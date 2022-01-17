Пять вопросов и ответов про сотовый поликарбонат

Незаметно зима перевалила за экватор, и совсем скоро многие обладатели собственных земельных участков задумаются о возведении теплицы. Самым популярным материалом для строительства теплиц в последнее десятилетие в России стал сотовый поликарбонат. Многие покупают тепличные комплекты под ключ. Но на случай, если вы решили возводить теплицу сами и хотите разобраться в особенностях материалов — разбираемся в том, что такое сотовый поликарбонат, как его выбрать и на что обратить внимание при монтаже.

Что это за материал и за что его так любят дачники?

Сотовый поликарбонат представляет собой листы из полимерного материала с ячеистой структурой. Полости внутри него сформированы за счет ребер жесткости. Любители огородных работ полюбили поликарбонат за его характеристики, которые идеально подходят для обустройства теплиц — и это не только прозрачность (светопропускание у однокамерных прозрачных листов поликарбоната составляет до 90%). Кроме этого, он примерно в 20 раз прочнее стекла (а ведь еще пару десятилетий назад теплицы «премиального» класса укрывали именно стеклом, в отличие от дешевых парников, укрытых полиэтиленовой пленкой). Во-вторых, он гибкий, в-третьих — легкий (панель толщиной в 10 мм с типовыми габаритами 2,1х6 м весит примерно 20 кг). Низкая теплопроводность позволяет хорошо удерживать тепло внутри конструкции. Сотовый поликарбонат выдерживает разнообразные внешние воздействия — температуру от -40 до +80 градусов Цельсия, ветровую и снеговую нагрузку, ультрафиолетовые лучи. При соблюдении условий эксплуатации теплица из поликарбоната должна простоять пару десятков лет. Фото: srbu.ru

Я хочу зеленую теплицу. Бывает зеленый поликарбонат? Поликарбонат может быть разных цветов. Беседки, террасы, навесы, рекламные конструкции собирают из зеленого, красного, синего поликарбоната. Но теплицу делать из цветного материала нельзя. Для них покупается исключительно прозрачный сотовый поликарбонат — ведь его основной задачей станет обеспечивать максимум солнца вашим растениям. Даже покрытие пастельной палитры, даже желтый цвет автоматически ухудшит условия произрастания ваших помидоров и редиски. Так что здесь — тот случай, когда между эстетикой и функциональностью надо выбирать функциональность. Единственное покрытие, которое рекомендуется для вашего СП — это защитный слой, который защищает его от ультрафиолетового излучения. Дело в том, что солнечный свет становится главным «убийцей» поликарбоната. Со временем материал мутнеет, желтеет, становится уязвимым — и именно от УФ-излучения. Поэтому для теплицы надо выбирать поликарбонат, который снабжен защитой от него. Слой УФ-защиты, указанный в документах, должен быть в нашем климате не менее 30 мкм. Это сильно увеличит срок работы материала. Фото: vr.crt-group.ru

У листов может быть разная толщина. Какую выбрать для теплицы? Самые тонкие листы будут более подвержены повреждениям и хуже удержат тепло. Но и излишний фанатизм при выборе толщины листа тоже будет не к месту. Чрезмерно толстый лист обойдется дороже, крепить его сложнее, а гибкость у него куда хуже (что может помешать при возведении арочной теплицы). Так что во всем нужна мера. Если вы хотите поставить обычную сезонную теплицу, которая будет «работать» только с весны до осени , то подойдет лист толщиной в 4—6 мм. В нашем климате редко выпадает мощный град, поэтому четырех миллиметров для Татарстана вполне хватит. Если же задача — зимняя теплица, то придется делать двуслойное поликарбонатное укрытие. Нижний слой толщиной в 4—6 мм, толщина верхнего должна быть 10—16 мм. При этом нужно всегда обращать внимание на качество листов. При одинаковой толщине поликарбонатные, произведенные в соответствии со стандартами, справятся с нагрузками лучше, чем произведения от «ноунеймов», не подкрепленные никакой документацией. Фото: sotaplast.ru

Какие признаки указывают на то, что этот сотовый поликарбонат покупать не надо? Во-первых, прежде чем заказывать и покупать материал, изучите предложение на рынке. Сразу отметите самые дешевые и самые дорогие предложения. Ориентируйтесь на среднюю цену. Вооружившись этим знанием, приступайте к выбору. И если увидите поликарбонат, который по заявленным качествам выглядит как идеальный, но стоит подозрительно дешево, лучше откажитесь от такого предложения. Во-вторых, обратите внимание на вес панелей. Дело в том, что сертификат соответствия стандартам подделать несложно. А вес подделать нереально: ведь низкая себестоимость получается только при меньшем расходе материала на производство панелей — а значит, это ведет за собой и меньшую прочность листов. Сравним: сделанный по ГОСТу лист сотового поликарбоната толщиной в 4 мм должен весить примерно 800 г/кв. м. Чуть легче — от 600 г/кв. м. — будет лист, произведенный по строительным стандартам. Всё, что легче, не стоит вашего внимания: ни прочности, ни долговечности такой самопал не обеспечит. В-третьих, попробуйте сжать лист перед покупкой пальцами. Так сильно, как только сможете. Некачественный СП может деформироваться в месте сжатия. Может внутри него даже сломаться перегородка между сотами. Вывод будет однозначным: такое покупать не надо. А на качественном материале никаких следов остаться не должно. Фото: polycarbo.ru