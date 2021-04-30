Бизнес-аккаунт дня: казанский клуб любителей бега

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 53

Развитие марафонского движения и в целом массового спорта сподвигли нескольких спортсменов Казани, занимающихся бегом, создать специализированный клуб. Так, в столице Татарстана появился Тimerman club, который превратился в проект с многочисленными направлениями деятельности. Задача клуба — подготовка к различным беговым стартам. Три года назад клуб создал бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм». Советы по его оформлению и продвижению в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих SММ-агентств.

Мы учим бегать правильно

Тimerman — серия спортивных мероприятий, проходящих в разных городах Татарстана в течение всего года. В теплое время года — бег, триатлон и биатлон, заплывы, велогонки, зимой — лыжные забеги. Бренд трансформировался из «TatarRun», под этим наименованием старты по разным спортивным направлениям проходили с 2015 по 2018 годы. Одним из главных спортивных событий в Татарстане, проводимых командой, стал «Казанский марафон». Идейный вдохновитель и автор проекта — Вадим Янгиров, спортивный продюсер и кандидат педагогических наук.

Участие в такого рода соревнованиях требует специальной подготовки. Ей уделяют большое внимание в клубе бега Тimerman. На помощь новичкам приходят квалифицированные тренеры, которые подбирают индивидуальную тренировку, экипировку и все, что нужно для занятий бегом или другим активным видом спорта. Как говорят создатели клуба, «мы учим бегать правильно и любить бег», а его участниками сегодня являются уже более 2 тысяч жителей Татарстана — и дети, и взрослые. Для участников клуба проводят лекции, совместные завтраки и выезды на крупные международные старты.

Сегодня аналитический разбор аккаунта клуба провела Полина Романова — проектный директор коммуникационного агентства «Без воды».

Оформлению — единство стиля и качество фото и видео

Описание профиля. Похвалю за четкое обозначение сферы деятельности и местоположения в названии — это беговой клуб и именно в Казани.

В шапке профиля вижу довольно интересное описание, которое в принципе можно оставить. Меня как человека, которые впервые увидел аккаунт, заинтересовали «беганутые». И в качестве уникального торгового предложения еще можно добавить особенности клуба: например, самый крупный клуб в Казани или Татарстане, или то, что тренерами являются олимпийские чемпионы.

Также ставлю аккаунту плюс за наличие:

аватарки,

контактов с почтой и номером телефона.

Что нужно подправить?

Необходимо поставить ссылку на предложение о пробной открытой тренировке. Стрелка, ведущая вниз, есть, а сама ссылка отсутствует. Не забывайте о своевременном обновлении ссылок, если меняете/добавляете их.

Подписок должно быть меньше подписчиков. На данный момент показатели иные, что немного «дешевит» аккаунт.

Если у клуба есть точное месторасположение, то укажите адрес.

Визуальное оформление. У аккаунта есть аватарка, но нет единой стилистики обложек хайлайтс. Визуальное оформление ленты изменено: с прошлого года визуалы постов либо фото, либо фото с незначительными элементами (текст и угловые рамки). В целом сама лента выглядит хорошо. Есть система оформления: только публикации во втором ряду имеют дополнительные элементы.



Если меняете ленту настолько, что отказываетесь от перекликающихся элементов, оставьте хотя бы аватарку и хайлайтс в одном стиле. Для этого замените фото хайлайтс графическими обложками в бело-красной цветовой гамме.

Сториз почему-то в другом стиле. Для органичного их оформления вы можете сделать несколько шаблонов в цветах по брендбуку.

Видео в разделе IGTV всего лишь два. Их обложки — фото или стоп-кадры. В ленте смотрятся неплохо. Подбирайте обложки на видео IGTV, учитывая, что в ленте они обрежутся. При загрузке видео вы можете загрузить обложку — фотографию или необходимый графический визуал. Например, у видео Timerman_skiing крайне некачественная обложка и, к сожалению, само видео тоже. Пожалуйста, не используйте материалы низкого качества — это портит ваш аккаунт.

Для более красивых обложек IGTV вы можете сфотографировать необходимое, обработать и разместить.

Учитывайте следующие пункты при работе с видео и фото:

Обязательно протирайте камеру перед съемкой. Материалы должны быть самого высокого качества. Instagram после выкладки их сильно сжимает. Если вы снимаете сами, не забудьте проверить настройки камеры на телефоне. Делать снимки или видео лучше в дневное время при естественном свете, он дает красивую картинку. Если вы снимаете видео с тренировками участников клуба, держите телефон ровно. «Трясущиеся» видео сложно смотреть. А для ровной съемки вы можете приобрести стабилизатор или штатив.

Хайлайтс. Не увидела всю информацию. Нет описания клуба: что это, для чего, для кого и каких возрастов, что ждет участников. Необходимо добавить хайлайтс и разместить.

Есть репосты участников клуба — это плюс. Минус — их оформление. Они — то растянуты на весь экран, то находятся не по середине. Возьмите себе за правило располагать репост сториз строго посередине и писать хотя бы небольшой комментарий к нему.



Не публикуйте в сториз горизонтальные видео и фото. Это выглядит не очень эстетично. Тем более, что отсутствует какое-либо дополнительное оформление, которое могло бы придать аккуратность материалам в сториз. Снимайте и выкладывайте в формате 9:16.

Если в аккаунте долго нет постов, интерес аудитории пропадает

Контент. Отмечу, что сам пост-знакомство, который опубликован самым первым, есть. Это отлично, но чем больше будет публикаций, тем ниже будет уходить пост. Для этого сделайте хайлайтс. Также периодически вы можете напоминать о концепции клуба как в постах (тонкой нитью), так и в сториз.





Посты. Есть посты с анонсами, публикации с пользой, отзывы. Контент разнообразный. Скорее всего, имеется рубрикатор, и это хорошо. Единственное — между постами довольно длинные промежутки. Например, последняя публикация в ленте 9 апреля. Безусловно, количество публикаций зависит от организации. Все это индивидуально. В среднем оптимальное количество постов в месяц 7-10 шт. Нужно иметь в виду: если в аккаунте долго нет постов, интерес аудитории пропадает, а вместе с ним лайки, комментарии и охваты. Сториз . Публикуем видео и фото в формате 9:16. И помним про необходимость протереть камеру перед съемкой. Также не забываем про вышенаписанные комментарии. Копирайтинг. Ставлю плюсик за простоту текстов. Стоит обратить внимание на следующие пункты:

Разное обращение к аудитории — то на «вы», то на «ты». Определитесь со стилем общения и придерживайтесь его везде и во всех текстах.

Увидела в постах абсолютно разные тире: либо короткие, либо длинные. Необходимо выбрать, как вы будете оформлять свои посты, и придерживаться единообразия.

Грешить изобилием смайлов не стоит. Из-за них ваши тексты могут выглядеть «шумно».

В текстах, как правило, если в конце предложения вы ставите смайл, то точку не надо. При этом если в предложении есть вопросительный или восклицательный знак, то смайлы допускаются.

Не пишите «2021й»: просто либо 2021, либо 2021 год.

Хештеги. Теги есть, но далеко не везде. Рекомендую добавить хотя бы два постоянных хештега, которые будут находиться под каждым постом. Для новостей, полезных публикаций сделайте специальные теги. Они будут служить неким навигатором для подписчиков и помогут быстрее находить посты определенной тематики.

Также хештеги нужны, чтобы по ним вас смогла найти целевая аудитория. Важно помнить: ставьте только релевантные теги, которые подходят именно по вашей тематике поста. Оптимальное количество — 5-7 шт. Поскольку подписчиков у аккаунта немного, то не стоит ставить теги с более 500 тыс. публикациями — тогда пост просто не найдут.

Не забывайте об общении с аудиторией

Модерация. Крайне мало ответов на сообщения разной давности. Если вы ведете аккаунт в социальных сетях, то не забывайте об общении с аудиторией. Оно необходимо для поддержания вовлеченности и лояльности подписчиков. Отвечать на комментарии лучше день в день. Если вы видите комментарий со смайлами, то оставляйте ответное сообщение тоже со смайлами. Так подписчик поймет, что вы внимательны к своей аудитории и не пропустили его.

Продвижение. Для привлечения новых участников и подписчиков вы можете использовать бесплатные методы продвижения. К ним относятся геометки и хештеги. Например, пост с фотографией в манеже — ставьте гео манежа, фото с пробежки в парке — гео парка. Такой способ поможет распространить контент, а если будут релевантные хештеги в постах, то продвижение будет еще лучше.

Если вам нужен большой охват аудитории в Instagram, используйте промоакции и таргетированную рекламу. Это разные виды реклам: промо запускаются в Instagram, таргетированная — на Facebook.



Работа и вложенные силы в аккаунт видны. Timerman club, вы молодцы. Пробуйте новое, не бойтесь креативить. Желаю удачи!