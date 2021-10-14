Паратхэквондист Ринат Якупов: «Хочу водить машину, но не думаю, что дадут права»

Новоиспеченный чемпион Европы по паратхэквондо из Казани — о детстве после потери рук, получении двух профессий и пути к золотым медалям чемпионата Европы

Фото: Пресс-служба ПГУФКСиТ

В 2021 году в жизни студента Поволжского университета спорта Рината Якупова произошло три больших события. Во-первых, он справил новоселье, во-вторых, стал чемпионом России по паратхэквондо, в-третьих, завоевал первый международный трофей, выиграв чемпионат Европы. В восьмилетнем возрасте Ринату ампутировали обе руки. Это не помешало ему достичь успеха в спорте, овладеть двумя профессиями, завести семью, начать работать детским тренером. Титул чемпиона Европы Якупов завоевал в сентябре в Стамбуле. После этого мы встретились и попросили рассказать о его детстве после потери рук, работе компьютерным мастером, пути в большом спорте.

Ринат выступает в весовой категории до 58 кг в классе К41 (двусторонняя ампутация конечностей от плеча). В Стамбуле сложность для него, по словам старшего преподавателя кафедры теории и методики единоборств Алексея Каплева, представляло то, что после Паралимпиады-2020 в Токио были объединены несколько классов. В частности, в финале К41 в Стамбуле соперником Якупова был турецкий паратхэквондист Мухаммед Асбала, выступающий в категории К43 (двусторонняя ампутация конечностей от или ниже локтя). Тем не менее поединок завершился убедительной победой Рината (24:4).



Золотые медали чемпиона России и Европы в новой квартире главы пока небольшой, но очень дружной семьи (Ринат мечтает минимум о трех детях), заняли свое законное место рядом с серебряной, завоеванной ранее на чемпионате Европы, и бронзовой, полученной на чемпионате мира.

Когда проснулся и понял, что рук нет…

К своим 32 годам Ринат не только глава семьи и титулованный спортсмен, он еще и мастер по ремонту компьютеров, а также детский тренер. Ринат объясняет все хорошее, что с ним произошло после одного трагического момента в далеком детстве, тем, что на жизненном пути ему встречаются добрые, заботливые люди…

Якупов переехал в Россию из Узбекистана. Хотя родился он в Башкирии, в 1989 году.

Ринат объясняет все хорошее, что с ним произошло после одного трагического момента в далеком детстве, тем, что на жизненном пути ему встречаются добрые, заботливые люди…

— В Узбекистане в тот год как раз началась война, — рассказывает он. Люди бастовали (речь идет о ферганских погромах, — прим. ред.), танки, солдаты… Папа отправил беременную мной маму в Башкирию, откуда она родом, а сам остался в Узбекистане. У него там бизнес был. Так и получилось, что я родился в Башкирии. Потом, когда все успокоилось, мы вернулись в Узбекистан. Но то, что я родился в России, помогло мне и маме получить спустя годы российское гражданство. А вот гражданство Узбекистана мне поначалу не давали. Сказали: ты же родился в России.

Руки Ринат потерял в результате электротравмы, когда ему было 8 лет.

— Это случилось 12 апреля. Мы с другом залезли в трансформаторную будку за гаражами. У нас там был штаб. Другу было 9 лет и он сказал, что электрощит не работает, так как дверь была открыта. В штабе мы прятали фишки. У меня их был целый мешок, а родители запрещали таскать этот мусор домой. Друг говорит, давай здесь будем прятать. Я ему: «Здесь же ток». Он мне: «Нет». Запихали мешок в шкаф какой-то. А когда обратно за ним вернулись, меня током ударило. Друг пытался меня оттащить, но его тоже дернуло. Он испугался и убежал. А там было 6 000 вольт. Дальше я ничего не помню. Очнулся в подвале, куда улетел от удара. Кое-как вылез, руки не работали, голова кружилась. Сел возле забора, идти не мог. Ладно, сосед проезжал мимо на велосипеде. Посадил меня на багажник, привез домой...



Через 15 дней Ринату ампутировали сгоревшие руки. Все время пока он лежал в больнице, отец сидел на улице под окнами. Это были 90-е. Лекарств в больнице не было, все приходилось покупать. Отец дежурил на случай если нужно сбегать в ближайшую аптеку.

— Когда я проснулся после операции и понял, что рук нет, медсестра вызвала маму, — рассказывает Ринат. — Она мне объяснила, что, мол, всякое в жизни бывает, сдаваться не нужно. Напомнила про мой любимый фильм индийский, в котором главному герою руки отрубили, а он потом на лошади скакал и дрался с помощью ног. Я тогда подумал: «А ведь, действительно, он-то смог…»

Сейчас Ринат объясняет сам себе, что сохранил интерес к жизни, оставшись без рук, лишь благодаря родительской любви и поддержке окружающих.

— Люди со всего города шли, деньги несли. В то время, когда все случилось, мой старший брат, живший в России, гостил у нас. Он как раз собирался возвращаться домой. Но сдал билеты, деньги все на лечение отдал и полгода с женой жил в Намангане. Узбеки — хороший, гостеприимный народ. До сих пор, когда приезжаем в Наманган, все нас приглашают в гости, переночевать у них. Обижаются, если не заходим. И из друзей тогда никто не отвернулся. Меня везде с собой брали, защищали, если нужно было. Да я и сам с готовностью лез в драку, когда повод возникал. В футбол играли, на легкую атлетику все вместе ходили.

Мама. Первая профессия

Но главный человек в жизни Рината — мама. Она настояла, чтобы он пошел учиться в колледж на мастера по ремонту компьютеров, накопила денег с пенсии и купила ему компьютер. Так парень получил свою первую профессию. Он может ногами полностью разобрать, почистить, собрать компьютер. Вообще, он много чего может делать самостоятельно:

— Сам одеваюсь, раздеваюсь, бреюсь, зубы чищу. Пользуюсь компьютерной мышкой, смартфоном. Мне нравится возиться с компьютерами.

После переезда в Россию пытался работать по профессии, но клиентов было мало. Устроиться на работу в офис стеснялся. Ринату нужно снимать носки, чтобы работать. В Узбекистане после колледжа он поступил в вуз, учился на программиста. Но через год ушел.

— Все-таки мне сложно было: предметы такие, что всего не запомнишь, а записывать я не мог, у нас в аудиториях зимой так холодно было, что пар изо рта шел. Да и понял вскоре, что не мое это.

В 2013 году Ринат с мамой переехали в Россию, в Ижевск, где жила и работала сестра.

— Продали квартиру в Намангане, купили «убитую двушку» в ипотеку в Ижевске, сделали ремонт, стали вместе жить. Гражданство нам быстро дали, так как мама и я родились в России.

В легкой атлетике у паралимпийцев бегают и такие, как я, и люди с одной рукой или даже с двумя, но, допустим, без кисти. А это дает огромное преимущество

На тренировку в четыре утра…

В России Ринат всерьез занялся спортом.

— Я до переезда в Россию занимался только для себя: приседал, пресс качал. В Ижевске поначалу нашел работу: размещал объявления для одного риэлтора. Мужчина, когда брал меня на работу, удивился: «Как ты будешь это делать?». Ногами, говорю, не беспокойтесь.

Параллельно в интернете искал, где можно в футбол поиграть. Прочитал, что есть в Ижевске команда по пара-футболу. Но оказалось, что там играют ребята на костылях. Зато в процессе поисков познакомился с тренером по легкой атлетике, который занимался развитием параспорта в Ижевске. Тот отвез парня на спортивную базу, показал тренажерный зал, бассейн. Ринат загорелся, стал тренироваться.

— Была зима. У меня мама к 7 утра на работу уходила, и мне надо было в 4 часа встать, чтобы вернуться до ее ухода. Иначе я не смог бы сам дверь открыть. Начал ездить на сборы. На первом турнире ничего не выиграл, и на втором тоже, и в третий раз поехал — без медалей… За все время один раз стал бронзовым призером Кубка России. В легкой атлетике у паралимпийцев бегают и такие, как я, и люди с одной рукой или даже с двумя, но, допустим, без кисти. А это дает огромное преимущество.

Когда Ринат уже совсем было собирался бросить тренироваться, на него вышел преподаватель Поволжского университета спорта Алексей Каплев.

— Я уже тогда планировал перейти в тхэквондо. Каплев приехал в Ижевск, со мной поговорил, подарил лапу, а затем отвез в Казань, где я потренировался с его ребятами. За три года стал третьим на чемпионате России, вторым на чемпионате Европы и третьим — на мире. В марте в Нальчике впервые выиграл титул, а на днях вот вернулся из Стамбула, где стал чемпионом Европы.

Просто мне очень это нравится. И у меня получается. Нашел свой вид спорта

— Как так — всего за три года? — спрашиваю.

— Просто мне очень это нравится. И у меня получается. Нашел свой вид спорта. У меня еще и брат борец, он меня и заставлял дома заниматься. Растяжка у меня более-менее была, корявая, но сейчас уже намного лучше. Но Алексей Александрович (Каплев, прим. авт.) говорит, что все равно корявая (смеется). В моей категории К-41 и в моем весе в России 4 спортсмена, и 12 — в мире. К сожалению, в Токио в программу Паралимпиады наш класс не вошел. Там будут соревноваться только те, у кого одна рука есть.

Тхэквондо для Рината вид спорта, наиболее подходящий. В этом виде единоборств и здоровым спортсменам руками можно наносить только одиночные удары, а не серии.

— В нашем виде спорта бьют в основном ногами. В моем классе запрещены удары в голову, защиту мы строим исключительно за счет движения. Бьют у нас стопами, по датчикам, расположенным на жилетах. Но бить нужно сильно, так что и нокдауны случаются.

Про спорт и возможности

Спорт многое дал Ринату в плане самореализации и устроенности в жизни.

— Если бы я не занимался спортом, сидел бы дома за компьютером. Это все, что я мог бы делать. Но спорт дает много других возможностей. Это путешествия, общение, работа, финансы… Конечно, если бы у меня был класс олимпийский, все было бы еще круче. Но и так у меня все неплохо: трудоустроен в ЦСП Удмуртии, в университете получаю повышенную стипендию, уже работаю с детьми в школе. Вместе с пенсией выходит тысяч 40. Неплохо. После окончания будут тренировать детей.

По словам Якупова, он вполне способен тренировать здоровых детей. Ведь, за исключением того, что у паралимпийцев нельзя наносить удары в голову, у здоровых спортсменов в тхэквондо те же правила.

Тхэквондо для Рината вид спорта, наиболее подходящий. В этом виде единоборств и здоровым спортсменам руками можно наносить только одиночные удары, а не серии

Спорт дал Ринату уверенность в себе. Он поверил в то, что может завести и содержать семью. Так что, после первой встречи с девушкой, которая впоследствии стала женой, ни секунды не сомневался:

— Моя мама работала с ней вместе в магазине, позвала ее к себе на день рождения. Она пришла, сразу мне понравилась. Ее зовут Айгуль. Стал у мамы спрашивать про нее, пытался найти в интернете, не смог. Подумал, видно не судьба. Но через день, она сама добавила меня в друзья в соцсети.

Супруга настояла, чтобы Ринат поступил в Поволжский университет. И в день вступительного экзамена сломала ногу. Ей вставили пластину, сделали операцию. Девять месяцев она была в гипсе.

— Я тогда уже решил было, что не буду поступать, поеду к ней. Позвонил тренеру, объяснил ситуацию. Посоветовался. Он сказал, поступай, будем помогать. С мамой приехал на экзамен. Все нормально написал. Сдал. Поступил. Тренер встречал нас с Айгуль в Казани. Представляете картину, я без рук, жена со сломанной ногой. Охранники, увидев нас, шутили что, сопровождающей нужен сопровождающий.

С учетом обстоятельств жизнь у Рината складывается очень даже неплохо. Овладеть двумя профессиями: такое не каждому и с двумя руками по силам.

— Секрет в том, что мне на пути всегда встречались добрые люди, — считает Якупов. — На первом курсе однокурсники помогали выйти из общежития, потому что сам не мог. Если мои друзья были заняты, писал первокурсникам, они приходили из другого дома, помогали мне одеться. И, конечно, жена очень поддерживает.

По словам Якупова, он вполне способен тренировать здоровых детей

Ринат мечтает поехать на Параолимпиаду. И выиграть ее. Судя по тому, что за три года собрал богатую коллекцию наград, цель вполне достижимая. Вопрос только в том, разрешат ли спортивные чиновники спортсменам его класса участвовать в Играх. Якупов не оставляет мечту.

— Тренировки у меня два раза в день. Два раза в неделю качалка, остальные в зале. Если бы я так не занимался, думаю не достиг бы такого результата.

Перед чемпионатом России травмировал ногу. Бил только правой

На победный чемпионат России Ринат отправился с травмой. За пять недель до соревнований повредил ногу, случайно ударив в локоть парню во время тренировки. Не мог наносить сильные удары. Жена предложила съездить в травмпункт, сделать рентген, но он отказался.

— Подумал, если поеду в больницу, наденут гипс, и я не смогу поехать на соревнования. Поехал, бил через боль и только правой ногой. Левой добавлял, когда кричал тренер.

О том, что дрался с травмой, не знали ни соперники, ни наставник.

— В обычной жизни в бытовых вещах часто приходится просить о помощи других? — спрашиваю его.

— Нет. Просить не приходится, люди сами помогают. Когда жена лежала со сломанной ногой, ходил в магазин с другом. Если был один, то просил продавщицу помочь. У меня одногруппники очень хорошие, мне повезло. Даже в бассейне помогали переодеваться, мыться. Помогли с практикой. Аллах мне посылает очень добрых людей.

А еще Ринат мечтает получить права:

— Если коробка «автомат», я могу водить. И лично я сам очень хочу машину. Но, думаю, мне не разрешат сдавать на права. Рук-то у меня нет…