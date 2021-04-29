Татарстанского депутата-строителя заподозрили в выводе активов перед банкротством

Кредитор и конкурсный управляющий бывшей фирмы Халита Гарифуллина уверены, что он слишком дешево продал 11 автобусов на юг России

Как стало известно «Реальному времени», в татарстанском арбитраже разгорелся жаркий спор между должником, кредиторами и конкурсным управляющим бывшей стройфирмы депутата Госсовета РТ Халита Гарифуллина. «Банк Казани» и «конкурсник» чистопольского ООО «Энергостройсервис» считают, что накануне банкротства экс-владелец попытался вывести часть имущества, продав по дешевке автотехнику в Дагестан. Кроме того, оспаривается включение в реестр кредиторов должника ООО «ПСК «Татэнергострой», в капитал которого ранее также входил Гарифуллин, поэтому фирму считают аффилированной с ним.



«Предполагается, что некоторые из них аффилированы с бывшим владельцем банкрота»

Основным кредитором чистопольской стройфирмы «Энергостройсервис» выступает «Банк Казани». Как рассказали «Реальному времени» в финансовой организации, в рамках банкротного дела исследуют вопрос о включении в реестр кредиторов ряда компаний:

— Предполагается, что некоторые из них аффилированы с бывшим владельцем банкрота, депутатом Госсовета РТ Халитом Гарифуллиным. Процесс по включению еще одной компании в реестр кредиторов отложен.

Речь о фирме «ПСК «Татэнергострой». В ответ на ее заявление с просьбой войти в реестр требований должника поступили возражения как кредиторов, так и арбитражного управляющего. При этом связанные с заявителем компании все же оказались в реестре. Это контролируемое «Татэнергостроем» ООО «Средневолжсксельэлектросетьстрой» («СВСЭСС») с выручкой в 3,2 млрд рублей и «экс-дочка» последнего — «Средневолжскэлектропроект» («СВЭП») с миллиардным оборотом.

Вывод о недействительности сделок относится к компетенции арбитражного суда, отметили а «Банке Казани», и инициирование вопроса об оспаривании операций будет решаться арбитражным управляющим по итогам работы в ходе банкротства.

Предполагается, что некоторые из компаний аффилированы с бывшим владельцем банкрота, депутатом Госсовета РТ Халитом Гарифуллиным. Фото строителитатарстана.рус

11 автобусов укатили в Дагестан



«Банк Казани» вошел в реестр «Энергостройсервиса» с требованиями на 224 млн рублей. Согласно документам суда, требования были обеспечены залогом, в числе предметов которого — 33 единицы техники — автобусы и другой транспорт.



По мнению конкурсного управляющего, в феврале 2020 года, когда дела на предприятии уже шли плохо, 11 автобусов были проданы дагестанскому предпринимателю Закиру Раджабову. Управляющий Азат Фассахов потребовал признать сделки недействительными, указав, что «цена продажи не соответствует рыночной цене за аналогичное авторанспортное средство, а также по причине отсутствия встречного исполнения по оплате ООО «Энергостройсервис-Снаб».



Оспариваются и другие сделки по продаже автотехники той же компании «Энергостройсервис-Снаб», а также «Татэнергострою» (двух прицепов), ООО «НМИ» (одного автобуса), предпринимателю Александру Глаголеву (автомобиль INFINITI FX37). Азат Фассахов также потребовал признать недействительной сделку по совершению платежей в пользу ООО «Компания ЭСС» в размере 1,6 млн руб. Сделка произошла уже во время процедуры банкротства — в конце 2020 года.

«Банк Казани» вошел в реестр «Энергостройсервиса» с требованиями на 224 млн рублей. Фото 2gis.com

«Энергостройсервис» должен банкам более 300 млн рублей

— Ситуацию с продажей техники по нерыночной цене должникам, как и возможное включение в реестр кредиторов компании, аффилированной с экс-бенефициаром «ЭнергоСтройСервиса», депутатом Госсовета РТ Халитом Гарифуллиным — мы будем внимательно анализировать, и, вероятно, впоследствии эти действия будут оспорены. Но это находится не в компетенции «Банка Казани» как кредитора, а в компетенции арбитражного управляющего, — рассказали «Реальному времени» в кредитном учреждении.

Если «Банку Казани» стройфирма-банкрот должна 224 млн рублей, то другому кредитору — ПАО Банк ВТБ — еще 93 млн. Если сделки будут оспорены, это благоприятно скажется на защите их интересов, как кредиторов. По сути, о чем говорят конкурсный управляющий, и намекают в «Банке Казани», речь идет о предполагаемом выводе активов из компании, банкротство которой, как понимала команда Халита Гарифуллина, было уже неизбежным. За 1,5 года была продана почти вся техника, а из финансового анализа арбитражного управляющего следует, что цены не соответствовали рыночным.

«ТатЭнергоСтрой» заявляет требования на 55 млн рублей

Компания ООО ПСК «ТатЭнергоСтрой», которую кредиторы и конкурсник считают аффилированной с экс-владельцем банкрота, пытается войти в реестр кредиторов с суммой в 55 млн рублей. Связь компаний «ТатЭнергоСтрой» и «Энергостройсервис» видят в том, что по трем договорам между ними (от 2017, 2018, 2019 годов) фигурируют одинаковый директор — в 2017 году обеими организациями руководил Халит Гарифуллин — и/или же учредитель: учредителем «Татэнергостроя» являлся Гарифуллин через ООО «Энергия» (где ему принадлежало 99%), владельцем же «Энергостройсервиса» была компания ООО «ЭСС», руководителем в которой был опять же Гарифуллин. Подробнее схему можно посмотреть на таблице ниже:

Договор от 01.01.2017 Договор от 10.01.2018 Договор от 01.02.2019 ПСК Татэнергострой (кредитор) Директор Гарифуллин Х.М Директор Нурмиев М.Н Директор Нурмиев М.Н Учредители: Налимов Р.М; Гарифуллин Х.М Учредители: ООО «Энергия» (99 % доли, директор и учредитель Газетдинов Р.Ф.) Учредители: ООО «Энергия» (99 % доли, директор и учредитель Газетдинов Р.Ф.) Энергостройсервис (должник) Директор Гарифуллин Х.М Директор Гарифуллин Х.М Директор Гарифуллин Х.М Учредители: Налимов Р.М, ООО «ЭСС» (генеральный директор Гарифуллин Х.М) Учредители: Налимов Р.М, ООО «ЭСС» (генеральный директор Гарифуллин Х.М) Учредители: Налимов Р.М, ООО «ЭСС» (генеральный директор Гарифуллин Х.М)

«Реальное время» направило запрос в адрес депутата Госсовета РТ и экс-владельца «Энергостройсервиса» с просьбой высказать свою позицию по данному спору, но Халит Гарифуллин пока не ответил. По получении комментарий будет опубликован.

Госзаказы закончились — и обороты «Энергостройсервиса» сразу «обмелели»

Как писала газета «Реальное время», арбитражный суд Татарстана ввел начальную процедуру банкротства — наблюдение в ООО «Энергостройсервис», крупной чистопольской строительной компании, до недавнего времени принадлежавшей депутату Госсовета республики Халиту Гарифуллину, в ноябре 2020 года. У самой компании проблемы начались после того, как закончились крупные госзаказы от «Сетевой компании».



Судите сами: по итогам 2019 года «Энергостройсервис» зафиксировал 535,1 млн рублей выручки, ранее выручка была еще больше — в 2017 году доходила до 1,4 млрд рублей, свидетельствуют данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». В 2019 году чистая прибыль составляла 2,3 млн рублей, в 2015 году показатель доходил до 25 млн рублей. Компания была прибыльной последние пять лет, но в последние два года уже показывала сокращение финансовых показателей. За период с 2017 по 2020 год сумма оборотных активов ООО «Энергостройсервис» упала на 187 миллионов, запасы уменьшились на 184 миллиона. Пику выручки предшествовал пик госконтрактов — в 2016 году компания заключила контракты на 3,37 млрд рублей, в 2014—2015 гг. контракты, преимущественно связанные с монтажом и ремонтом электросетей, исчислялись сотнями миллионов рублей.

Арбитражный суд Татарстана ввел начальную процедуру банкротства — наблюдение в ООО «Энергостройсервис» в ноябре 2020 года. Фото: Максим Платонов

Однако в последние два года компания заключила лишь один тендер — на установку освещения на дорогах от ГКУ «Главтатдортранс» на 30,8 млн рублей. Для сравнения, с 2012 по 2017 год чистопольский подрядчик набрал госзаказов на 5,4 млрд рублей, почти 100% из них — от «Сетевой компании». Однако с 2017 года компания перестала принимать участие в ее тендерах.

К банкротству привел иск на непримечательную, по сравнению с оборотами компании, сумму в 678 тыс. рублей от бугульминского предпринимателя Вячеслава Ткачука, владельца предприятия по установке кондиционеров. Он рассказал «Реальному времени», что именно по линии своей компании оказывал услуги «Энергостройсервису», который затем якобы перестал платить, поэтому Ткачук подал в суд (и выиграл процесс в первой инстанции), а затем, так и не получив свои средства, подал на банкротство. В итоге 2 марта 2021 года «Энергостройсервис» был признан банкротом.

Банкрот был тесно связан с другими крупными подрядчиками «Сетевой компании»

До недавнего времени «Энергостройсервис» принадлежал Халиту Гарифуллину (хотя в середине «нулевых» в числе совладельцев был «КЭР-Холдинг» Хамиса Махянова, а позже — известный бизнесмен Альберт Мустафин) — депутат владел компанией через ООО «Компания ЭСС». Однако с июля 2020 года директором и единственным владельцем бизнеса стала некая Рафидя Махмутовна Гарифуллина — судя по одному и тому же отчеству, она, вероятно, сестра Халита Гарифуллина. Ранее ей также принадлежала небольшая доля в «Компании ЭСС» (1%).



Халит Гарифуллин, впрочем, уверял, что больше официально никак не связан с «Энергостройсервисом». Сейчас он является владельцем все той же «Компании ЭСС», которая в 2020 году показала выручку в 4,6 млн рублей и чистую прибыль в 1,5 млн. Отметим, что в 2016—2018 годах у этой компании были фактически нулевые финансовые показатели.

Ключевой компанией Гарифуллина было ООО «Проектно-строительная компания «Татэнергострой». Фото psktes.ru

ООО «ЭнергоСтройСервис» («Компания «ЭСС») принадлежало депутату с 2004 года. Связь с «Сетевой компанией» объясняется тем, что в 1990-х Гарифуллин работал начальником отдела материально-технического снабжения Чистопольских электросетей.

Кроме того, у Халита Гарифуллина имелась также доля в 70% компании «Энергостройсервис-снаб» (выручка за 2019 год — 112 млн рублей, чистая прибыль — около 600 тыс. рублей). 30% принадлежали директору Ильдусу Галяутдинову, Еще с 2019 года он владеет компанией почти полностью — с января 2021 году в отношении и компании «Энергостройсервис-снаб» было введено наблюдение по делу о банкротстве.

Ключевая компания Гарифуллина, впрочем, была иная — это ООО «Проектно-строительная компания «Татэнергострой», в капитал которой депутат Госсовета входил до 2017 года (состоит в топ-100 крупнейших компаний строительной отрасли, по данным «Реального времени»), правда, с долей всего в 1%. В тот период основным владельцем компании был упомянутый выше Альберт Мустафин, сейчас же компания перешла к Раилю Газетдинову. Интересно, что до 2014 года главным и единственным бенефициаром «Энергостройсервиса» был Рамиль Налимов, контролировавший сеть заправок «Автодорстрой». И «Татэнергострой» также участвовал в торгах, выиграв контракты «Сетевой компании» на 4,4 млрд рублей. Раиль Газетдинов также является владельцем кукморской ООО «СВСЭСС» и руководителем ГК «ЭнергоРазвитие» — обе фирмы тоже подрядчики «Сетевой компании».

Сам Халит Гарифуллин известен как депутат Чистопольского горсовета, а затем и как депутат Госсовета Татарстана шестого созыва (с 2019 года), тоже от Чистополя. В родном городе его знают как благотворителя и мецената, как отмечала пресс-служба Чистопольского района, с его помощью в городе строились детские и спортивные площадки, работает социальная столовая при мечети, организована детская футбольная команда, создан фонд «Өмет» («Надежда») для оказания помощи нуждающимся чистопольцам. «Ни одно мероприятие союза мусульманской молодежи не проходит без помощи Халита Гарифуллина», — говорилось в сообщении администрации.