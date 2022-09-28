«Большая часть компаний из Татарстана коммерчески успешны»

Чтобы получать поддержку от Фонда «Сколково», необязательно жить в Москве и заниматься IT

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В 2021 году 78 татарстанских компаний, которые работают с Фондом «Сколково», получили поддержки суммарно на 365 миллионов рублей, а заработали больше 3 миллиардов. Впечатляет? Программа развития региональных компаний, которую реализует Фонд «Сколково», включает широкий список мер поддержки. Участие в выставках и юридическая помощь, гранты на развитие и налоговые льготы — причем, чтобы все это получить, вовсе не обязательно работать в секторе ИТ. Инновации во всех отраслях здесь приветствуются. О том, как работает программа поддержки, «Реальное время» поговорило с Юрием Сибирским, руководителем департамента регионального развития Фонда «Сколково».

«У технологической компании в Татарстане есть перспективы развития»

— Как усиление антироссийских санкций повлияло сегодня на развитие рынка инноваций в регионах?

— Ответ на этот вопрос непосредственно в цифрах мы увидим в следующем году, когда наши стартапы отчитаются о финансовых результатах. Напомню, сейчас Фонд «Сколково»* поддерживает более 3 300 технологических стартапов. В 2021 году их совокупная выручка выросла более чем на 50% по сравнению с 2020-м и составила почти 250 млрд рублей. Так что до сих пор темп роста наших компаний был существенным.

Причем по прошлому году, во время которого продолжалась пандемия коронавируса, мы видим, что именно технологические компании в турбулентные времена находили свои ниши. Ряд технологических сегментов серьезно усилился.

Сегодня мы наблюдаем разнонаправленные тенденции, связанные с антироссийскими санкциями. С одной стороны, они влияют на внешнеэкономическую деятельность. С другой, с уходом ряда западных вендоров освобождаются значительные ниши, которые позволят открыть новые горизонты в развитии. Если смотреть на технологический сектор глобально, то мой прогноз — темпы роста компаний сохранятся.

— А если говорить о Татарстане, какие у вас ожидания?

— Мы поддерживаем в республике 78 компаний, это довольно много. Здесь ярко выражен сектор IT, и в этом я вижу серьезный потенциал для решения задач по цифровизации. Так что, я думаю, у среднестатистической технологической компании в Татарстане будет достаточный объем работы и есть перспективы развития.

«У среднестатистической технологической компании в Татарстане будет достаточный объем работы и есть перспективы развития»

«Наши стартапы работают в 70 субъектах Российской Федерации»

— Фонд Сколково поддерживает региональные проекты. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как выстроена система этой поддержки?

— Исторически сложилось, что существенная часть наших компаний работает в Москве. Но с каждым годом усиливается тенденция прироста региональных проектов в нашем портфеле — сейчас их уже 60% от общего количества. Это прежде всего результат акцентированной работы по охвату регионов. Наши стартапы сегодня работают в 70 субъектах Российской Федерации. Перед нами не стоит задача охватить всю Россию без исключения, но в целом мы приветствуем работу с любыми регионами — и с такими передовыми, как Татарстан, и с теми, которые в силу недостатка человеческого капитала не могут быть так развиты.

Второй важный момент: Фонд «Сколково» не конкурирует с Иннополисом, с казанским ИТ-парком, с Академпарком в Новосибирске, с другими объектами инновационной инфраструктуры. У нас сходные задачи, и поэтому мы избрали путь кооперации и совместной работы. Сейчас в нашей сети 20 региональных операторов Фонда «Сколково» — это технопарки в сфере высоких технологий, с которыми мы активно сотрудничаем. Своими льготами, сервисами, грантовыми возможностями мы усиливаем их работу с резидентами. Эта стратегия у нас уже отлажена, и мы последовательно движемся в этом направлении.

— Какие конкретно меры поддержки вы предлагаете?

— Во-первых, в нашем периметре есть набор налоговых льгот и послаблений для стимулирования и развития технологического бизнеса. Есть грантовые программы — год от года мы выделяем несколько миллиардов рублей на поддержку технологических компаний и стартапов. Масштаб этой поддержки может быть разный. Например, точечные небольшие гранты на решение проблем, с которыми сталкиваются 90% технологических компаний: изготовление прототипа, испытание, сертификация, поездка на выставку, маркетинговая активность. В условиях ограниченного финансирования на раннем этапе существования стартапу сложно решать эти вопросы, а мы можем помочь.

Есть у нас и большие гранты — например, по линии Минцифры для компаний в сфере цифровых технологий. Чеки по этим программам доходят до сотен миллионов в год.

Помимо этого, Фонд «Сколково» содержит сервисный центр, задача которого — помогать стартапам в коммерциализации их разработок. Например, на Kazan Digital Week на нашем стенде презентованы 10 стартапов из 10 субъектов РФ — от Томска и Новосибирска, заканчивая Санкт-Петербургом. Таким образом, мы своими организационными усилиями позволяем компаниям представлять свои разработки на крупных ивентах и находить партнеров.

Помимо этого, у нас есть программы, которые стимулируют привлечение венчурных инвестиций. В периметре Фонда «Сколково» работает Центр интеллектуальной собственности, который занимается комплексными вопросами юридического сопровождения деятельности стартапов. Таким образом, мы видим потребности, которые есть у технологических компаний, и стараемся их в такой сервисной логике «закрывать».

— А какую функцию в этой схеме выполняют ваши региональные операторы? Не легче ли компаниям работать непосредственно через вас?

— Повторюсь, если в регионе уже есть инновационная инфраструктура, которая работает с технологическими компаниями, нам проще подключить ее управляющую компанию. В Татарстане мы плотно работаем с Иннополисом, а наш региональный оператор здесь — ИТ-парк. Коллеги, понимая, как работают наши инструменты, выявляют, что из них нужно той или иной компании. Просто здесь, на месте, они знают и видят это гораздо лучше.

Со своей стороны мы стараемся помочь их работе. В том числе помогаем компаниям с участием в мероприятиях, позволяем им делегировать часть полномочий, связанных с грантовым процессом. Делаем все для того, чтобы в регионе выстраивалось единое окно для технологической компании. А говоря глобально, стараемся выстроить экосистему, в которой есть и технологические компании, и крупный бизнес, и венчур, и, безусловно, университет.

«Фонд «Сколково» не конкурирует с Иннополисом, с казанским ИТ-парком, с Академпарком в Новосибирске, с другими объектами инновационной инфраструктуры»

«Сумма поддержки для 78 татарстанских проектов в 2021 году составила 365 млн рублей»

— Есть ли некие направления инноваций, по которым проекты получают вашу первоочередную поддержку?

— Система работы Фонда «Сколково» устроена таким образом, что у нас широкий спектр интересов. Система равноправная, и поддержку могут получить компании из очень широкого списка отраслей. При этом, безусловно, есть те или иные приоритеты, которые в разные моменты времени могут сдвигаться.

Например, в момент начала ковида мы практически в ручном режиме отбирали биомедицинские проекты и те кейсы, которые помогали решать задачи, связанные с неожиданным для всех локдауном. Они производили самый разнообразный продукт, но всегда необходимый здесь и сейчас, начиная от банальных СИЗов, заканчивая ПЦР-тестами.

Сейчас мы как Фонд ориентируемся на существующий запрос от рынка. Одна из наших задач — помогать корпорациям находить перспективные стартапы. Поэтому ориентироваться надо на корпоративный спрос, на то, что нужно и востребовано сейчас на рынке. И здесь система селекции очень гибкая.

Кроме того, сейчас в стране реализуется большой проект по линии Минцифры. Все, что связано с цифровизацией, — актуальная, стратегическая задача. Поэтому в своей работе и мы тоже ориентируемся на решение тех задач, которые Минцифры ставит.

— Какие результаты работы показывают татарстанские проекты, находящиеся «под крылом» Фонда «Сколково»?

— Сумма поддержки для 78 татарстанских проектов в 2021 году составила 365 млн рублей — сюда входят как небольшие гранты, так и крупные программы. Так что Татарстан интенсивно работает с теми инструментами финансовой поддержки, которые мы предоставляем.

Среди наших проектов есть и стартапы, находящиеся на стадии разработки продукта, и те, которые уже занимаются коммерциализацией. По Татарстану соотношение компаний, которые уже вышли на рынок и которые еще только готовятся к этому, — 45 к 55. Суммарная выручка проектов, которые уже перешли в фазу продаж, за 2021 год составила более 3 млрд рублей (порядка 100 млн рублей в пересчете на одну компанию). Это, на мой взгляд, весомый результат работы.

«Татарстан — безусловно, это ИТ в силу того, что инвестиции в этот сектор в республике начали заходить раньше, чем в остальных регионах»

«Инвестиции в сектор ИТ в Татарстане начали заходить раньше, чем в других регионах»

— Может быть, перечислите самые успешные из ваших татарстанских стартапов?

— Татарстан может похвастаться не только сильным ИТ-кластером, здесь, например, активно развиваются проекты в области промышленных технологий, биомедицины. Последний сегмент, кстати, в республике развивается более активно, чем в ряде других регионов. Как пример яркого участника проекта «Сколково» могу привести компанию «Эйдос». Они участвуют в проекте с 2014 года — тогда у них работало несколько человек. А сегодня это один из крупнейших поставщиков медицинской робототехники. Вот вам пример компании, которая прошла путь от классического стартапа до крупной современной инновационной компании.

Еще интересная компания выставлена была у нас на стенде на KDW — «Метрика Б». Это молодой стартап, который работает в области биометрии, технологий распознавания. Технология уже распространена и много где внедрена, но эти коллеги занимаются очень актуальной вещью — максимально локализуют производство необходимого для нее оборудования. А высокий уровень локализации дает им в том числе и определенное рыночное преимущество.

Интересных компаний в республике еще много, все не перечислить. Но могу точно сказать: большая часть проектов из Татарстана, участвующих в проекте Фонда «Сколково», коммерчески успешны.

— Есть ли региональная тематическая компонента в заявках, которые поступают в Фонд от того или иного региона?

— И да, и нет. Когда мы оперируем цифрой более 3 300 компаний, распределение становится более или менее равномерным. В частности, примерно сопоставимые цифры мы видим в количестве проектов из ИТ и биомедицинского кластера — сильных разрывов нет, все выравнивается. И если говорить по регионам, то порой невольно ожидаешь увидеть специфику, а ее не случается.

Но, безусловно, частные случаи «перекосов» в тематике все же наблюдаются. Например, в Приморском крае больше биотеха. В Тюменской области — множество проектов, связанных с нефтедобычей. В промышленно развитом Екатеринбурге чувствуется больший объем инженерных, «железячных» проектов.

Что касается Татарстана — безусловно, это ИТ в силу того, что инвестиции в этот сектор в республике начали заходить раньше, чем в остальных регионах. Но это не отменяет того, что развивается и нефтедобыча, и сильная промышленность, и это все сказывается на тематике проектов, поступающих к нам на рассмотрение.

Так что в целом на вопрос можно ответить так: действительно, некоторая региональная специфичность в ряде случаев просматривается, но чем больше компаний становится в нашем периметре, тем равномернее становится распределение. Мы не можем сказать, что Тюмень — это только нефть, а Тула — это только самовары. Даже в самом, казалось бы, очевидном «тематическом» регионе может возникнуть совершенно неочевидный для него проект. Это хорошо и это правильно. Потому что это означает, что люди видят перспективу, не завязываются только на свой регион. А мы, как институт развития, в сотрудничестве с региональными партнерами должны предоставлять условия для этого развития.

Людмила Губаева