023» (который проводят Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, комиссия РСПП по жилищной политике и Национальное объединение застройщиков жилья) ЖК Sokurov занял второе место в номинации «Лучший жилой комплекс — новостройка в ПФО, малоэтажные дома». А в номинации «Лучший жилой комплекс — новостройка в Республике Татарстан, доступное жилье» ЖК «Белая Аллея» в Высокой Горе завоевал бронзу. Новости об этом наверняка вызвали интерес потребителей.

Фото: Максим Платонов

Новостная повестка действительно серьезно влияет на заинтересованность потенциальных покупателей. А значит, топ рейтинга составлен в том числе и из компаний с высокой маркетинговой активностью, которые подробно рассказывают о своих жилых комплексах, уделяя этой работе серьезное внимание.

То, как много покупателей заинтересуются жилыми комплексами застройщика, сильно зависит и от локации предлагаемого жилья. Так, если девелопер предлагает разные виды квартир и домов с большим охватом районов города, это может дать хороший объем просмотров. Хорошими примерами тому служат «Унистрой» и #Суварстроит, которые тоже с весьма внушительными показателями занимают 3-ю и 4-ю позиции в рейтинге просматриваемости — их ЖК относятся к разнообразным ценовым сегментам и широко представлены на карте Казани и ее окрестностей.

— Рынок недвижимости, несмотря на общепринятое мнение о его инертности, на самом деле в последние несколько лет довольно динамично и гибко развивался. Причиной тому стали как раз запросы покупателей — меняющийся образ жизни, смена повседневных сценариев и требований к среде, которая тебя окружает вне зависимости от твоего возраста и образа жизни, — говорит Наиль Галеев.

«Реальное время» продолжит наблюдать за дальнейшим развитием рынка недвижимости и за тем, как это развитие будут оценивать потребители.