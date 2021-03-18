С чего начинается романтика у камина

Ликбез по огнеупорному кирпичу

Огнеупорный кирпич сильно отличается от своих обычных собратьев. Именно он используется для кладки печей, каминов, дымоходов и комплексов барбекю на даче. Его главная задача — защитить облицовку от прямого огня или раскаленных углей. Так что подобный кирпич в идеале должен выдерживать адское пламя. Чаще всего для этого используют шамотный кирпич, сделанный из особого вида глины. Но есть и другие варианты. Разбираемся в этом вместе с проектом «Дом в фокусе».

Огнеупорный кирпич: чем отличается и каким бывает

Поскольку огнеупорный кирпич служит для изоляции огня и для удержания тепла внутри печи или камина, его главными свойствами должны быть жаростойкость (кирпич должен выдерживать долгий нагрев вплоть до 1800 градусов по Цельсию и сохранять при этом все свои прочностные характеристики) и способность выдерживать много циклов раскаливания — остывания, не меняя при этом физических свойств.

Итак, огнеупорность кирпича определяется в целом просто: при нагреве до огромных температур он не трескается и не раскалывается. При этом, как правило, он спокойно выдерживает воздействие щелочей, извести и других агрессивных реагентов. А его высокая теплопроводность позволяет комфортно и быстро прогревать помещение.

Силикатный кирпич для кладки печей и каминов не используют: годится только керамический. Популярны на российском рынке кирпичи из тугоплавкой глины из Гжели или с Боровичского комбината огнеупоров. В этих местах добывают особую глину, изделия из которой обладают высокой стойкостью к воздействию пламени.

Но самый популярный огнеупорный кирпич изготавливается из смеси огнеупорной глины и шамотного порошка, содержание которого может быть до 60% от общей массы. В свою очередь, шамотный порошок делают из огнестойких глин особых сортов: в них много силикатного песка (как, например, в Гжели). Кирпич-сырец формируется методом прессовки, выдерживается в сушилках, а потом обжигается при высоких температурах. Итоговый результат называется шамотным кирпичом. Как правило, на российском рынке именно он имеется в виду, когда говорят об огнеупорном кирпиче.

Фото: calc.ru

Шамотный кирпич можно опознать и «по облику»: у него светлые оттенки (белый или желтый) и зернистая структура.

Экономить или не экономить?

Шамотный кирпич регламентируется, к примеру, ГОСТом на «изделия для кладки доменных печей». Требования к нему выдвигаются серьезные, при этом именно такие изделия применяют и в обычных домах, когда кладут печи, камины и дымоходы. Есть оригиналы, которые стремятся даже стены дома сложить из такого материала, но это не имеет технического смысла, зато имеет баснословную цену. Дело в том, что шамотный кирпич гораздо дороже обычного кладочного или облицовочного: и немудрено, при таких-то свойствах. Но обычно его требуется не очень много, так что на классическую бабушкину печку или на романтичный голливудский камин обычно вполне хватает, если хорошо все распланировать.

Лайфхак: не обязательно складывать всю печку или весь камин целиком из огнеупорного кирпича. Чтобы сэкономить, можно сложить из шамотной «драгоценности» только внутренние, топочные части.

Но если цели сберечь каждую копейку не стоит, то можно воспользоваться пористой структурой кирпича и его приятным светлым цветом — и облицевать им камин снаружи. Получится очень симпатично, особенно если использовать лицевой шамот (у него есть рисунок на поверхности) или трапециевидный, клиновый кирпич (привет, полукруглое «жерло» камина!).

Фото: fireman.club

Как выбрать шамотный кирпич

Эксперты советуют выбирать полномерный кирпич со стандартными размерами (они все указаны в обычных ГОСТах по кирпичу, о которых мы уже писали, — чаще всего 250х120х65 мм). Все боковые грани должны быть строго плоскими, без отбитостей. Прямые углы без сколов — тоже обязательное условие. Один кирпич весит от 3,5 до 3,8 кг.

Постучите по кирпичу чем-нибудь прочным. Если он правильно обожжен, то издает как будто бы металлический, чистый звук. Если недожжен — звук будет глухой.



Бросьте кирпич на асфальт. Если он расколется на крупные куски — все в порядке, обжиг был правильным. Если рассыплется на мелкие части — значит, изделие пережгли. Пережженный кирпич покрывается стекловидной пленкой. От этого он становится теоретически прочнее, но класть из него печи или камины точно не стоит: железняк, образующийся при пережоге, плохо свяжется раствором.

Хитрости маркировки

Шамотный кирпич маркируется буквами, которые указывают на температуру применения и на физико-химический состав. Скорее всего, вы встретитесь с марками ШБ и ША. Буква «Ш» в этой маркировке означает «шамотный».

«Б» значит, что оксида алюминия в составе до 28%, а огнеупорность — 1 650 градусов по Цельсию. В кирпиче под литерой «А» окиси алюминия больше — 30%, а огнеупорность не менее 1 690 градусов.

Есть еще цифровые индексы, которые характеризуют габариты кирпича: у Ш-8 это 250х124х65 мм (длина, ширина и высота соответственно), у Ш-5 — 230х114х65 мм.

Печной кирпич еще маркируется по прочности (по выносливости к сжатию, деформации и изгибу). По ГОСТам, прочность обозначается буквой «М». В быту вам достаточно будет М-200, вы ведь не собираетесь строить доменную печь (для которой понадобится М-500).

Фото: remstroiblog.ru

К чему надо присмотреться: недостатки шамотного кирпича

У шамотного кирпича есть недостатки, из-за которых его использование ограничивается.

Если печь промерзает и используется редко — кирпич может начать крошиться. Огнеупорный кирпич пористый, а значит, гигроскопичный. Это делает его не очень прочным, зато может увеличить удельный вес (а с ним — и нагрузку на фундамент, это надо учитывать в расчетах). Печной кирпич сложно разрезать, а значит, удобнее подобрать форму камина под кирпич, чем возиться с кирпичом, придумав особенно хитрую конфигурацию камина. Шамотный кирпич дорогой. Но мечта о вечерах у потрескивающего огня в камине этого стоит. Для кладки потребуется отдельный раствор (состоящий из огнеупорной глины и толченого огнеупорного кирпича) и особая техника исполнения: швы нужно делать максимально тонкими, чтобы кладка не рассыпалась.

