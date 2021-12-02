Фигурант дела «Тукаевских» пришел в Верховный суд РТ пьяным — процесс сорван

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сорвал процесс по уголовному делу ОПС «Тукаевские» сегодня в Казани один из подсудимых. Он явился в Верховный суд РТ пьяным и не был допущен, сообщил в начале заседания председательствующий по делу судья Вахитовского суда Алмаз Ахметжанов, передает журналист «Реального времени».



Напомним, дело Вахитовского райсуда Казани на три десятка подсудимых решено рассматривать в самом большом зале Верховного суда республики.



Судья отметил — речь идет о подсудимом Антоне Ивасеве и добавил: «В настоящее время приставами составляется соответствующий рапорт». От пары адвокатов поступило предложение — изменить Ивасеву меру пресечения, чтобы проблем с его трезвостью больше не возникало.

До оглашения обвинительного заключения по делу процесс сегодня вновь не дошел — ввиду неявки трех адвокатов, занятых в иных процессах. Двое из них сообщили о своей занятости 30 ноября и 1 декабря, хотя дата сегодняшнего заседания была определена еще две недели назад.

«Мое мнение — мнение суда — это неуважение к своим коллегам», — оценил происходящее судья Ахметжанов, добавив, что на организацию заседаний «тратятся огромные средства».

Председательствующий пообещал направить в президиум Адвокатской палаты РТ письмо о недопустимости поведения профессиональных защитников и срыве процессов. «По мнению суда, процесс затягивается умышленно», — отметил он. И напомнил — частное постановление о выявленных нарушениях судом может быть вынесено только вместе с итоговым решением по делу.

Фигурантам дела вменяют организацию и участие в преступном сообществе, аферах на 50 млн, вымогательствах и организации незаконной миграции 7,7 тысячи иностранцев. Также подсудимым инкриминируют разбои, хулиганства, страховые аферы, умышленное повреждение чужого имущества и угоны. Полностью с обвинением в ходе следствия согласились лишь двое из них, еще шесть признали вину частично.

