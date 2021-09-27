Очередной исход Скабелки из топ-команды и первые осечки «Динамо» и «Салавата»

Главные итоги прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге

В Континентальной хоккейной лиге завершилась очередная игровая неделя. За семь дней случилась и первая отставка из топ-команды, первые поражения в регулярном сезоне до того непобедимых «Салавата Юлаева» и «Динамо» и неожиданное назначение Олега Знарка на пост главного тренера сборной. Обо всех итогах недели читайте в традиционном материале спортивной редакции «Реального времени».

Скабелка покидает Ярославль. А все так хорошо начиналось

В русском языке есть глагол «поскоблить», значение которого вам прекрасно известно: скрести что-то острым предметом. Однако у него есть и второе, довольно непопулярное в обыденном лексиконе значение, — бессмысленно провести время. Вот и Скабелка, «поскоблив» в Локомотиве 1,5 года, бесславно покидает «железнодорожников». А ведь в прошлом сезоне ярославцы едва не добрались до финала Кубка Гагарина.

В этом сезоне многие аналитики, букмекеры ставили на чемпионство «Локомотива» не только в своей конференции, но и во всем регулярном чемпионате. Даже наша редакция за день до старта КХЛ предрекала ярославцам успешное выступление. По итогу выходит пока совсем наоборот. «Локомотив» идет десятым в своей конференции с активом всего в три победы. Гвоздем в крышку гроба Скабелки стало поражение от Витязя 22 сентября со счетом 2-3, после чего тренер был отправлен незамедлительно в отставку, несмотря на трехгодичный контракт.

В целом, у руководства «Локомотива», и в частности президента клуба Юрия Яковлева, довольно жесткая политика в отношении коучей. Только за последние 10 лет у «железнодорожников» сменилось 12 главных тренеров. То есть, по факту, в среднем тренер не отрабатывает даже одного полного сезона. С чем связано такое жесткое и требовательное отношение к своим специалистам со стороны руководства? Да, наверняка с амбициями и непреодолимым желанием руководства, наконец, победить в Кубке Гагарина. Вот и получается так, что, как только появляется поломка в двигателе поезда, Яковлеву проще установить мгновенно новый аппарат,чем попытаться дать время прежним машинистам починить старый.

«Локомотив» идет десятым в своей конференции с активом всего в три победы. Фото hclokomotiv.ru

Спустя каких-то пару дней стало известно, что должность главного тренера в «Локомотиве» займет Игорь Никитин. Тут остается и вправду говорить: «Все или ничего». Если уж и Никитин не привезет в Ярославль главный трофей, то у Юрия Николаевича Яковлева волос и на затылке скорее всего не останется.

Объективно выбор понятен: Никитин на данный момент сильнейший отечественный тренер. За его плечами три финала и одна победа в кубке. Он умеет выстраивать систему таким образом, чтобы она давала мгновенный результат, который сейчас и нужен «Локомотиву». К тому же Никитин и его штаб являются прекрасными умельцами налаживать игру в обороне, с которой у «железнодорожников» прямо сейчас громадные проблемы. В общем и целом, если руководству удастся подготовить правильно все бумаги, Игорь Никитина мы увидим на скамейке железнодорожников уже в понедельник, в матче против «Авангарда», где и понаблюдаем хоть и едва заметные, но первые изменения в команде.

«Динамо» и «Салават Юлаев» терпят первые поражения в сезоне

Очевидная закономерность или огромный лимит удачи — тут уж решайте для себя сами — позволяли москвичам и уфимцам идти три недели подряд без поражений. Обе команды демонстрировали одновременно и блистательную атаку, и неплохую игру в обороне. Но в эту неделю не получилось у них пройти по минному полю не подорвавшись. «Динамо» уступило «Торпедо» — 2:4, а «Салават Юлаев» не смог одолеть скромную «Северсталь» и проиграл со счетом 1:2.

Москвичи на протяжении всего матча были не хуже нижегородцев, во многом даже лучше, о чем говорит и статистика. Бросали динамовцы больше (37 бросков против 32), владели также дольше шайбой (20 мин против 17). Помимо этого, еще и перебегали (65,54 км против 65,24 км). Однако должного результата, как мы видим, это не принесло.

«Динамо» уступило «Торпедо» — 2:4. Фото dynamo.ru

Одной из ключевых проблем подопечных Алексея Кудашова в том матче была реализация большинства. Из шести попыток «Динамо» реализовало только одну. И это парадоксально, потому что атака москвичей, в особенности тройка Галиев-Шипачев-Петунин — одна из лучших в лиге. Возможно, свою роль сыграла усталость команды от традиционного в КХЛ интенсивного осеннего промежутка, который без поражений пройти практически невозможно ни одной команде.

Проигрыш лихорадящему «Торпедо», который идет восьмым в лиге и выдает то положительный, то отрицательный результат (4 победы против 5 поражений) — это скорее отражение, повторимся, нон-стопного календаря игр. Иногда командам и нужен такой проигрыш, чтобы была возможность перезагрузиться и выдать потом снова череду побед.

Что касается «Салавата Юлаева», то тут история схожа с «Динамо». Серию побед уфимцем прервала «Северсталь». Для клуба из Череповца эта победа стала всего лишь третьей в сезоне. Команда Андрея Разина снова двигается по сезону, как резиновая лодка, заклеенная в разных местах скотчем; вроде держится на плаву, но чуть что, сразу пойдет ко дну. Хотя стоит отдать должное «Северстали», в матче с «Салаватом Юлаевым» они бились очень напористо, много атаковали, поэтому и выиграли.

В свою очередь команда Томи Ламсы показала слабый хоккей в Череповце. Такое ощущение, что тоже устали, и им этот матч был просто не нужен. Лидер уфимцев — Хартикайнен отметился заброшенной шайбой и был заметен, но он не может добывать результат в одиночку. Впрочем, для «Салавата» это поражение не было болезненным и подкашивающим. Эмоциональная разгрузка от давящей победной серии была даже необходима. В следующем матче со СКА они это продемонстрировали, уверенно обыграв петербуржцев — 4:2.

Главным тренером стал Олег Знарок, который является пока последним специалистом, который выигрывал со сборной чемпионат мира. Фото: fhr.ru

И вот опять: Знарок возвращается в сборную к Олимпиаде

После досадного поражения сборной канадцам 1:2 в четвертьфинале на прошедшем чемпионате мира в Латвии было понятно, что с большой долей вероятности Валерию Брагину у руля национальной команды осталось недолго. В качестве замены предлагались разные кандидатуры: и Никитин, и Квартальнов, даже Зинэтуллу Хайдаровича Билялетдинова вспомнили. Но все сложилось куда проще и понятнее.

Главным тренером стал Олег Знарок, который является пока последним специалистом, который выигрывал со сборной чемпионат мира. Было это еще в 2014 году, в Беларуси. Тогда состав команды был сплошь наполнен хоккеистами из НХЛ (Овечкин, Малкин и др). В этом году ситуация скорее всего будет аналогичная. Знарок снова поедет в Америку, чтобы отсмотреть хоккеистов из НХЛ. А что, времени у него сейчас вагон и целая тележка, так как ни в каком клубе КХЛ он сейчас не работает. Возможно подустал после неудачного прошлого сезона со «Спартаком». В любом случае, ближайший год для сборной будет очень насыщенным, и это касается не только предстоящего ЧМ в Финляндии.

Олимпиада — с недавного времени, как выяснилось, стала главным и приоритетным турниром для наших футболистов. Хоккеисты, безусловно, не будут исключением. Олимпийский триумф 2018 года до сих пор находится в сердцах многих болельщиков, хотя и не догадываются, что турнир проходил не совсем среди сильнейших. В любом случае хочется на Пекинских соревнованиях непременно повторить. Знарка уважают игроки, к тому же и Федерация будет чувствовать себя комфортнее. За последние годы на Романа Ротенберга и его команду выливалось немало критики, а тут на блюдечке преподнесли тренера, который ковал недавнее олимпийское золото.

Для Олега Валерьевича эта олимпиада в Пекине станет важнейшим событием в карьере. Во-первых, нужно вернуть былую славу после провала в «Спартаке», а, во-вторых попробовать завоевать уже полноценное золото Олимпиады, куда съедутся по-настоящему сильнейшие хоккеисты мира, в том числе из НХЛ.