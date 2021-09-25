5 советов, как родителям перестать делать «домашку» за ребенка

Процесс выполнения домашнего задания в начальной школе — настоящее испытание как для самого ребенка, так и для его родителей. Тонны переписок в родительских чатах и на тематических форумах посвящены обсуждению упражнений, заданных на дом. Родители сверяют ответы и даже просят друг у друга разрешения списать ненавистную домашку…

Кто же в итоге учится: ребенок или родитель? Что делать, чтобы помощь школьнику не оказалась медвежьей услугой и не отбила у него желание учиться? Как делать уроки не «вместо», а «вместе» с сыном или дочкой, постепенно снижая контроль и приучая к полной самостоятельности? На эти вопросы в авторской колонке для «Реального времени» отвечает основательница академии интеллекта New Skills Татьяна Одинцова. Она дает родителям пять советов.