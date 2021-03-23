Бизнес-аккаунт дня: торты от Елены Мазильниковой из Альметьевска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 25-я

Фото: предоставлено Еленой Мазильниковой

Полтора года назад жительница Альметьевска Елена Мазильникова решила сменить профессиональное поприще. Теперь вместо управления нефтеперекачивающими установками она печет изысканные торты и пирожные. Постепенно личный аккаунт в «Инстаграме» переформатировался в бизнес-профиль. На что сделать акцент, чтобы страница кондитера в соцсети получила большее число подписчиков — советы по ведению бизнес-аккаунта в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих в Татарстане СММ-агентств.

«Я очень люблю то, что делаю»

«Я просто хотела научиться печь вкусные торты для своих детей, а теперь вышло так, что делаю их на заказ для жителей Альметьевска», — рассказывает кондитер Елена Мазильникова. Осваивать тонкости кондитерского искусства она начала на мастер-классах, которые проходили в городе, а также покупала обучение у популярных кондитеров в «Инстаграме». Свой первый торт, изготовленный по всем кондитерским канонам, она выставила у себя на странице и сразу получила первый заказ.

Теперь ежемесячно Елена получает от 10 до 15 заказов. На изготовление одного торта уходит не менее двух дней — это очень трудоемкий процесс, рассказывает она. Если первое время начинающий кондитер пекла довольно простые торты, то сегодня берется и за сложные заказы из шоколадного мусса, своими руками лепит фигурки из мастики или пластичного шоколада. «Я очень люблю то, что делаю, наверное, поэтому все торты и другие заказы получаются такими — вкусными и интересными».

Параллельно Елена растит двух дочек — старшей 8 лет, младшей 2,5 года. Станет ли кондитерское направление деятельности основным, когда закончится декрет, она пока не решила, говорит, что сейчас это больше хобби. Но все же рассчитывает, чтобы аккаунт в «Инстаграме» начал приносить серьезный доход. Как добиться этого? Советы кондитеру дает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. В их портфолио — работа с социальными сетями мэрии Казани и Министерства по делам молодежи РТ, Ак Барс Банка и «Энергобанка», магазинов «Йола-маркет» и ресторана «Приют холостяка» и многих других. Аналитический разбор аккаунта выполнили SMM-менеджеры Fragency Дарья Сакмарова, Екатерина Романова и Гульшат Зарипова.

Смелее рассказывать о себе и внутренней кухне

В профиле хорошо отражен продукт, но, если немного пролистать ленту, будут личные фотографии владелицы аккаунта. Если вы хотите параллельно рассказывать о себе, делайте это, не стесняйтесь, но желательно, чтобы это были не фото с отдыха + условно название этого места.

Было бы здорово, если бы вы публиковали более экспертный контент и смелее рассказывали о себе: как начали заниматься выпечкой, кем был ваш первый клиент, печете ли вы для себя, сколько времени посвящаете обучению и совершенствованию знаний, сколько времени делаете один торт. Если аккуратно встроить это в профиль с позициями выпечки, подписчикам будет интересно, они познакомятся с вами, с лицом бренда. И, конечно, живые люди обычно вызывают больше доверия.



Описание профиля хорошее, есть ссылка на WhatsApp (все работает), есть кнопка, чтобы написать сразу же в Instagram — в плане связи удобно и понятно.

Имя и информация о себе — тоже отлично: понятно, что вы занимаетесь изготовлением тортов, указана территориальная привязка (Альметьевск) и расписаны виды услуг. Мы бы поменяли фото профиля, так как нет прямой ассоциации с кондитером-профессионалом. Наши варианты:

сделать портретное фото в рабочей форме с тортом в руках или с кондитерскими инструментами;

поставить логотип, если вы планируете его создание;

заказать нарисованную иллюстрацию — ваш портрет. В таком случае в том же стиле можно оформить обложки Highlights.

Highlights — это закрепленные над основной лентой Stories. Здорово, что здесь у вас есть много отзывов и реакция на них («Спасибо за доверие» на репостах, например).

Очень не хватает информационных Highlights:

«Цены» (здесь можно указывать цены отдельных товаров, а также цены на какую-то дополнительную услугу (например, цена за одну фигурку/ручную роспись))

«Как заказать»

«Способы оплаты»

«Сроки изготовления»

«Доставка», если такая функция есть

Отдельно можно было бы запустить Highlights с информацией об особенностях тортов (Например, какие начинки, муссовые/бисквитные, виды с разными вкусами и так далее). Для всех Highlights рекомендуем сделать обложки в одном стиле.

Новые ракурсы и разнообразие фотографий

Визуал. Здорово, что вы используете вертикальный формат фотографии — он эффективнее для Instagram. Фотографии тортов хорошего качества, хорошо освещены, нет лишних деталей, которые мешали бы сосредоточиться на картинке, десерт можно рассмотреть. При первом взгляде на аккаунт и несколько последних фотографии сразу понятно, для чего создан аккаунт — это хорошо!

Что можно доработать? Стоит добавить новые ракурсы: например, фото крупного плана, торт в разрезе, торт сверху, несколько тортов вместе в одном кадре. Фотографии должны создавать целостную, гармоничную картину, но при этом быть разными. Можно давать их каруселью.



Важны не только новые ракурсы, но и разнообразие в кадрах: кроме тортов, можно добавить ваши портреты, реквизит, кухню, использовать фото-фоны и т. д. В аккаунте есть сертификаты и достижения владелицы, их тоже стоит красиво оформить.

Фотографии сделаны то в теплых оттенках, то в холодных, фон часто меняется. Попробуйте продумать, как будет выглядеть общая сетка с фото наперед, определите основные цвета. Температуру фотографий можно подправить уже на постобработке, даже с телефона.

Если вы продумали ленту на 6—9 постов вперед, но сетка с фотографиями кажется слишком плотной, перегруженной деталями, либо однообразной, попробуйте добавить «воздуха» — сейчас это очень актуально для визуального оформления. Это может быть фото с десертом/деталью, где преобладает фон, либо надпись на однотонном фоне (лучше если шрифт у таких постов всегда будет один и тот же, либо сочетающиеся шрифты).

Некоторые десерты на фотографии немного обрезаны, например, лицо фигурки или надпись Happy birthday. Это получается от того, что сама фотография прямоугольная, а в ленте она превращается в квадрат. Не стоит бояться этого и отказываться от прямоугольных фотографий. Это не сильно бросается в глаза, но лучше такого избегать и заранее продумывать кадрирование, оставляя сверху и снизу немного свободного пространства. Добавить фон по краям, если он однотонный, несложно и на постобработке.



Вот несколько примеров с новыми ракурсами, тортом в разрезе, тортом в руках — для вдохновения.

Несколько идей, что еще можно добавить:

эстетичные видео или gif-анимации: как разрезают торт, декорируют его, наносят последние штрихи,

видео процесса приготовления торта — попробуйте снять и смонтировать такой ролик прямо на телефоне. Есть приложения, например, InShot, где все интуитивно понятно,

не бойтесь сами появляться в кадре чаще, фотографировать свои руки в работе,

можно создавать уют на фотографиях и использовать реквизит: чашка чая, шоколад, конфеты, приспособления для выпечки десертов — шпатели, лопатки, спатулы.

Больше видео и сделать Stories ежедневными

Stories. На данный момент отзывы не оформляются. Для тех отзывов, которые выложены подписчиками в Stories, можно сделать подложки-фоны. Для отзывов, которые отправлены в WhatsApp, также есть свои способы: можно вырезать сообщение, добавить несколько сообщений на один фон, либо одно сообщение на фон + ваша подпись (оформлять собственные комментарии лучше в едином стиле — один цвет, один шрифт). Проверьте, что все хорошо читается, ведь главное — это забота о ваших подписчиках.

Некоторые Stories состоят из репостов постов, которые опубликованы в ленте. Это неплохо, так как не все пользователи видят публикации, и важно частично дублировать контент в Stories. Но для Stories нужно делать отдельный контент, причем другого формата — не квадрат, а вертикальные изображения и видео. Желательно публиковать Stories каждый день.

Видеоконтент, которого не хватает в основной ленте, хорошо бы добавить и сюда. Хорошая идея для Stories в целом: записывать видео-процессы изготовления тортов, эстетичные ролики для «залипания». Например, как замешивается крем, как смешиваются ингредиенты, таймлапс (съемка длительного интервала, которую вы потом ускоряете) запекания коржей в духовке, красивое видео с жидкостями и прочее.

Если вы проходите различные мастер-классы, постоянно совершенствуете свои навыки, обязательно рассказывайте и об этом. Возможно, такие Stories потом можно будет собрать в отдельные Highlights.

Тексты. Расскажите о составах, стоимости, для кого делали торт. Например, вы можете дать небольшую историю одного десерта: «Этот Красный Бархат я готовила для Дня рождения пятилетней Алины, торт получился сладким, но не приторным. Хватило на 10 друзей Алины и еще досталось родителям. Доехал торт отлично, ведь я упаковываю каждый заказ в специальную коробочку».

Важно ненавязчиво обращать внимание читателей на особенности ваших десертов и их преимущества. Чем они лучше тортов в ближайшей пекарне? Расскажите об этом. Было бы неплохо отразить в профиле стоимость тортов или цену килограмма, чтобы желающие могли сориентироваться и быстрее определиться с заказом.

Секреты продвижения

Пользуетесь ли вы инструментами продвижения? Когда профиль будет полностью оформлен, стоит подумать о продвижении продукта, чтобы вы нашли свою аудиторию, а она вас. Вы можете настраивать таргетированную рекламу на определенные позиции или на акционные предложения, а также на продукцию к праздникам. Не обязательно настраивать рекламный кабинет через Facebook, вы можете сделать все внутри приложения Instagram.

Продвигаться можно через друзей, блогеров или ваших же клиентов: дарите скидку или десерт за отметку или отзыв на купленный ими торт. Так друзья ваших клиентов будут слышать о вас и, возможно, примут решение о заказе.

Проводите конкурсы, разыгрывайте продукт за подписку на вас или отметку, проводите совместные конкурсы с другими начинающими и развивающимися брендами, так вы обменяетесь аудиторией и расширите ее. Удачи!