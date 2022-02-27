Айрат Хайруллин: «Уверен, что «Робосабантуй» станет всероссийским фестивалем»

ИТ-парк Казани на один день стал эпицентром «цифровой пандемии» и открывает центр подготовки юных изобретателей и IT-предпринимателей

Фото: Людмила Губаева

В ИТ-парке прошел межрегиональный фестиваль технологий и робототехники для детей — «Робосабантуй-2022». Праздник собрал 500 юных разработчиков роботов со всего Татарстана и из нескольких регионов Поволжья. Фестиваль стал первым официальным мероприятием детского ИТ-парка, который открылся на площадке «взрослого» и в скором времени станет крупнейшим детским технопарком в стране. Как прошло открытие детского ИТ-парка и какие проекты были представлены на Робосабантуе — репортаж «Реального времени».

В Казани открылся детский ИТ-парк



На площадке ИТ-парка Казани открылся Детский ИТ-парк — уникальная образовательная площадка, где дети смогут получать знания в сфере высоких технологий, от робототехники и прототипирования до цифровых медиа и предпринимательства. Открытие площадки прошло в присутствии высоких гостей: директор ИТ-парка Александр Борисов рассказал об учебных программах и перспективах главе Минцифры республики Айрату Хайруллину и заместителю министра образования и науки Татарстана Рамису Музипову. Ведущим направлением на площадке детского ИТ-парка станет робототехника, занятия уже идут. Как говорит Александр Борисов, многие секции и кружки уже заполнены юными слушателями, но по ряду направлений места еще остаются.

Александр Борисов рассказал об учебных программах и перспективах детского ИТ-парка

Детский ИТ-парк можно назвать пробным, пилотным проектом, аналогов в Татарстане нет. Здесь сконцентрируются детская инженерная мысль и уникальные образовательные проекты. Как пообещал Айрат Хайруллин, примерно через полгода откроется расширенный детский технопарк на площадях бывшей обувной фабрики «Спартак», где сейчас идет реконструкция:

— Как мы с вами помним, 2022 год объявлен годом цифровизации. Сегодня в Казани мы открываем детский ИТ-парк, а в скором будущем на месте бывшей обувной фабрики будет создан один из самых больших детских технопарков в России. Дети — исследователи, они очень любопытные, и знания, которые они здесь получают, дают им возможность формировать инженерный способ мышления. Здесь, в детском ИТ-парке, им даются те навыки, которые позволят им в будущем стать хорошими учеными, технологами, инженерами, программистами. Мы не должны ждать, когда это знание будут преподавать в вузах. Самым младшим участникам здесь по 4 года! На их примере мы видим, насколько гибкий, емкий и всеобъемлющий детский ум! Мы вместе с Минобрнауки Татарстана видим, что цифровые знания и навыки мы могли бы передавать в государственную образовательную сеть: готовить учителей информации, воспитателей, которые могли бы освоить эти технологии, чтобы их ученики, тоже имели бы возможность этим заниматься. Поэтому наша задача в год цифровизации — повысить конкурентоспособность наших детей, которые хотят стать исследователями, программистами предпринимателями, создавать высокотехнологичные бизнесы. Такие проекты позволят повышать уровень нашего человеческого капитала!

«Робосабантуй-2022»: роботы на любой вкус, робо-футбол, робо-куреш и самые маленькие участники

Фестиваль «Робосабантуй-2022» — первое мероприятие, с которого официально стартовала работа детского ИТ-парка. Он стал самым масштабным за четыре года проведения: сегодня в ИТ-парке собрались 500 маленьких участников со всего Татарстана, из Ульяновской области, Самары и Марий Эл. Отличительная особенность фестиваля — в том, что участвуют в нем дети в возрасте от 4 до 12 лет. Это единственное в России крупное мероприятие такого уровня, где в сфере высоких технологий соревнуются младшие школьники: большинство подобных конкурсов предполагает участие более взрослых ребят, начиная с 9 класса.

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин пообщался с самыми маленькими участниками праздника

Гости фестиваля увидели соревнования по робо-футболу (роботы в командах “гоняют” по футбольному полю и пытаются забить мяч в ворота друг другу), робо-куреш (механизмы пытаются побороть друг друга) и ряд других интересных активностей. Огромное внимание гостей и журналистов привлекли творческие проекты юных конкурсантов — в самых разных областях, от медицины и искусства до экологии и образования.

Робот, который поможет медсестрам в больницах раздавать таблетки больным

Вот пятиклассник из Елабуги представляет своего робота, который призван помогать медсестрам в ковидных отделениях раздавать больным таблетки. А вот ребята из Казани показывают свой проект электронной кормушки для редких птиц, залетающих зимой в город: синичка, присев к кормушке, получит корм своего вида, снегирь — своего, робот ориентируется на цвет оперения и автоматически подсыпает нужную снедь в лоток. Еще один из проектов — робот, который учит малышей читать и следит, где они находятся, считывая очертания детского лица. Интересных проектов — десятки, дети рассказывают о своих разработках охотно и увлеченно.

Обучающий чтению робот

Альбина Насырова, руководитель сети детских учреждений «Бала Сити», депутат Госсовета РТ, одна из идейных вдохновительниц этого фестиваля, комментирует «Реальному времени»:

— Современные дети уже рождаются с интересом к технологиям и робототехнике. Но до сих пор не было больших проектов, где дети младшего школьного и дошкольного возраста могли бы презентовать свои проекты и поучаствовать. Все робототехнические олимпиады проходят для старшеклассников. И мы решили провести свой такой фестиваль в Татарстане. Нас поддержало Министерство образования и Минцифры. Интерес к мероприятию оказался таким большим, что в этом году мы не смогли принять всех желающих. Как показывает наш опыт, участники прошлых Робосабантуев становились призерами и победителями российских и международных соревнований. Так что мы стали для них стартовой площадкой! Наши самые маленькие участники — четырехлетние дети, и посмотрите на них, как им здесь интересно! Это большой праздник для них. Я считаю, что актуальность этого фестиваля очень высока. Мы сейчас много говорим о том, что нам нужны ученые, изобретатели. Думаю, будущие изобретатели растут благодаря таким проектам!

«Сегодня вами гордятся ваши родители и учителя — а завтра будет гордиться республика и страна!»

Открывая фестиваль, министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин сказал:

— Находясь в этом зале, я пребываю в приятном шоке, видя, как много талантливых, любопытных, интересующихся ребят здесь собрались, как увлеченно они занимаются любимым делом! Я поймал себя на одной мысли: мероприятие это требует расширения и большего формата. Нужно, чтобы фестиваль проходил не только в Казани, но и в других городах и муниципалитетах Татарстана. Уверен, что “Робосабантуй” станет не только поволжским, но всероссийским фестивалем! На мой взгляд, нам надо продумать постоянно действующую возможность проведения в Казани всероссийского детского робо-фестиваля, потому что мы уже видим всемирные олимпиады по этим дисциплинам, и хотели бы, чтобы не только дети из Казани, Челнов, но и других городов России принимали в нем участие!

Замминистра образования и науки Татарстана Рамис Музипов сравнивал технический прогресс с пандемией — только в хорошем смысле:

— Хотим пожелать участникам достичь высоких стандартов во всем! Технический прогресс идет семимильными шагами. В хорошем смысле, это своеобразная цифровая пандемия, которая проникает во все сферы нашей жизни и становится частью всех профессий. Ее не нужно останавливать, наоборот, надо ей способствовать. Сегодняшнее мероприятие показывает, насколько это важно и интересно для всех возрастов. И сегодня это социальный процесс, который нужен нам всем!

Директор лаборатории робототехники и промышленного дизайна «Робот Ленд» Артем Зерминов напомнил ребятам:

— Сегодня вами гордятся ваши родители и учителя. Завтра вами будет гордиться республика и вся наша мощная Россия. Удачи вам, боритесь и побеждайте!

