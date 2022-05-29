Хронология военной спецоперации: самое важное за 29 мая

Ключевые события 95-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны

День 95-й: иностранные наемники бегут с Украины, обстрелы Донецка

По данным Министерства обороны России на 29 мая, с начала специальной военной операции уничтожены 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1722 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3270 единиц специальной военной автомобильной техники.

Народная милиция ДНР рассказала, что ВСУ за сутки потеряли 42 человека, два бронетранспортера, две огневые позиции 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средств



Замглавы военно-гражданской администрации Одесской и Николаевской областей Кирилл Стремоусов заявил, что население регионов ждет освобождения от украинских националистов. По его словам, местное население выходит на связь с властями Херсона и просит о помощи.

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, отличившимся при освобождении Красного Лимана. Среди награжденных — спецназовцы, танкисты, мотострелки.

Старший полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Чжоу Бо заявил, что политика НАТО по расширению на восток стала причиной российской спецоперации на Украине, сообщает «РИА Новости».

Следственный комитет запросит у Минобороны РФ данные о готовящейся украинской провокации в Сумах, а также установит роль родственника британского парламентария Гранта в действиях на Украине и украинских военных, выстреливших в жителя Черкасс.

Фото: sledcom.ru

ВКС России высокоточными ракетами уничтожили крупный арсенал ВСУ на территории одного из предприятий в Кривом Роге, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



Российские ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления Вооруженных сил Украины. Высокоточными ракетами поражены три пункта управления и две артиллерийские батареи на огневых позициях ВСУ, уничтожены зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ», радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также пять складов боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация России поразила два пункта управления и 53 района сосредоточения войск ВСУ, сообщил представитель Минобороны.

Также Минобороны показало боевую работу экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорного пункта и двух танков ВСУ. Авиационные удары наносились с дистанции более 5 километров.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что у России нет и не было цели захватить Киев. Он полагает, что нет необходимости наращивать численность российских войск на Украине.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским 30 мая.

Польша поставила Украине 18 современных самоходных гаубиц KRAB. Польская армия также обучила сотню украинских артиллеристов их обслуживанию.

The Washington Post сообщил, что граждане США и другие иностранцы, будучи на Украине, разочарованы несоответствием между тем, что они ожидали, и тем, что получили. Некоторые наемники пожаловались на нехватку оружия и информации, из-за чего в итоге решили покинуть поле боя.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый, второй и третий месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

