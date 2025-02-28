Microsoft закроет Skype в мае
Американская корпорация Microsoft окончательно закроет мессенджер и сервис для видеоконференций Skype в мае 2025 года. Об этом сообщает портал XDA.
Издание ссылается на фрагмент кода в последней версии Skype, которую пока только готовят к выпуску. В нем содержится сообщение «Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams».
Microsoft объявил о закрытии сервисов Skype для бизнеса еще в 2019 году. Окончательно поддержка прекратилась спустя два года. Компания предлагала клиентам перейти на Teams.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.