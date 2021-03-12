Технологические тренды ближайших лет. К каким отраслям и компаниям стоит присмотреться

В каком направлении движется цифровизация, и как она может помочь в развитии бизнеса? Сегодня колумнист «Реального времени», экономист с большим банковским опытом Артур Сафиулин предлагает поговорить о развитии цифровых технологий, о компаниях, внедряющих инновационные решения, и отраслях экономики, которые выиграют в первую очередь от этого прогресса. Пандемия коронавируса ускорила переход в «цифру», начав процесс фундаментальной перестройки экономики в целом. Сдерживающим моментом стало осознание необходимости осторожного подхода в развитии мощных цифровых способов контроля над личностью. Люди не готовы терять свою свободу.

Цифровизация

Давайте разберем, куда движется цифровизация. Все чаще звучит термин гиперавтоматизация. Под этим подразумевается уже и передача машинам процессов, требующих принятия решений (умное управление), а не только рутинных задач. Уже есть примеры создания целых бизнес-экосистем. Аналитики говорят, что благодаря эффективным алгоритмам, правильно собранным данным и более развитым нейросетям, количество рабочего времени, потраченного персоналом на сбор информации, обработку данных, передвижение по офису и общение с коллегами, сократится на 80%.

Развивается работа и с так называемыми большими данными. Чтобы раскрыть потенциал «умных» технологи необходимо изначально собирать данные именно под их требования. Грядет переосмысление «захвата» данных и методов управления ими, расширение серверных мощностей, формирование баз данных, строительство дата-центров.

В развитии искусственного интеллекта произошел переход к «объяснимому» ИИ, дизайн которого позволяет понять логику принятия машиной того или иного решения и скорректировать ее, если потребуется. Например, Google разработал свою версию «прозрачного» ИИ, которая гарантирует беспристрастность и целесообразность принятых решений. Массового внедрения такого вида ИИ еще не будет в ближайшее время, но вот внедрение «необъяснимого» идет вовсю — в 2020 году около 60% компаний запланировали его использование с целью увеличит доход в «цифре». Вы и сами наверняка замечаете термин «умность» во многих проектах.

В развитии искусственного интеллекта произошел переход к «объяснимому» ИИ. Фото: Максим Платонов

В ближайшие годы много компаний создадут виртуальные «цифровые двойники» бизнес-процессов для их лучшей визуализации. Это своеобразная вершина цифровизации бизнеса, для достижения которой необходимо освоить инструменты по работе с большими данными, внедрению алгоритмов и робототехники.

Облачные сервисы

Для достижения вышеупомянутых задач требуется IT-инфраструктура, например облачные сервисы. В условиях пандемии произошел существенный рост на услуги облаков, спрос на которые не спешит снижаться — по прогнозу к концу 2021 года 80% предприятий станут вдвое быстрее переходить на облачную инфраструктуру. Больше того, к 2023 году все инновационные решения в отрасли будут предполагать использование облачной экосистемы для получения аналитики в реальном времени и управления ресурсами. В России рынок облачных услуг составил 86 млрд рублей в 2019 году, с прогнозом роста до 155 млрд рублей к 2023 году.

Есть несколько проблем, которые предстоит решить. В частности, из-за усложнения используемых решений, все больше различных облачных решений используют компании и возникают конфликты версий, неподходящие конфигурации, узкие места по производительности. Работа ведется по стандартизации отраслевых решений, появятся типовые решения для большого спектра задач.

Еще одним трендом будет появление гибридных облачных решений — часть инфраструктуры предприятий все равно останутся в офисах, так как не все можно перенести в облако (и технически и юридически). Таким образом будет достигаться и экономия бюджетов клиентов, чтобы переносить только нужные системы и платить за них по мере использования. Появляется формат мультиоблака — у компании сразу несколько публичных облаков, который повышает мощность инфраструктуры.

Бизнес становится более лояльным к облакам еще и по причине информационной безопасности — самому сложно вкладывать в безопасность столько, сколько вкладывают крупные облачные провайдеры. Фото: atomdata.ru

Пандемия сыграла на руку облачным провайдерам, так как клиенты поняли, что не имеет смысла вкладывать в собственную инфраструктуру, а гораздо проще пользоваться сервисами провайдеров. Речь идет об услугах облачной конференц-связи, удаленных рабочих столов, виртуальных досок, средств управления разработкой ПО и проектами в облаке. В 2020 году произошел резкий рост спроса на такие услуги. Бизнес становится более лояльным к облакам еще и по причине информационной безопасности — самому сложно вкладывать в безопасность столько, сколько вкладывают крупные облачные провайдеры. Все больше решений будет строиться по облачной модели.

Кибербезопасность

По мнению многих аналитиков, сейчас наступает время «нулевого цифрового доверия». Требуется гораздо больше усилий для формирования надежной киберзащиты, в силу перехода к гибридным средам, увеличения количества подключенных устройств и собранных ими данных.

Безопасность корпоративной сети при дистанционной работе выходит на первое место для организаций. Возрастет интерес к IT-решениям по защите онлайн ресурсов. Потери от кибератак в России оцениваются в 650 млрд рублей ежегодно. Более 67% российских компаний уже инвестируют в кибербезопасность.

Биометрия вскоре заменит стандартные пароли. Как говорят аналитики в отчете об уязвимости удаленной работы (Duo Trusted Access Report) — порядка 80% используемых работниками мобильных устройств были настроены на применение биометрии.

Биометрия вскоре заменит стандартные пароли. Фото: Максим Платонов

Отрасли, которые станут чемпионами цифровизации

Финансы плюс технологии: по прогнозам в 2021 году финтех-сервисы начнут конкурировать с традиционными финансовыми организациями. Будут необходимы новые точки соприкосновения с клиентами и, как следствие, к обновлению цифровой инфраструктуры. Пандемия и карантин повысили количество онлайн-транзакций, возрос интерес к инвестиционным и страховым продуктам, оплата наличными упала. Появились интересные новые компании: российский симулятор фондового рынка Fantsay Invest, британский Currencecloud, украинский PayCore.io и многие другие.

Ретейл плюс технологии: развивается бесконтактная доставка, с целью свести к минимуму физический контакт с помощью беспилотников, роботов и «умных» приложений. Интересные компании: DoorDash, Grubhub, Uberreats, Nuro. Российский рынок онлайн коммерции вырос в 2020 году на 34% по отношению к 2019 году, составив 2,7 трлн рублей.

Медицина плюс технологии: телемедицина набирает обороты, уже масштабно идет диагностика на основе цифровых данных о пациенте. В 2020 году в США было совершено порядка 1 миллиарда виртуальных визитов к доктору. Аналитики прогнозируют прорывы в ближайшее время в биотехнологиях и роботизированной медицинской помощи. Интересные компании: Sense.ly, iClinic, Medved.Telemed, CheckMe.

Образование плюс технологии: продолжат расти и развиваться сервисы, которые обеспечивают эффективное онлайн взаимодействие преподавателя и ученика. Интересные компании: Age of Learning, Yuanfudao, Outschool, Byju's, Udacity.

Телемедицина набирает обороты, уже масштабно идет диагностика на основе цифровых данных о пациенте. Фото: rubaltic.ru

В заключение, хотелось бы отметить, что нас ждет интересное будущее, в котором многие сервисы будут предлагаться сначала в «цифре». IT-решения окончательно перейдут из статуса вспомогательных в системообразующие. «Цифра» становится одним из крупных драйверов развития экономики в целом.

В то же время, чем больше мы уходим в онлайн, тем больше о нас собирают данных. И тем легче нарушить нашу приватность, при попадании массива данных в неправильные руки. Такова обратная сторона прогресса. Нам еще предстоит найти некий баланс.