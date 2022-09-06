«Шлейхер и Полякова — два героя Спартакиады сильнейших»

Главный тренер «Синтеза» об итогах Спартакиады сильнейших

Прыгуны СК ВВС «Синтез» успешно выступили на стартах Спартакиады сильнейших. У Никиты Шлейхера три награды (золото, серебро и бронза), Мария Полякова завоевала золото, и у Александра Белевцева серебро и бронза. Наставник СК ВВС «Синтез» и главный тренер сборной Татарстана Павел Муякин в интервью «Реальному времени» поделился своими впечатлениями о прошедших стартах.



«У меня остались очень яркие впечатления от Спартакиады сильнейших»

— Павел Борисович, что скажете по итогам Спартакиады сильнейших?

— У меня остались очень яркие впечатления. И подготовка прошла на высочайшем уровне, ощущался дух спортивной борьбы внутри нашей команды, члены которой давно друг друга знают и вместе выступают, чувствовалась очень серьезная конкуренция. Хочу отметить, что соревнования в Казани всегда проводятся на высоком уровне, и я никогда не слышал нареканий по этому поводу.

Касаемо результатов, Мария Полякова выиграла золото в синхронных прыжках с трамплина, выступая вместе с москвичкой Викторией Королевой. И это очень важный результат, Мария вообще героиня, поскольку за день до этого старта она получила травму, выступая в индивидуальной программе. Мы до конца не понимали возможные последствия этой травмы, я очень переживал по этому поводу, но Маша сумела восстановиться за день. И в последнем прыжке они опередили конкуренток в борьбе за золото.

В конечном итоге ее не состоявшийся старт в индивидуальных прыжках привел к тому, что сборная Татарстана отстала на 40 баллов в общекомандном зачете от Санкт-Петербурга, заняв четвертое место.

Мария Полякова выиграла золото в синхронных прыжках с трамплина. Фото minsport.tatarstan.ru

— Касаемо травм, я удивился тому, что Полякова вернулась на старты после новости о ее повреждении. Кстати, и Никита Шлейхер травмировался, из-за чего не выступал на «Играх Дружбы», и у него получился такой календарь: успешное выступление на чемпионате России, затем пропуск «Игр Дружбы», и триумфальное возвращение во время Спартакиады сильнейших.

— Что касается Никиты Шлейхера, то у него был очень серьезный ушиб, а при углубленном обследовании выяснилось, что два пальца на ноге сломаны, и я считаю, что он тоже совершил героический поступок, восстановившись меньше чем за месяц. Сейчас, помимо выступлений на трамплине, он стартовал еще в прыжках с вышки. Те, кто следит за его карьерой, знают, что Никита раньше стартовал с вышки, затем полностью переключился на трамплин, а сейчас снова заявился на прыжки с вышки, причем программу выступления мы собирали практически за день. До последнего запрыга он шел вторым, став в итоге третьим. Сказать, что он молодец, это все равно что ничего не сказать. Это было сделано для команды, которой мы отдавали все, даже больше возможного.

Что касается трамплина, то у Шлейхера золото в дуэтах, когда он вместе с Евгением Кузнецовым стал первым, и ребята набрали очень серьезную сумму баллов, с которой вполне могли бы конкурировать с сильнейшими иностранными спортсменами. Что касается индивидуальных запрыгов, то Кузнецов был сильнее, хотя тут не надо забывать, что Никита ранее выигрывал и Кубок России еще зимой, и чемпионат России в Пензе. У них с Кузнецовым идет очень серьезная борьба, Кузнецов очень высококвалифицированный спортсмен, звезда прыжков в воду международного масштаба, и на стартах Спартакиады Женя был сильнее.

Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов — победители Спартакиады сильнейших в прыжках в воду. Фото minsport.tatarstan.ru

«На втором этапе «Игр дружбы» будут соревноваться юниоры»

Третьим на трамплине финишировал Саша Белевцев, и это очень серьезный результат, поскольку Саша сейчас больше специализируется на вышке. Но, повторюсь, для команды он прыгал трамплин, для чего нам пришлось приходить к определенному компромиссу, поскольку Саша исполняет более сложные прыжки. Мы немного облегчили программу, чтобы уж наверняка достичь результата, и Саша занял третье место не на своем снаряде.

На «родной» вышке Белевцев стал вторым, прыгая в дуэте с москвичом Сандро Рогавой, причем по определенным проблемам у Сандро им удалось вместе отпрыгать только две тренировки. Одну на базе сборной на «Озере Круглом» и вторую тренировку практически перед стартом Спартакиады сильнейших. Конечно, им очень сложно было перепрыгать наших лидеров Бондаря и Тернового, но в целом выступление можно оценить как очень достойное.

Еще одной участницей мы заявляли Карину Шкляр, но она не смогла выступить по уважительной причине, и в командный зачет у нас набирали очки только пять прыгунов, когда у конкурентов было по десять и более спортсменов в командах.

— Зато по КПД вы точно первые. Каковы сейчас планы, готовитесь ко второму этапу «Игр Дружбы»?

— Нет, на втором этапе будут соревноваться спортсмены юниорского возраста, а основной состав сборной Татарстана в районе 20 сентября поедет на учебно-тренировочный сбор в Ташкент. Там будет ОФП, работа в горах, плюс работа в зале, как этап подготовки к следующему сезону.

Фото minsport.tatarstan.ru

Наши прыгуны способны создать очень серьезную конкуренцию в борьбе за олимпийские награды

— Кстати, а что в олимпийской перспективе? Есть виды спорта, для которых неучастие в стартах нынешнего лета сродни будущему пропуску Олимпиады, поскольку они катастрофически теряют в рейтинге. В прыжках в воду остаются олимпийские перспективы, в случае возвращения спортсменов в следующем году?

— Да, пропуск чемпионата мира и чемпионата Европы это всего лишь пропуск данных конкретных стартов. Если же будет допуск, мы получим право принять участие в стартах следующего года, то мы не только можем завоевать олимпийские путевки, но и, я на сто процентов в этом уверен, наши прыгуны способны создать очень серьезную конкуренцию в борьбе за олимпийские награды, имею в виду Кузнецова и Шлейхера на трамплине и Бондаря с Терновым на вышке. Касаемо женских соревнований, у нас очень прибавила Полякова, а также Ильиных и Кузина могут побороться за олимпийские награды.

«Статус чемпионатов Европы без участия российских и белорусских спортсменов я считаю не легитимным»

— Вы смотрели чемпионат мира или чемпионат Европы?

— К сожалению, не посмотрел, поскольку в обоих случаях находился на учебно-тренировочном сборе все на том же «Озере Круглом», а интернет-связь в Лобне пока оставляет желать лучшего, чтобы можно было с ее помощью посмотреть какие-либо соревнования. Судя по баллам, результаты выступающих, мягко говоря, очень средние, как на чемпионате мира, так и на «Европе». Понятно, что многое субъективно, но баллы Шлейхера на чемпионате России позволили бы ему стать вторым даже на чемпионате мира. А уж статус чемпионатов Европы без участия российских и белорусских спортсменов я считаю не легитимным.

Фото minsport.tatarstan.ru

После первого этапа «Игр дружбы» в памяти осталась просто великолепная организация соревнований в Казани

— Буквально на днях министр спорта России Олег Матыцин заявил о расширении спортивных связей со странами Азии — Вьетнамом, Монголией, но мы с вами прекрасно понимаем, что наиболее важными в этом отношении являются спортивные связи с Китаем. Допустим, в прыжках в воду присутствие спортсменов этой страны на наших стартах могло бы воссоздать некогда забытые матчевые встречи сборной СССР с представителями ГДР либо США. Что-то известно по поводу возможности на следующих стартах увидеть представителей Китая?

— Я знаю, что у нас есть контакты не на уровне сборных, а на клубном, и вполне возможно, что на второй этап «Игр дружбы», которые будут проведены в статусе «Кубка президента» с участием юниорских сборных, мы увидим китайцев. Как новость могу сказать, что уже получено подтверждение из Кубы, чьи прыгуны готовы приехать. В принципе, приглашения рассылали представителям порядка 50 федераций.

Лично я бы советовал приехать, поскольку у нас после первого этапа «Игр дружбы» в памяти осталась просто великолепная организация соревнований в Казани, что было отмечено и президентом нашей федерации, и тренерским составом, и спортсменами-участниками, которые поставили бы десять баллов из десяти.

— Есть ли какие-то изменения в судьбе бывшего президента федерации прыжков в воду России Алексея Власенко?

— Пока — из того, что я знаю — статус его не изменен, но связь с ним поддерживается, и мы выступаем в том плане, чтобы все недоразумения с ним разрешились.

Джаудат Абдуллин