Microsoft закроет Skype в мае

Фото: Мария Зверева

Американская корпорация Microsoft окончательно закроет мессенджер и сервис для видеоконференций Skype в мае 2025 года. Об этом сообщает портал XDA.

Издание ссылается на фрагмент кода в последней версии Skype, которую пока только готовят к выпуску. В нем содержится сообщение «Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams».

Microsoft объявил о закрытии сервисов Skype для бизнеса еще в 2019 году. Окончательно поддержка прекратилась спустя два года. Компания предлагала клиентам перейти на Teams.



Елизавета Пуншева