Российский бадминтон переориентируется на Азию

Изоляция России от международных стартов переключила внимание на национальные чемпионаты. А они целой вереницей проводятся в Казани: по водному поло, плаванию, синхронному плаванию, волейболу. В этой череде и розыгрыш Кубка России по бадминтону, завершившийся в минувший вторник в Центре бадминтона. Подробности — в материале «Реального времени».

Андрей Антропов: «Для нас главное не растерять нашу перспективную молодежь»

Одним из наиболее внимательных зрителей был председатель Национальной федерации бадминтона Андрей Антропов, разговор с которым корреспондент «Реального времени» начал с тезиса, что бадминтону будет несколько проще в сложившейся ситуации с отлучением России от международных стартов.

— Касаемо вашего утверждения, что российский бадминтон меньше всего пострадает от санкций, поскольку это игра, ориентированная на спортсменов из Азии, я могу только согласиться. Причем, не просто азиатская, лидеры в ней Китай, Индия, наши стратегические партнеры. Тот же Китай в свое время находился на самоизоляции, не выступая на Олимпиадах порядка четверти века, но продолжая развивать спорт внутри себя. Так и нам необходимо обратить внимание на собственные силы и резервы. С этой точки зрения мы проводим абсолютно все запланированные турниры, помимо того, будем организовывать новые.

Кстати, тут следует обратить внимание на совершенно иное качественное наполнение домашних стартов, поскольку ранее лидеры сборной России могли приезжать только на чемпионаты страны, имеющие отборочный статус, а на Кубке страны не были задействованы из-за международного календаря. Сейчас же не только завершившийся в Казани Кубок, но и недавние старты, собрали весь цвет национального бадминтона. Но снова дадим слово Андрею Михайловичу.

— Меня радует, что у нас активно проходит смена поколений, открываются новые имена, что продвигает конкуренцию. Наша молодежная команда впервые в истории бадминтона выиграла чемпионат Европы в своей возрастной категории до 19 лет. Помимо нее, в числе лучших в Европе наши юниоры до 15 и до 17 лет. Как говорится, любой кризис — это еще «окно возможностей». Так вот нам сейчас важно не растерять перспективную молодежь, дав им возможность проявить себя, и усилить конкурентное давление на старших товарищей. Возвращаясь к пережитому опыту Китая. Сейчас мы проводим переговоры о том, чтобы и проводить совместные сборы, и устраивать турниры, организовать допуск наших спортсменов на внутренние старты, которые не проходят под эгидой международных федераций. К примеру, есть прецедент в настольном теннисе, когда две российские команды, отстраненные было от полуфинала клубного чемпионата Европы, были вынуждены вернуть обратно, поскольку этот турнир имеет собственный статус, не касающийся европейской федерации.

Более того, есть прецедент с российской федерацией санного спорта, которая отстояла право нашим спортсменам выступать на международных соревнованиях, но тут международные федерации начали оговаривать то, что они не могут гарантировать россиянам их безопасность. Надо работать. Самой большой проблемой может стать другое. Бадминтон, также, как и более широко известный теннис, это вид спорта, основанный на рейтинге спортсменов. Не соревнуясь, спортсмен теряет заработанные ранее очки. Спускаясь в табели о рангах все ниже. И, скорее всего, никто эти рейтинговые ситуации в сложившейся ситуации уже не вернет. Получается, что вернувшись на международную арену, наши лидеры вынуждены будут начинать с нуля. А те же Алимов и Давлетова — чемпионы Европы, наша многоопытная пара Иванов-Сазонов — чемпионы Европы, Евгения Косецкая — призер Европейских игр.

Ориентация — на Азию

По словам Андрея Антропова, большинство бадминтонного сообщества соглашается не только с тем, что спорт должен быть вне политики, но и с тем, что ввели правило «коллективной ответственности», согласно которому Россия, а вслед за ней и Беларусь оказались пока что на обочине. Но Россия готова играть со всеми, кто к этому готов, а это большое количество турниров все на том же Азиатском континенте, в части Европы, понятно, что за исключением Англии, Дании. В свою очередь, можно проводить больше стартов в России, в том же Татарстане, который Антропов оценил так:

— Мы каждое соревнование стремимся провести лучше предыдущего. Касаемо Татарстана, то он один из передовых центров по организации и проведению соревнований. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо правительству Татарстана, Минспорта, Федерации бадминтона республики во главе с Алексеем Демидовым, Юрием Чаплыгиным и всем причастным к проведению данного старта, за прекрасно организованный праздник бадминтона.

Поблагодарим Андрея Михайловича за высокую оценку и согласимся с ним в части тезисов по ориентации на азиатский бадминтон. Но нужно, в очередной раз, попытаться изучить опыт все того же Китая. Как известно, пока Китай снова закрылся, практически сразу после зимней Олимпиады в Пекине, следовательно, его спортсмены также теряют рейтинговые очки, но планируют каким-то образом вернуться в общемировой соревновательный процесс, поскольку уже с 2023 года начнутся квалификационные турниры на игры в Париже-2024.

Ольга Павлова: «Мы никогда не сдадимся»

Главный тренер сборной Татарстана Игорь Назаров готовился секундировать своему подопечному Сергею Сиранту в финале мужского одиночного разряда, поэтому смог пообщаться с нашим изданием во время финала в миксте. Там по итогу победила пара из соседнего Башкортостана Родион Алимов и Алина Давлетова, а пока они целенаправленно шли к нелегкой победе, Игорь Борисович целенаправленно отвечал на вопросы.

— Но тут надо отметить еще и превентивные действия федерации бадминтона Татарстана, поскольку мы ранее начали совместно с коллегами из Благовещенска сотрудничество с бадминтонистами из Китая. Дело в том, что Благовещенск, находясь на границе с Китаем, и даже имея возможность передвигаться через границы без необходимости оформления виз, до сих пор не развивал наш вид спорта. И так совпало обоюдное желание — Благовещенска о развитии, наше о совершенствовании, и мы договорились о дальнейшем сотрудничестве с нашими китайскими друзьями. Это очень важно с той точки зрения, что нельзя терять темпы развития. Допустим, сейчас наша молодежь еще имеет возможность расти, играя, спаррингуя и конкурируя с лидерами, дети могут идти за игроками молодежки, но вот у лидеров есть опасения, что утрата соревновательной практики скажется на уровне их мастерства. Мы такое уже переживали в период Пандемии, когда потеряв три месяца соревновательной практики, было очень трудно вернуть себя в обычный график тренировок и турниров. А тут получается, что без международных турниров остаемся только мы и наши соседи из Беларуси.

Это же понимание есть у коллег бадминтонистов из федерации синхронного плавания, поскольку вице-президент российской федерации Ольга Павлова была в числе почетных гостей Кубка России.

Открытый чемпионат России, проведенный с участием наших белорусских друзей, это только первая ласточка. Мы прорабатываем вопросы о совместных соревнованиях с представителями 21 страны с четырех континентов, за исключением Австралии. (Тут надо оговориться, что в синхронном плавании это далеко отстающий континент). Африканский Египет, американские Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Куба, Европа — Венгрия, Словения, Франция, возможно, Израиль, готовы сотрудничать. Мы не сдаемся и никогда не сдадимся.

Полное интервью с главным тренером сборной Татарстана Игорем Назаровым можно будет прочесть в «Реальном времени» в ближайшие дни.

Джаудат Абдуллин