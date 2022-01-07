«Цифровая трансформация невозможна без наличия сетей с широкополосным доступом»

Бизнес-блиц «Реального времени»: как в 2021 году развивался сектор телекома в Татарстане и России и какие тренды продолжатся в 2022-м

В Новый год все подводят итоги. «Реальное время» обратилось к игрокам разных отраслей экономики, чтобы они оценили, что произошло в их сфере в 2021 году, что мешало им развиваться, а что помогало. Генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов рассказывает, как обстоит ситуация в секторе телекома.

«К Году цифровизации республика готова»

Один из основных трендов телекома последних лет, который останется актуальным и в последующем — постоянный рост потребления интернет-трафика. Его ежегодный прирост исчисляется десятками процентов. Это обусловлено ростом востребованности мультимедийных сервисов и развитием e-commerce. Очевидно, что операторы стремятся своевременно увеличивать пропускную способность сетей и увеличивать их проникновение на территории присутствия.

Если потребители в городах в основном обеспечены широкополосным доступом, в сельской местности ситуация иная. Скорость, обеспечиваемая технологией ADSL (по медным линиям, в основном используется в малых населенных пунктах), уже далеко не всегда позволяет удовлетворить запросы пользователей. Устаревшую технологию ADSL с низкой скоростью передачи данных сменила более современная — GPON, обеспечивающая мультисервисный доступ. Таким образом абонентам предоставили услугу по передаче интернета, сотен каналов ТВ и голосовой связи. При этом скорость передачи данных выросла порой до 100 раз. Для нашей компании проект строительства сетей GPON сегодня один из приоритетных. В рамках него в 2021 году мы построили сеть более чем для 50 тысяч домохозяйств в Татарстане, в планах на следующий год — 100 тысяч.

Кроме того, в 2021-м завершено выполнение трехлетней госпрограммы обеспечения оптикой социально значимых объектов — за год подключены почти 2,3 тыс. учреждений, построено около 1,5 тыс. км новых линий связи. При этом около трехсот населенных пунктов вообще впервые получили оптику. Благодаря нацпрограмме подготовлен хороший задел, чтобы обеспечить оптикой жителей этих населенных пунктов. Что касается беспроводных сетей, за год мы модернизировали и построили 282 базовых станции сотовой связи.

Важно учитывать, что ни цифровизация, ни цифровая трансформация невозможны без наличия сетей с широкополосным доступом. Поэтому можно констатировать, что к Году цифровизации республика готова.

«Мы увольняем сотрудников, которые позволили себе халатное отношение к клиентам»

Одна из проблем для предприятий отрасли — кадровая. Для нас она стоит особенно остро. Время монополизма давно прошло, сейчас в отрасли заметный фокус внимания на клиента. Многие компании, и мы в частности, внедряют стратегии клиентоцентричности. Однако в отличие от ряда федеральных операторов, которые появились и изначально развивались в условиях конкуренции за пользователей, мы долгое время были монополистами в регионе, и отношение к клиентам было далеким от высоких стандартов сервиса. Инерция в этом велика: часть персонала еще не завершила перестройку, поэтому иногда приходилось принимать тяжелые кадровые решения. Даже сейчас, когда на рынке обострился кадровый дефицит, мы увольняем сотрудников, которые позволили себе халатное отношение к клиентам.

В пандемию, в связи с расширением сервисов доставки, часть персонала нашего контакт-центра начала утекать туда. А тренд на удаленную работу позволил столичным компаниями переманивать наших программистов. У некоторых изменилось и само отношение к работе. Был даже случай, когда сотрудник заявил, что в мае хорошая погода, поэтому он весь месяц на работу не выйдет. Само собой, обратно с таких «каникул» мы его ждать не стали. Соответственно, в условиях дефицита кадров, предприятия борются за сотрудников самым очевидным способом — повышают им зарплату. В 2021 увеличивали зарплаты и мы.

Один из заметных трендов в отрасли — на развитие конвергентных услуг. Уже сейчас заметно, что клиенты предпочитают весь комплекс услуг от одного оператора: интернет, ТВ, мобильную связь. Сюда же можно будет включить и IP-домофонию, на рынок которой мы недавно вышли. Для клиента такие комплексные решения зачастую удобнее и выгоднее, для операторов связи это снижает ARPU (average revenue per user — средняя выручка на одного пользователя) по услугам, но делает клиента более лояльным.

«Доходы телекома в прошлом году выросли на 3,2%»

Что касается отдельных сегментов, в B2C просели некоторые показатели по сравнению с предыдущим годом. Подорожало оборудование и комплектующие, были дополнительные расходы из-за несвоевременных поставок микрочипов. Но на абонентов свои расходы операторы не перекладывали. Ведь это может вызвать отток клиентов. Плюс к этому ожидаемо и неизбежно уменьшается база абонентов стационарной телефонии. Люди массово отказываются от домашних телефонов, имея альтернативу в виде мобильной связи и мессенджеров. При этом затраты на обеспечение проводных услуг, строительство и содержание сетей растут из-за инфляции, повышения тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги, а также с учетом реализации некоторых нормативных требований.

В секторе B2B произошла стагнация, так как малый и средний бизнес пока не может полностью оправиться от последствий пандемии. Кто-то из абонентов закрылся, кто-то — временно сокращает расходы на телеком. Что касается взаимодействия с другими операторами, то тут все стабильно. У «Таттелекома» самая разветвленная наземная инфраструктура в регионе, мы предоставляем ее в аренду другим операторам. Для повышения качества услуг и сохранения приемлемых цен для абонентов мы рассматриваем проекты совместного использования базовых станций и оборудования на них несколькими операторами.

Что касается показателей по отрасли, согласно прогнозу «ТМТ Консалтинг», доходы телекома в прошлом году выросли на 3,2 %. Это произошло в первую очередь за счет увеличения выручки в мобильном сегменте.

В целом же, если говорить про «Таттелеком», по предварительным расчетам, показатели компании за 2021-й будут выше рынка, чему способствовали повышение эффективности бизнес-процессов в компании и участие в ряде крупных программ.

«Мы с интересом наблюдаем за проектом Starlink Илона Маска»

Активная реализация проектов в сфере цифровизации окажет влияние на динамику дальнейшего развития рынка интернета вещей. Особенно это касается сферы жилищно-коммунального хозяйства — благодаря активному внедрению «умных» приборов учета, а также в промышленности — за счет решений для анализа и автоматизации процессов на предприятиях. Огромный потенциал у облачных технологий, анализа больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, благодаря им создаются новые, умные решения для домохозяйств и бизнеса.

Технологии продолжают совершенствоваться. За 20 лет в нашей сфере произошло две тотальные смены технологий: произошел переход от коммутации к интернету и медные провода сменились на оптическое волокно. Телекоммуникационный сектор в ожидании нового технологического драйвера роста рынка. Таковым может стать запуск технологии 5G. Также мы с интересом наблюдаем за проектом Starlink Илона Маска, но это тема для отдельного диалога.

Айрат Нурутдинов, фото: Максим Платонов