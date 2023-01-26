Сверхпланы по строительству оптики и установке IP-домофонов, модернизация сети, рекордные дивиденды
Как прошел 2022 год у регионального оператора связи Татарстана — ПАО «Таттелеком»
В 2022 году компания «Таттелеком» построила и модернизировала в Татарстане более 250 базовых станций, обеспечив качественным мобильным интернетом 50 населенных пунктов и приведя мобильную связь в 14 из них. Скоростными темпами продолжала вводить оптику в частный сектор республики, развивать проект умной домофонии. «Таттелеком» выплатил рекордные дивиденды акционерам. Выступил организатором социальных мероприятий — фестивалей, праздников для жителей республики, а еще поддержал мобилизованных в зону СВО татарстанцев, в числе которых были и сотрудники компании. Подробнее о том, каким оказался 2022 год для ПАО «Таттелеком», — в «Реальном времени».
- Развитие мобильной сети. Изменение конъюнктуры мировой экономики не остановило реализацию планов ПАО «Таттелеком» по развитию сети мобильной связи «Летай». Задачи, поставленные на 2022 год, выполнены: в Татарстане построено и обновлено более 250 базовых станций. В результате в 50 населенных пунктов республики пришел интернет 4G, а в 14 из них мобильная связь появилась впервые.
Обновлена значительная часть ранее установленного оборудования сети «Летай», в основном в Тукаевском, Нижнекамском, Чистопольском, Альметьевском районах и, конечно, в Казани. Благодаря этому средняя скорость передачи данных выросла на 10%, а абонентский трафик — на 16%.
- Строительство сетей GPON (оптики) в частном секторе — как в пригороде, так и в селах республики. Это один из флагманских проектов «Таттелекома» в 2022 году. План по нему был перевыполнен: сетями GPON в Татарстане за прошедший год охвачены более 127 тысяч домохозяйств, при поручении главы Татарстана в 100 тысяч.
Работа шла так интенсивно, что в некоторые месяцы было проложено больше сетей, чем, к примеру, за весь 2020-й год вместе взятый. В 2023 году компания запланировала построить оптику еще для 80 тысяч домохозяйств.
- Развитие проекта IP-домофонии. К концу 2022 года умными домофонами оснащены более чем 1000 домов республики, и теперь в Татарстане работают в общей сложности более 6000 современных домофонных панелей от «Таттелекома». Проектом уже охвачены Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Елабуга, Бугульма. IP-домофонией компания обеспечила практически весь Иннополис.
Жители стали регулярнее пользоваться мобильным приложением «Мой дом — Таттелеком», в котором можно не только звонить и открывать двери со смартфона, но и просматривать архив записей с видеокамер. Уже насчитывается более 211 тысяч активных абонентов.
- Работа над проектом видеонаблюдения. Развитие системы видеонаблюдения по всему Татарстану — одна из приоритетных задач, которые реализует ПАО «Таттелеком», в том числе в рамках АПК «Безопасный город». В целях повышения безопасности населения растет запрос управляющих компаний и ТСЖ на организацию видеонаблюдения на придомовых и околоподъездных территориях многоквартирных домов. К сегодняшнему дню компания уже установила 32 тысячи видеокамер, включая и те, что подключены к IP-домофонии. В 2023 году планируется установить еще 13 тысяч устройств.
Напомним, руководство Татарстана поставило задачу активно развивать проект «Безопасный город». А по программе «Безопасный двор» «Таттелеком» ежегодно планирует подключать не менее 1000 камер в сотрудничестве с УК и ТСЖ. Таким образом, проект «Таттелекома» полностью сообразуется с задачами республики. Кроме того, в 2023 году компания планирует охватить собственным проектом видеонаблюдения и пригородные поселки республики.
- Компания выплатила рекордные дивиденды в своей истории. За 2021 год предприятие заработало 1,79 млрд рублей, 50% из которых было решено потратить на дивиденды. По решению годового общего собрания акционерам ПАО «Таттелеком» было направлено 893,2 млн рублей — по 0,04285 рубля на 1 акцию.
- Проекты поддержки мобилизованных в рамках СВО. Как социально ориентированное предприятие, ПАО «Таттелеком» с 21 сентября провело ряд мероприятий и реализовало меры поддержки мобилизованных татарстанцев и их семей. Так, мобилизованные сотрудники компании получили от предприятия по 100 тысяч рублей.
Кроме того, с октября «Таттелеком» бесплатно предоставляет интернет и цифровое телевидение на 6 месяцев семьям мобилизованных по всему Татарстану. С 17 октября по 31 декабря включительно от них было принято более 1700 заявлений на получение услуг связи. На эту меру поддержки компания выделяет более 5 млн рублей.
- Мероприятия для горожан. Социальная составляющая имеет большое значение для компании. «Таттелеком» проводит активности для жителей Татарстана, даря им хорошее настроение, возможность отвлечься от будничных дел и получить приятные подарки.
Так, 14 февраля 2022 года компания подарила «валентинку» жителям Казани — организовала для них праздник на Кремлевской набережной.
29 мая альметьевцы поучаствовали в спортивном празднике «Оранжевый забег», который традиционно каждый год проводит «Летай» при поддержке городской администрации.
На озере Малое Лебяжье 16 июля оператор организовал для жителей и гостей столицы летний фестиваль, который завершил акцию «Летай по всей России». Среди присутствующих разыграли гаджеты Xiaomi, а апофеозом стало определение 10 обладателей авторских туров на Алтай, Кавказ и в Карелию.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым