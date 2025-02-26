Татарстанские IT-специалисты создадут технологический центр в Катаре

Фото: Мария Зверева

Как сообщает пресс-служба Минцифры, власти Татарстана договорились о создании IT-центра в Катаре, который будет использовать передовые технологии республики. Соответствующее соглашение было подписано между заместителем главы Минцифры Татарстана Булатом Габдрахмановым, директором IT-парка Русланом Власовым и представителем катарской стороны Шейхом Сухаимом Бин Ахмед Бин Султан Бин Джассем Аль Тани.

— Таким образом, татарстанские инновационные разработки получат доступ к новым рынкам и возможность масштабироваться на международном уровне. Это важный шаг в укреплении позиций нашей республики в глобальной цифровой экосистеме, — отметил министр цифровизации Татарстана Айрат Хайруллин.

Новый центр займется реализацией IT-проектов, основанных на успешном опыте Татарстана в сфере информационных технологий. Партнерство с катарской компанией AL ADID Business Holding позволит вывести взаимодействие между регионами на качественно новый уровень.

Напомним, что Татарстан в текущем году планирует открытие совместного IT-центра в Саудовской Аравии



Матвей Гавриков