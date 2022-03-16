Чтобы в бане было жарко

Чем утеплять стены в бане изнутри и как это сделать

Одно из обязательных условий хорошо построенной бани — правильно организованная теплоизоляция. В зависимости от того, о каком помещении бани идет речь, для внутреннего утепления используются разные материалы. Предлагаем вкратце разобрать, какая теплоизоляция подходит для внутренних стен бани и каких принципов при выборе обязательно нужно придерживаться.

В предбаннике и в парилке — разные требования

В любой бане есть два вида помещений — жаркие и влажные (парилка, моечная, топочная) и комнаты с обычной влажностью и температурой (например, раздевалка или комната отдыха). В зависимости от назначения банного помещения, появляются ограничения на использование тех или иных материалов, так сказать, при экстремальных условиях.

Комната отдыха, раздевалка, предбанник и все остальные нежаркие помещения можно смело утеплять плитами минваты, пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Парная или моечная, где жарко и влажно, требуют утеплителей, которые при нагреве не выделяют в воздух токсичных веществ (например, фенолформальдегидных смол). К примеру, пенопласт не подойдет, и вот почему.

При высокой температуре он способен нагреться до +95 градусов по Цельсию — это температура при которой пенопласт начинает терять химическую стабильность. Кроме того, из-за высокой теплоизолирующей способности этого материала он практически полностью изолирует от тепла наружную стену. Соответственно, точка росы (в которой образуется конденсат) сместится внутрь стены. А значит, зимой внутри стены будет замерзать и оттаивать лед. Стене это на пользу точно не пойдет.

Вот общий список требований к утеплителю для бани:

он должен быть нетоксичным даже при воздействии высокой температуры;

нужна устойчивость к высоким температурам (даже несмотря на то, что утеплитель внутри бани обязательно покрывается пароизоляционным слоем);

материал должен сохранять форму даже через несколько лет экстремальной эксплуатации;

он должен устоять перед гнилью и плесенью.

Фото: ivd.ru

Гид по материалам: что и куда можно?

Рассмотрим по порядку разные типы утеплителей и возможность их применения в бане.

Первая группа материалов — натуральные (рулонный джут, войлок, мох, пакля и тому подобные). В бане их можно использовать только в предбаннике или в комнате отдыха, поскольку все натуральные утеплители отлично горят. Правда, если ваша баня устроена из сруба, то, скорее всего, джут или льняная пакля уже использованы здесь в качестве межвенцовой теплоизоляции. Но рубленая баня в принципе обустраивается иначе, чем, например, каркасная или кирпичная, утеплять ее изнутри вообще не нужно.

Минеральные утеплители (например, минераловатные плиты) хорошо подходят для утепления и парилки, и раздевалки. Они не гниют, не горят, срок их службы доходит до 30 лет, а еще, что немаловажно, у них вполне гуманная стоимость.

Полимерные материалы можно использовать в разных банных помещениях, но с ограничениями. Например, пенопласт, как мы уже сказали, в парилке использовать категорически нельзя. А вот экструдированный пенополистирол (ЭППС) считается материалом безопасным, поскольку не выделяет в воздух токсинов даже при сильном нагреве.

Утеплители на основе алюминиевой фольги выпускаются разными производителями и призваны выполнить сразу две функции: и утепления, и пароизоляции. Фольгированные утеплители создают своеобразный эффект термоса: материал отражает тепло от стен и потолка. Кроме того, фольга абсолютно паронепроницаема, а значит, надежно защищает теплоизоляционный слой от отсыревания даже в помывочной, не говоря уже, скажем, о сауне. Есть разные типы фольгированной теплоизоляции, которые выпускаются для разных помещений в бане.

Толщина утеплителя зависит от того, собираетесь ли вы топить баню зимой. Если да, то слой изоляции стен и особенно потолка должен быть не менее 10 сантиметров в нашей климатической зоне. Если вы планируете исключительно летнюю баню (и абсолютно четко в этом уверены, и не передумаете никогда), хватит и 5 см.

Фото: master-srubov.ru

Как отличить алюминиевую фольгу от металлизированной пленки и зачем это делать

Если ваш выбор — не фольгированная теплоизоляция, то фольга вам все равно понадобится. С ее помощью будет сформирован пароизоляционный слой. Алюминиевая фольга обладает нулевым коэффициентом паропроницаемости, а значит, будучи надежно закрепленной металлизированным скотчем, надежно защитит от влаги утеплитель (и заодно создаст вышеописанный «эффект термоса» для помещения бани).

Сегодня на рынке продаются и разнообразные металлизированные пленки, которые неопытный строитель может купить вместо алюминиевой фольги. Но между ними есть принципиальная разница: пленки все-таки хотя бы в минимальной степени, да пропускают воду. Кроме того, разные пленки по-разному относятся к высокой температуре, тогда как настоящая алюминиевая фольга на нее абсолютно не реагирует. Есть несколько «железных» способов понять, действительно ли перед вами цельная фольга, а не полимерный суррогат.

Во-первых, фольгу легко порвать пальцами. Пленка при попытке это сделать будет сначала тянуться.

Во-вторых, включите фонарик на телефоне и попробуйте просветить материал с обратной стороны. Свет от фонарика вы увидите с обратной стороны металлизированной пленки. За фольгой же он будет как за плотной ширмой, вы его не увидите.

В-третьих, попробуйте смять материал. Фольга сомнется с удовольствием в плотный комок, причем на то, чтобы развернуть ее, вы потратите немало времени. А металлизированная пленка будет более упругой, расправить ее получится безо всякого труда, она даже в комке держаться не будет.

Фото: ostroibanu.ru

Обязательное условие в обшивке стен

После того, как закреплен утеплитель и установлена надежная пароизоляция, стены нужно обшить чистовой отделкой. В подавляющем большинстве случаев это деревянная вагонка. Мы уже писали о том, по каким критериям ее выбирать и какие породы дерева подойдут для вашей бани.

Перед тем, как «зашивать» утепленную поверхность вагонкой, обязательно надо сделать вентзазор с помощью реек. Достаточно будет 3—5 сантиметров, но совсем без него обходиться не рекомендуется — влага, которая будет «просачиваться» между обшивкой и фольгой, должна будет беспрепятственно уходить, иначе вагонка начнет гнить.

