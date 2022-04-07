Дом Сомова в центре Казани станет офисным центром

Памятник деревянного зодчества на тихой улице Маяковского обретет свой исторический облик

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», один из немногих сохранившихся в центре Казани памятников деревянной архитектуры дом Порфирия Сомова будет восстановлен. Выявленный объект культурного наследия регионального значения приспособят под современный офисный центр. Зданию вернут первоначальный исторический облик, в том числе перелицуют изменившую его вид крышу, полностью восстановят интерьеры парадных помещений с сохранившимися ценными элементами — лепными тягами, филенчатыми дверями, старинными печами. Подробности — в нашем материале.

Сохранилась только парадная часть дома

Симпатичный деревянный особнячок по улице Маяковского, 26, принадлежавший дворянину, титулярному советнику Порфирию Степановичу Сомову, хоть и находится в довольно обветшалом виде, но чудом уцелел в эпоху активного сноса многих ветхих строений в центре города. Краевед Рустем Ахунов объясняет это тем, что на его место «было сложно вклинить современную нуворишную постройку». Сам дом возведен в 1852 году и представляет собой образец классического стиля с богато декорированным фасадом. По фризу проходит геометрический орнамент, углы здания отделаны выступающими лопатками, угловые пилястры в виде дощечек имитируют руст, окна украшены профилированными наличниками и прямоугольными сандриками. Здание венчает обшитый досками фронтон.

В 2018 году дом получил статус выявленного объекта культурного наследия и, соответственно, юридическую защиту от сноса. А недавно государственная историко-культурная экспертиза одобрила проектную документацию на проведение работ по реставрации памятника.

Главный дом сохранился лишь наполовину — только его жилая часть со стороны улицы

Эксперты констатировали, что здание в целом сохранило следы первоначального внешнего облика и планировки, но участок, где оно расположено, утратил свои исторические границы. Поэтому главный дом сохранился лишь наполовину — только его жилая часть со стороны улицы. Там ранее находились парадные комнаты, анфиладно соединенные между собой. Служебно-хозяйственные помещения располагались во дворе.

В советские годы здание отдали под жилье, для чего внутри установили перегородки, где-то пробили, а где-то заложили часть оконных и дверных проемов. Случившийся пожар повредил чердачные перекрытия. Новая конструкция крыши превысила первоначальную высотную отметку карниза на полметра, из-за чего был искажен антаблемент — важнейший элемент классицистического фасада, а устроенное слуховое окно изуродовало фасад. Со временем перекосилось и само здание, обветшал цоколь.

«Несмотря на то, что выявленный объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии, в целом здание сохранило исторический облик особняка, сформированного в середине XIX века, имеет важное культурное и историческое значение», — отмечается в акте госэкспертизы.

В настоящее время дом представляет собой одноэтажное с антресольным этажом на каменном цоколе здание

Минимальная перепланировка

В настоящее время дом представляет собой одноэтажное с антресольным этажом на каменном цоколе здание. Его наружные и внутренние стены выполнены из бревен, обшитых по фасаду тесовой доской. В конце прошлого столетия к срубу была сделана дощатая пристройка сеней с двухмаршевой лестницей. На первом этаже сохранились ценные элементы интерьеров — лепные тяги (архитектурный элемент в виде горизонтального пояса или выступа), исторические печи, в том числе пятиугольная голландская печь в парадной комнате, а также подлинные деревянные филенчатые двери.

По проекту реставрации особняку вернут исторический облик и приспособят под офисный центр с минимальной перепланировкой. При этом восстановление утраченной части не планируется.

На объекте предполагается усилить фундамент, заменить прогнившие бревна стен, отремонтировать кирпичный цоколь с фрагментарной перекладкой лицевой части и добавлением верхних рядов кирпича, восстановить балки перекрытий и стропильной системы в исторических габаритах с заменой отдельных элементов, устроить кровлю и водосток. Также будет реставрирован фасад, отремонтированы печи, раскрыты заложенные проемы, заменены оконные и дверные заполнения. Здание получит новые современные инженерные системы жизнеобеспечения, кроме того, для устройства офисов будут установлены новые перегородки.

На объекте предполагается усилить фундамент, заменить прогнившие бревна стен, отремонтировать кирпичный цоколь

Проектом предложено полностью сохранить интерьеры парадных помещений, восстановить потолочные тяги, дощатые полы, ограждение лестницы из балясин. По сохранившимся образцам будут изготовлены межкомнатные двери. Печи расчистят, а если печные изразцы утрачены, их заменят на керамическую плитку. Стены покроют штукатуркой и окрасят в первоначальный лазурный цвет.

После завершения реставрации будет благоустроена и прилегающая территория, установлены новые деревянные ворота и забор.

Домовладение с годами уменьшалось в габаритах

Сам дом построен по проекту архитектора В.А. Иванова, который был утвержден Казанской губернской строительной и дорожной комиссией 10 января 1852 года. Его фасады выполнены в соответствии с «образцовым» проектом, высочайше утвержденным в 1849 году. Изначально особняк принадлежал дворянину, титулярному советнику Порфирию Степановичу Сомову, сыну уездного судьи из Чистополя.

В период 1854—1903 годов владельцами имущества значились губернская секретарша А.С. Дружинина, а затем в 1903—1921 годах — коллежский советник В.И. Мамадышский. В 1921 году здание было национализировано и использовалось как многоквартирный жилой дом.

На момент строительства конфигурация территории домовладения имела форму прямоугольной трапеции, уходящей вглубь квартала. Для середины ХIХ века подобное расположение усадебного участка с большим количеством деревянных строений жилого и хозяйственного назначения было типично. На генеральном плане 1852 года обозначены следующие строения: главный усадебный деревянный дом, деревянная конюшня, два каретника, два погреба, амбар и сушильня. Въезд во двор находился с правой стороны от главного дома. В каждом помещении имелся отдельный вход.

Хозяйственные постройки были демонтированы, помещения внутри дома перепланированы

Левая половина дома была жилой, правая — хозяйственной. Главный вход в жилую половину с крыльцом, тамбуром и сенями располагался с южного фасада. Пространственно-планировочная структура дома представляла собой анфиладно связанные между собой пять комнат с круговым обходом. Хозяева передвигались внутри комнат, тогда как прислуга пользовалась центральным коридором. Из коридора также обслуживали печи. Черный вход вел в хозяйственную половину: сени и две кухни. В сенях с северной стороны были устроены ретирады.

Из пяти квадратных жилых комнат две были парадными. Все они имели высокие потолки с профилированными потолочными тягами, стены в них были оштукатурены и окрашены, а позднее оклеены обоями. Комнаты отапливались тремя дровяными печами, две из них — голландские. В кухонной зоне — две печи с одним дымоходом, скорее всего со встроенной духовкой или «хлебной печью». В антресольном этаже размещались четыре квадратные жилые комнаты с низким потолком.

В советский период территория домовладения постепенно уменьшалась в габаритах, хозяйственные постройки были демонтированы, помещения внутри дома перепланированы. Ситуация усугубилась с постройкой в 30-е годы ХХ века трехэтажного двухсекционного дома на территории домовладения.

Постепенно арендаторы съехали, пустующий дом начал разрушаться, конструкции пришли в аварийное состояние

В 90-е годы, после того, как здание покинули жильцы, оно было отдано в аренду. Постепенно арендаторы съехали, пустующий дом начал разрушаться, конструкции пришли в аварийное состояние. В 2021 году были проведены первоочередные работы по сохранению памятника — расчищены все помещения, демонтированы поздние перегородки и обшивки, открыты для обследования балки перекрытия.