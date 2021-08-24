Станет ли Уфа мировым центром науки?

Удастся ли Башкирии реализовать проект межвузовского кампуса

Фото: Эмиль Зиянгиров

Проект уфимского межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра выиграл конкурсный отбор Минобрнауки. Как заявил глава Башкортостана Радий Хабиров, в планах превратить Уфу в научный центр мирового уровня. На эти цели республика получит грант из федерального бюджета — 60% от общей суммы финансирования, которую оценили в 18 млрд рублей, то есть Башкирии выделят порядка 11 млрд. Подробнее о проекте, сносе частных домов ради его реализации и главных целях — в материале «Реального времени».

Замахнулись на мировой уровень

Реализовать грандиозные планы — сделать Уфу мировым научным центром, по мнению руководства Башкортостана, поможет строительство большого межвузовского кампуса. Из 27 заявок со всей России в Минобрнауки утвердили восемь кампусов, и Уфа — в их числе. Строительство комплекса начнется уже в этом году, федеральный бюджет покроет до 60% затрат, а это 11 млрд от общей суммы затрат в 18 млрд рублей.

— Никогда таких федеральных денег система науки и высшего образования республики не получала, — отметил руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин на оперативном совещании в правительстве Башкирии накануне.

Изначально кампус планировали построить в Демском районе, однако из-за его удаленности от основных университетов от этой идеи отказались, и теперь строительство планируется осуществить в квартале, ограниченном улицами Тукаева, Карла Маркса и Заки Валиди. Совсем рядом расположены корпуса Башкирского государственного университета, неподалеку еще два высших учебных заведения — Уфимский государственный авиационный технический университет и Башкирский государственный медицинский университет.

Фото: pravitelstvorb.ru

Более подробно о строительстве кампуса рассказал Александр Сидякин. На территории почти в 17 гектаров появятся корпуса для проживания студентов, IQ-парк, спортивные сооружения, бассейн, современные лаборатории, учебные аудитории, библиотеки, бизнес-инкубаторы и все, что нужно ученым для проведения исследований. «Мы замахнулись на мирового уровня кампус, это означает, что он будет строиться не по образу и подобию существующих общежитий. Это будет корпус из суперсовременных материалов. Он будет даже выглядеть, как здание XXI века. Будут элементы какой-то футуристичности, не зря же мы отдаем Южный склон для реализации этого проекта».



— По численности контрольных цифр приема в вузы, несмотря на ежегодный прирост на 15—20 процентов в течение последних трех лет, мы все равно не перекрываем количество выпускников школ республики. При этом создание НОЦ в регионе будет способствовать притоку иностранных студентов. А значит, вырастет потребность в жилье и современной учебной инфраструктуре, — подчеркнул Сидякин.

По словам Александра Сидякина, в IQ-парке будет создан коворкинг-центр, цифровая библиотека, офисы компаний, стартап-студии для студенческого предпринимательства. Фото: pravitelstvorb.ru

Уфимское Сколково

Строительство кампуса планируется провести в три очереди. Первая — создание IQ-парка Сколково площадью 36 тыс. кв. м, он должен быть сдан в первом квартале 2022 года. По словам Александра Сидякина, в нем будет создан коворкинг-центр, цифровая библиотека, офисы компаний, стартап-студии для студенческого предпринимательства — все для лучших уфимских ученых.

Вторую очередь кампуса — центральное ядро — сдадут в 2024 году, когда планируется празднование 450-летия Уфы. Здесь появится еще 2,5 тысячи мест для проживания студентов и аспирантов. Разместят на этой территории научные организации, лаборатории мирового уровня в области генетики, геофизики, фотоники и цифровых технологий. Также здесь появятся спортивный комплекс, зона общественного питания, предприятия бытового обслуживания резидентов кампуса.

Вторую очередь кампуса — центральное ядро — сдадут в 2024 году, когда планируется празднование 450-летия Уфы

После завершения второй очереди кампус будет вмещать 3 тысячи студентов, а после третьей фазы строительства — 6 тысяч. Третья очередь кампуса расположится на южном склоне реки Белой. Ее реализуют к концу 2025 года. В рамках этого этапа возведут 7 000 кв. м жилья разного формата для профессуры, приглашенных из-за рубежа преподавателей в рамках программ академической мобильности. «Кампус позволит создать дополнительные учебные и рабочие места, площадку для развития человеческого капитала, качественную городскую инфраструктуру», — отметил Сидякин.

Глава Башкортостана Радий Хабиров призвал не снижать активности в вопросе формирования каркаса НОЦ: «Два года назад никто не верил, что это возможно. Но мы смогли создать концепцию и структуру Научно-образовательного центра, рассчитываем при федеральной поддержке построить современный кампус. Очень важно, что научное сообщество поддерживает нас».



Радий Хабиров призвал не снижать активности в вопросе формирования каркаса НОЦ. Фото: pravitelstvorb.ru

Ректоры уфимских вузов идею строительства полностью поддерживают. Николай Морозкин, ректор БашГУ подчеркивает, что близость такого сооружения к университету — это большое благо для студентов и преподавателей:

— Башкирский государственный университет выиграл больше других вузов. Объединение с Авиационным университетом сейчас не оспаривается никем, оно состоялось. Есть совместные проекты, которые мы планируем разместить в новом кампусе.

Ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов уверен, что кампус поможет привлечь в Уфу лучших ученых мира:

— Мы видим это, как сгусток энергии. Это самые лучшие молодые мозги республики и всего мира, мы соберем их с лучшими профессорами, нобелевскими лауреатами, самыми известными учеными. Наша задача не конкурировать с вузами республики, не конкурировать с вузами Российской Федерации, мы должны конкурировать с ведущими вузами мировыми, с самыми известными мировыми брендами. Для этого нам нужно будет и развивать собственных ученых, и покупать ученых.

Александр Сидякин также сообщил, что в настоящее время ведется проектировка канатной дороги, которая пройдет над рекой Белой и соединит будущий кампус с Демским районом.

На месте будущих лабораторий и IT-комплексов стоят частные домишки, бани и сараи

«Проект — еще не значит, что построят»

Тем временем в районе Архиерейской слободы, часть домов которой планируют снести, жизнь идет своим чередом. На месте будущих лабораторий и IT-комплексов стоят частные домишки, бани и сараи. Пенсионерка Нина Иванова живет здесь уже больше 45 лет. На ее памяти о сносе домов на Архиерейке говорят уже лет тридцать, однако на деле все остается по-прежнему.

В том, что на этот раз дома снесут, а жильцов расселят, пенсионерка не очень верит, а новомодные кампусы и коворкинги ее совсем не волнуют. Пенсионерка живет в старом деревянном доме, от переезда в новое жилье она отказываться не будет, главное — чтобы предложили по всем правилам — метр в метр и в этом же районе. Пожилая женщина уверена, что договориться с некоторыми соседями будет непросто:

— У меня дом маленький, мне много не надо, а есть здесь и такие, кто трехэтажные домища отгрохали. Конечно, они отсюда не захотят уезжать, будут просить компенсации.

На сегодняшний момент точной информации, какие именно дома планируется снести, нет

Мнения уфимцев по вопросу необходимости НОЦ разделились. Некоторые сомневаются в том, что в указанные сроки проект удастся реализовать. Александр Николаев посетовал: «Ага, щас. Они Комсомольскую доделать не могут!».

Ирек Байбурин заметил: «Проект — это еще не значит построят. Сколько у нас разных проектов было и сколько реализовалось. На словах можно все что угодно рассказывать, про канатные дороги я слышу последние лет десять. Что-то ни одной не появилось. Сомневаюсь, что сделают хотя бы половину от сказанного».

А кто-то уверен — что строительство кампуса — верное решение. Выпускница Башкирского государственного университета Гюзель Сунаева вспоминает: «30 лет назад наш преподаватель геофака на дисциплине «Районная планировка» рассказывал, что именно так надо развивать этот склон реки Белой…».

Фарит Гумеров добавил, что поддержка науки не должна ограничиваться строительством зданий и созданием условий. «Чтобы кампус был мирового уровня, нужно чтобы зарплаты у преподавателей тоже были мирового уровня».

Здесь когда-то жил знаменитый бас Федор Шаляпин

Тем временем Нина Иванова показывает нам одноэтажный деревянный дом по адресу: Гоголя, 1. Трудно представить, но это, по словам пенсионерки, достопримечательность мирового уровня. Здесь когда-то жил знаменитый бас Федор Шаляпин. Это — главная особенность Архиерейки. Со времен юности великого певца вокруг мало что изменилось. Из современного вокруг лишь припаркованные автомобили.

Как раз 19 августа 2021 года вышел приказ Управления по госохране объектов культурного наследия Республики Башкортостан об «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил русский певец Ф.И. Шаляпин». Так что, вероятно, под снос он не попадет.

Однако на сегодняшний момент точной информации, какие именно дома планируется снести, нет. Руководитель пресс-службы администрации Уфы Талгат Зайнуллин рассказал «Реальному времени», что пока точного перечня домов нет:

— Согласно действующему Градостроительному кодексу РФ, в настоящее время проводятся закупочные процедуры по заключению муниципального контракта на разработку документации по планировке территории, где предполагается размещение межвузовского кампуса. Разработанную документацию с согласованием различных ведомств предполагаем получить до конца 2022 года. На сегодняшний день информация о количестве объектов, подлежащих сносу в связи со строительством кампуса, отсутствует.

Жители Архиерейской слободы в ожидании, придет ли сюда долгожданный 21-й век вместе с кампусом мирового уровня

Так что жители Архиерейской слободы в ожидании, придет ли сюда долгожданный 21-й век вместе с кампусом мирового уровня, или с мировым уровнем здешние избушки по-прежнему будет связывать лишь покосившийся дом Шаляпина.