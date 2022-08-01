Как сэкономить на стройматериалах: покупаем на Авито

Подробный разбор и развенчивание мифов

Лето — самое горячее время для ремонта и строительства. Дачники активно благоустраивают «фазенды», домовладельцы проводят работы на участках и даже обладатели городских квартир делают ремонт разной степени «косметичности». Конечно, всем нужны стройматериалы. Одним из важных критериев выбора для многих становится соотношение низкой цены и хорошего качества. Интересные возможности представляют в этом выборе интернет-платформы, где в последние годы ассортимент стал шире, чем на строительных базах и в сетевых магазинах, а цена может оказаться существенно комфортнее. В совместном проекте «Реального времени» и Авито — подробный алгоритм того, как купить стройматериалы, не выходя из дома, при этом не прогадать в цене и получить отличное качество. Попутно мы развенчаем несколько мифов, сложившихся об интернет-платформах.

Немного статистики: стройматериалы дешевеют, продажи растут

Статистика наконец-то приносит хорошие новости: стройматериалы перестали дорожать и уже существенно сбавили цену по сравнению с прошлым годом. И это — несмотря на то, что в Казани, по статистике Авито (6+), спрос товары для ремонта и строительства нынешним летом на 18% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Резко увеличились продажи на Авито строительных смесей (на 62%), окон и балконных материалов (на 65%) и листовых материалов (75%!).

Что касается Казани, то ее жители почти в полтора раза чаще, чем год назад, покупают на Авито инструменты — на 49%. Набрала популярность покупка крепежа (+89%), 78% прибавила электрика. На 65% среди казанцев выросли продажи окон и материалов для балконов на платформе, на 94% — строительных смесей, на 100% — товаров для отделки и досок. Лаки и краски казанцы покупали на 34% чаще, чем летом 2021 года.

Лаки и краски казанцы покупали на 34% чаще, чем летом 2021 года. Фото: ru.freepik.com

Столь внушительный рост популярности платформы среди строителей и ремонтников свидетельствует о том, что электронный формат поиска и покупки стройматериалов — это удобно и безопасно, и этот факт открывают для себя все больше пользователей. И, конечно, подскочивший спрос на стройматериалы — явное следствие их удешевления после двухлетнего виража подорожания.

Многие популярные стройматериалы, исходя из статистики Авито, подешевели весьма ощутимо. Если рассматривать категории, то серьезнее всего — больше чем на треть — подешевели стеновые материалы (-36%). Кровельные и водосточные системы стали дешевле на 21%, пиломатериалы и общестроительные материалы — на 19%. 16% сбавил в цене крепеж.

Что касается отдельных категорий, то лидерами среди пиломатериалов стали оцилиндрованное бревно (-39%) и брусок — (-46%). Среди сыпучих материалов сильнее всего подешевели щебеночно-песчаная смесь (-54%) и гравий (-44%).

Илья Адамский, руководитель категории «Строительство и мебель» в Авито, комментирует складывающуюся ситуацию:

— Весной и летом мы наблюдаем всплеск интереса к строительству и ремонту по всей России. Во многом этому способствовало распространение льготной ипотеки на возведение частных домов, а также переориентация трат — с путешествий на обустройство своих загородных участков. Продажи стройматериалов и товаров для ремонта с прошлого года выросли на 22%. При этом пользователи Авито чаще всего покупают инструменты, которые составляют 21% от общего числа продаж всех товаров категории, а также популярностью пользуются пиломатериалы с общей долей 9% .

Три варианта покупки стройматериалов на Авито

В отличие от многочисленных стройбаз и магазинов, на Авито есть пространство для маневра. Можно воспользоваться тремя различными вариантами покупки стройматериалов.

Вариант №1: купить абсолютно новые стройматериалы, предложение которых на Авито весьма обширно. На сегодняшний день на платформе собран внушительный ассортимент самых разнообразных товаров для строительства и ремонта, сколь угодно крупными партиями. Работают на Авито и официальные дилеры крупных компаний, и небольшие фирмы, которые сами производят стройматериалы. Поскольку на Авито не нужно содержать физическую витрину и арендовать площади магазина, товары для ремонта и строительства здесь можно купить дешевле, чем в точках физической продажи.

Фото: avito.ru

«Реальное время» пообщалось с Ильнаром М., который работает со своей строительной бригадой и с недавних пор начал закупать стройматериалы через Авито. Он рассказывает:

— Когда ты регулярно покупаешь материалы, важно работать со своими постоянными поставщиками. Из-за сильного роста цен в последние годы один мой поставщик закрыл бизнес — я с тех пор устал ездить по оптовым базам. В марте нынешнего года услышал совет поискать на Авито. Сначала я покрутил пальцем у виска: какое Авито, мне же нужны постоянные хорошие объемы, а это — стройбазы и поставки от производителей! Но потом вошел на платформу — и правильно сделал. Там работают надежные компании — и дилеры больших производителей, и небольшие производства, и крупные татарстанские предприятия. Купить можно все, в любой комплектации и любого формата, а главное — цены минимум на 15% ниже, чем в [Ильнар называет крупные торговые сети магазинов стройматериалов, — прим.ред.]. К примеру, в апреле я на Авито нашел производителя тротуарной плитки — он и расчет мне помогает делать, и доставку предоставляет, и договориться можно под заказ об определенной партии, и по цене есть возможность как-то сговориться. С тех пор уже четыре партии плитки я у него закупал — все отлично. Планирую и дальше с ним работать. Так что могу сказать по своему собственному опыту: через Авито можно и лес купить, и кирпич, и штукатурку, и найти надежных партнеров для постоянной работы.

Полезный совет: большинство продавцов сегодня предлагают услугу доставки. Поэтому обратите внимание: цена в объявлении на Авито может скорректироваться. К ней добавятся транспортные расходы (если только вы не собираетесь забирать товар сами). Могут быть и другие нюансы: например, в объявлении указана самая низкая цена с максимальной скидкой, которую можно получить от объема. Одно дело, если вы покупаете металлочерепицу на всю крышу. И совсем другое (и, скорее всего, другая цена) — если вам нужно 2 квадратных метра. Поэтому, созваниваясь с продавцом, конкретизируйте детали и не удивляйтесь тому, что цена, возможно, уточнится. Лайфхак: она все равно, скорее всего, будет ниже, чем в вашем любимом магазине. Отметим, что с продавцом можно договориться о скидке и индивидуальных условиях.

Вариант №2: купить с рук остатки новых материалов, которые кто-то покупал для ремонта, но не использовал. Выходит гораздо дешевле, чем в магазинах и на стройбазах, и если требуется отремонтировать небольшую площадь (например, балкон) — этого вполне хватит. При этом можно за символическую цену найти стройматериалы сегмента премиум — например, деревянный паркет или итальянскую плитку для ванной.

Фото: скриншот с Авито

Читательница «Реального времени» Лилия К. рассказывает о своем опыте такой закупки керамической плитки:

— Этим летом я ремонтирую кухню. На полу решила положить линолеум (у меня первый этаж, хотелось бы чего-то теплого, а систему «теплый пол» встраивать мне дороговато), но пол в рабочей зоне и кухонный «фартук» планировала отделать керамической плиткой. В итоге требовалось 3 кв. м напольной плитки и 2 кв. м настенной. Мне нужно было максимально сэкономить — я не много зарабатываю. Цены в магазинах на эти материалы сейчас «кусаются», тем более что мне не хотелось покупать самую дешевую плитку — она и смотрится соответственно. Мне посоветовали посмотреть на Авито, не продает ли кто остатков от большого ремонта — все же мне нужно было немного материала, вдруг бы что-то нашлось. И действительно, нашелся чудесный керамогранит на пол и очень качественная и красивая плитка для «фартука». Конечно, их пришлось поискать — нужно было, чтобы плитка на стене и на полу совпадала по стилевому решению и фактуре, но результат меня очень радует. Что самое интересное — в магазинах плитка этих производителей стоит ровно втрое дороже, чем мне обошлись мои немногочисленные метры. У меня уже включился некоторый азарт: может, за лоджию взяться? Туда материалов-то нужно немного, вполне возможно обойтись остатками от чужого ремонта, купив их за бесценок.

Полезный совет: решив купить излишки материалов, оставшиеся от чужого ремонта, желательно перед покупкой выехать на место и внимательно их осмотреть. Проверьте, не повреждена ли упаковка, если речь идет о сухой смеси — посмотрите на срок ее годности, а если покупаете плитку — проверьте ее на целостность. Адекватный продавец поймет ваши опасения и позволит произвести такой осмотр. Можно обойтись и без выезда — запросите прямо в мессенджере Авито дополнительные фото и видео у продавца.

Вариант №3: купить бывшие в употреблении стройматериалы. Это вариант, подходящий для возведения нежилых построек на даче или вспомогательных строительных работ. К примеру, можно купить бывшие в употреблении доски, чтобы сложить опалубку под ленточный фундамент.

Фото: avito.ru

Или если очень хочется сложить прочную хозяйственную постройку на участке, но есть задача сэкономить — под эту задачу подойдет кирпич, уже бывший в употреблении. Продается такой материал гораздо дешевле, чем новый, а с задачей своей справится. Наш читатель Ильдус Г. воспользовался этим вариантом месяц назад:

— На даче был старый дощатый сарай, в котором хранились инструменты. В какой-то момент в него просто стало страшно заходить: его строил еще мой отец в восьмидесятых годах. Я его разобрал, решил ставить новый сарай из кирпича. Посмотрел на Авито — там белый силикатный кирпич б/у, но в очень хорошем состоянии продавался по 8 рублей за штуку. Новый такой стоит на оптовой базе 16 — ровно вдвое дороже. Ну, поскольку строю я сарай, а не ханский дворец, решил сэкономить. Съездил сначала к продавцу, конечно, посмотрел весь кирпич. Поторговались немного — сбили цену до 6,5 рубля. Я доволен: сарай вышел крепкий и обошелся чуть ли не втрое дешевле, чем если бы я его строил из нового кирпича.

Как выбрать продавца, заслуживающего доверия: 4 инструмента

Конечно, прежде чем покупать что-то через электронную платформу, нужно убедиться в том, что все надежно и честно. Как выбрать надежного продавца и быть уверенным в том, что получите качественный товар? На Авито для этого разработаны разнообразные механизмы, которые защитят пользователя и дадут ему ориентиры для оценки будущего контрагента. Советуем обратить внимание на четыре инструмента.

Рейтинги и отзывы других покупателей о продавце. Их наличие можно проверить справа от объявления, листая ленту, вышедшую по вашему запросу. Если вы видите, что о продавце есть отзывы, обязательно зайдите и прочитайте их. Если есть претензии и у всех отозвавшихся они одни и те же — возможно, к продавцу могут возникнуть вопросы. Если же все выглядит благостно и доброжелательно — есть смысл попробовать поработать с этим продавцом



Их наличие можно проверить справа от объявления, листая ленту, вышедшую по вашему запросу. Если вы видите, что о продавце есть отзывы, обязательно зайдите и прочитайте их. Если есть претензии и у всех отозвавшихся они одни и те же — возможно, к продавцу могут возникнуть вопросы. Если же все выглядит благостно и доброжелательно — есть смысл попробовать поработать с этим продавцом Фильтр «От 4 звезд». Чтобы не тратить время, можно сразу поставить в настройках поиска объявлений этот фильтр, и тогда вам будут показаны только продавцы с положительными отзывами.

Чтобы не тратить время, можно сразу поставить в настройках поиска объявлений этот фильтр, и тогда вам будут показаны только продавцы с положительными отзывами. Синие плашки «Реквизиты проверены», «Документы проверены» рядом с названием компании говорят о том, что продавец действительно существует, что он работает по подлинным документам: об их проверке уже позаботился Авито. Это повышает уровень доверия к продавцу и, если у вас нет времени перебирать все понравившиеся объявления, позволяет отобрать самые надежные. Есть еще плашка «Проверенный партнер» : это означает, что продавец работает больше трех месяцев, подтвердил ИНН, получил не меньше 10 отзывов и рейтинг его не ниже 4 баллов. А специалисты сервиса регулярно звонят и проверяют: цены, указанные на сайте, актуальны; товары в наличии; адрес магазина совпадает с указанным.

рядом с названием компании говорят о том, что продавец действительно существует, что он работает по подлинным документам: об их проверке уже позаботился Авито. Это повышает уровень доверия к продавцу и, если у вас нет времени перебирать все понравившиеся объявления, позволяет отобрать самые надежные. Есть еще : это означает, что продавец работает больше трех месяцев, подтвердил ИНН, получил не меньше 10 отзывов и рейтинг его не ниже 4 баллов. А специалисты сервиса регулярно звонят и проверяют: цены, указанные на сайте, актуальны; товары в наличии; адрес магазина совпадает с указанным. Косвенный, но тоже очень важный признак добросовестности продавца — то, как он отвечает на отзывы других покупателей . Обратите внимание на его реакцию на отрицательные оценки. Если в ответах объяснена причина проблемы, если продавец адекватно реагирует на критику и как минимум появляется с комментарием по ней — значит, есть смысл ему доверять.

Скриншот страницы отзывов о работе компании на Авито

4 мифа о покупке стройматериалов и товаров для ремонта на Авито

«Там продают только бывшее в употреблении и чужие остатки». Нет, это не так. Сегодня Авито — гигантская платформа, на которой присутствуют не только частные лица, но и магазины, и производители, которые продают совершенно новые товары партиями любого объема. Это касается и стройматериалов, и инструментов, и крепежа, и товаров для отделки — на Авито можно найти все, с иголочки, на любой кошелек.

Нет, это не так. Сегодня Авито — гигантская платформа, на которой присутствуют не только частные лица, но и магазины, и производители, которые продают совершенно новые товары партиями любого объема. Это касается и стройматериалов, и инструментов, и крепежа, и товаров для отделки — на Авито можно найти все, с иголочки, на любой кошелек. «Там одни перекупы и спекулянты, они покупают товар в магазинах по акции, а потом перепродают с огромной наценкой» . Совершенно неверно. Наоборот, на Авито получается покупать в среднем на 10—15% дешевле, чем в магазинах. Даже по акции. Потому что здесь работают те же компании-поставщики, что привозят товар в те же самые магазины. А поскольку на Авито вы будете работать с ними напрямую, без «прокладки» в виде физического зала выкладки товара, то вам удастся сэкономить.

. Совершенно неверно. Наоборот, на Авито получается покупать в среднем на 10—15% дешевле, чем в магазинах. Даже по акции. Потому что здесь работают те же компании-поставщики, что привозят товар в те же самые магазины. А поскольку на Авито вы будете работать с ними напрямую, без «прокладки» в виде физического зала выкладки товара, то вам удастся сэкономить. «Там дикие джунгли, никто ни за что не отвечает, обман на каждом шагу». Авито ревностно оберегает свою репутацию и тщательно проверяет продавцов: их юридический статус, физическое наличие, качество работы. Продавец с высоким рейтингом — это всегда действительно добросовестная компания. Вы можете найти своего идеального продавца по отзывам и по рейтингу, который формируется на основе его свершившихся сделок.

NB: Продавец не может удалить из своего профиля отрицательные отзывы! Поэтому «подкрутить» репутацию с помощью ботов с хвалебными одами здесь точно не получится. Так что на Авито вы видите только честную оценку.

Фото: avito.ru

NB: А еще для некоторых товаров из категории «Строительство и ремонт» (инструментов и ряда сантехники) тоже работает Авито Доставка — гарантированная сервисом Авито логистическая услуга. Она может действовать как в пределах одного населенного пункта, так и по всей России. В этот сервис «зашито» множество гарантий безопасности сделки — как для покупателя, так и для продавца. Например, оплату замораживает банк и переводит продавцу, только после того, как покупатель получит товар и подтвердит, что его устраивает качество. При этом стоимость доставки через Авито в ряде случаев обходится действительно дешево за счет ее субсидирования сервисом.

«Туда никто не приходит, там не из чего выбрать». Статистика Авито развенчивает этот миф. Не говоря уже о том, что спрос на некоторые категории товаров подскочил за минувший год вдвое, растет еще и предложение. На утро 26 июля в Казани размещены более 132 тысячи объявлений о продаже товаров для ремонта и строительства — от профильных труб до декоративной штукатурки, от утеплителя до тротуарной плитки, от перфораторов до унитазов!

Фото: avito.ru

Резюме: в чем интерес покупать товары для ремонта и строительства через Авито

Итак, в сухом остатке мы видим: если вы ремонтируете дачу или строите собственный загородный дом, Авито может стать для вас верным помощником. На сегодняшний день это одна из крупнейших торговых платформ в России, и она оправдывает свою репутацию. Здесь действительно найдется все, причем вы получите от этого как минимум тройную выгоду.

Во-первых, на Авито действительно дешевле. Никаких секретов здесь нет: просто покупка напрямую со склада, минуя этап с арендой торгового зала, всегда выгоднее.

Во-вторых, вам не придется объезжать бесконечные строительные склады и базы в попытке оценить, где дешевле и что сколько стоит. С Авито, не вставая с дивана, можно оценить примерный диапазон цен, что и кто предлагает, приметить себе поставщиков и потом спокойно обзвонить выбранные компании.

И, наконец, в-третьих, на Авито есть высокая вариативность. Если вы представляете строительную бригаду — здесь вы найдете надежного партнера. Если строите дом — соберете приемлемый комплект новеньких стройматериалов со склада от производителя. Не устроит цена — попробуете договориться о скидке, ведь вы будете общаться напрямую с продавцом. А если ваша задача, как у нашей читательницы Лилии, купить совсем крошечный объем материала и при этом максимально сэкономить — вам доступен широкий выбор из остатков от ремонта у других пользователей.

Времена меняются, меняются и алгоритмы строительства. Причем с самого начала — с выбора и покупки материалов. Переход в цифру дает массу возможностей — так почему бы не воспользоваться ими?