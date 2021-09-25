5 советов, как родителям перестать делать «домашку» за ребенка
Процесс выполнения домашнего задания в начальной школе — настоящее испытание как для самого ребенка, так и для его родителей. Тонны переписок в родительских чатах и на тематических форумах посвящены обсуждению упражнений, заданных на дом. Родители сверяют ответы и даже просят друг у друга разрешения списать ненавистную домашку…
Кто же в итоге учится: ребенок или родитель? Что делать, чтобы помощь школьнику не оказалась медвежьей услугой и не отбила у него желание учиться? Как делать уроки не «вместо», а «вместе» с сыном или дочкой, постепенно снижая контроль и приучая к полной самостоятельности? На эти вопросы в авторской колонке для «Реального времени» отвечает основательница академии интеллекта New Skills Татьяна Одинцова. Она дает родителям пять советов.
- Развивать память и внимание
Ребенок тратит на уроки несколько часов, часто не может самостоятельно понять задание, получает низкие оценки… Если посмотреть в корень проблем, то причина всегда одна — школьники не умеют учиться. Каждый день на них сваливаются все новые учебные задачи, но никто не объясняет детям, какие инструменты нужны, чтобы справиться с ними быстро и просто.
За всеми процессами и результатами обучения так или иначе стоят физиологическое и психологическое состояния ребенка. Да, мы не можем повлиять на педагогов и систему образования. Но! Мы можем научить его учиться. Можем улучшить его мозговую деятельность, делая с ним определенные упражнения, тренируя память и внимание, научив его эффективному чтению. Можем создавать для него ситуации успеха, маленьких побед от получения новых знаний. Это помогает надолго сохранить позитивный эмоциональный фон и укрепить психическое здоровье. Причем для этого вовсе не обязательно отдавать ребенка на дорогие курсы или с двух лет водить его в кружки раннего развития. Есть множество домашних методик.
Для усвоения школьного материала нужны три основные составляющие: физиологическая готовность мозга, хорошая память и внимательность. Все три системных звена можно подтянуть, натренировать, что, безусловно, увеличит усвоение школьной программы и решит проблему домашних заданий.
Улучшить мозговую деятельность ребенка можно, делая с ним определенные упражнения, тренируя память и внимание, научив его эффективному чтению
- Обратиться к нейропсихологии
Современный процесс обучения строится без учета особенностей работы мозга. Учителей начальных классов не учат нейропсихологии. Да и классическую психологию им преподают не совсем в прикладном, а скорее, в теоретическом аспекте. Поэтому многие, особенно молодые, педагоги решают вопросы усидчивости и успеваемости в директивном порядке, с помощью строгой дисциплины, что, конечно же, не приносит ожидаемого эффекта.
Нейропсихология может стать ключом к решению многих образовательных задач. Она сочетает в себе психологические и медицинские аспекты. Эта довольно молодая наука (активное развитие началось с 1970-х годов) изучает функционирование мозга, а также влияние различных факторов на психику и поведение человека.
С активным развитием интернета мы все, а особенно наши дети, стали все больше ориентированы на визуальные форматы и короткие информационные сообщения. Но традиционная учебная программа не успевает меняться так быстро. Поэтому школьникам и сложно усвоить материал, их психику нужно нагружать постепенно, плавно адаптировать, применяя нейроприемы. Сейчас специалистов по нейропсихологии недостаточно, в школах их нет совсем. Надеюсь, в дальнейшем этот пробел будет восполнен на государственном уровне. А пока, если родители заинтересовались приемами нейропсихологии, они могут обратиться за услугами специалистов в частные центры.
- Взять под контроль учебные трудности
Важно заранее готовиться к школе, это сильно облегчит будущую учебу. Вряд ли стоит надеяться только на детский сад — там, конечно, есть подготовка, но во многих садах формируются большие группы, где воспитателю нужно уследить сразу за 30 и более дошколятами. В такой ситуации невозможно провести качественную диагностику умений и спрогнозировать будущие учебные проблемы. В школе тоже классы большие, и учителю сложно охватить вниманием 25 учащихся. А обеспечить индивидуальный подход в коррекции имеющихся у ребенка трудностей в рамках урока вообще нереально. Тем временем массив неусвоенных знаний и навыков может расти как снежный ком. В результате оказывается сложно самостоятельно «нагнать» то, что упущено в подготовке до школы и в первые дни учебы. Но чем раньше выявлена проблема, тем проще ее решить. Нужно проанализировать, что именно трудно дается школьнику. В зависимости от степени запущенности ситуации «доготовить» ребенка можно не только с репетиторами и в детских развивающих центрах, но и в домашних условиях — есть обучающие программы, методические рекомендации, позволяющие вовлеченному родителю это сделать. Да, это не так просто, но кто знает вашего ребенка лучше, чем вы сами?
- Разработать индивидуальный план развития
В последнее время довольно часто можно слышать об образовательных треках. Обычно этот термин применяется к будущим выпускникам, которым уже пора определяться с вузом и профессией. Но на самом деле планировать образовательный путь нужно с первых шагов. И здесь родители впадают в растерянность. Большинство из них не имеют четкого плана развития ребенка на ближайшие годы учебы. Они, как правило, выбирают школу и «подготовишку» при ней, исходя из престижа образовательного учреждения, отзывов знакомых о конкретном учителе. И в целом такой подход верный, но требует дополнения.
Ребенку нужен индивидуальный план развития, в соответствии с которым подбираются комплексы упражнений
Нужно учитывать не только желания (свои и ребенка), но и способности. Причем они могут быть не так очевидны и проявиться только тогда, когда будут подходящие для этого обстоятельства. Если ребенок затрудняется с пересказом текста, это еще не говорит о том, что у него нет гуманитарных наклонностей. Возможно, он пока просто не научился структурировать информацию или запомнить только фрагменты, из которых не складывается законченная мысль. Но стоит потренировать память и внимательность, как его будет не узнать: он станет самым красноречивым рассказчиком в классе и будет лучше всех читать стихи, возможно, даже собственного сочинения. Аналогично, если у ребенка «хромает» математика, это совсем не повод махать на все рукой и говорить: «Давай я решу, а ты перепишешь». Нужно выстроить план развития так, чтобы сложение и прочие операции с числами усвоились через доступные ребенку приемы. Это будет непросто, но даст стабильный эффект.
- Учиться играючи
Делать «зарядку для мозга» намного проще и эффективнее в формате игры. Школьные преподаватели дают много знаний, но далеко не всегда стремятся развивать детей. Ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте является игра, а в общеобразовательной программе такому формату почти не уделяют внимание. И это еще одна причина неуспеваемости.
Решение — подключать дополнительные занятия с элементами игропрактик. На первый взгляд, сложно встроить их в расписание, если ребенок и так устает в школе и ничего не успевает. К тому же многие родители опасаются, что это вызовет сопротивление у чада и на эти уроки его придется силой тащить. На деле все совсем не так. Занятия по развитию мыслительных процессов проводятся в игровой форме. Именно она позволяет создать нужную атмосферу для раскрытия потенциала способностей мозга. Так что дети ходят на такие занятия с удовольствием. Кроме того, можно включить элементы игры в выполнение школьных домашних заданий — родители вполне могут справиться с этим самостоятельно.
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