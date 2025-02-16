Счетная палата Татарстана закупит новые компьютеры на 15 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Счетная палата Татарстана планирует автоматизировать рабочие места. На эти цели готовы выделить 15 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Центр цифровой информации республики.

Так, исполнителю предстоит поставить 105 новых рабочих мест: по одному в контрольно-счетные палаты каждого района республики и 60 — в головной офис в Казани.

На одно рабочее место необходимо поставить новые системный блок, монитор, компьютерную мышь и клавиатуру.

Напомним, свою работу в этом году начинает новая программа прорывных ИТ-решений, которая будет реализовываться до 2030 года. Она содержит в себе пять базовых и 10 новых ИТ-проектов.

К целям программы относятся:

повышение эффективности государственного управления на 10%;

сокращение бюрократических процедур на 15%;

увеличение доли цифровой экономики в ВРП региона до 4%;

создание более 5 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест.

Елизавета Пуншева