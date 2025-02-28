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Microsoft закроет Skype в мае

13:55, 28.02.2025
Microsoft закроет Skype в мае
Фото: Мария Зверева

Американская корпорация Microsoft окончательно закроет мессенджер и сервис для видеоконференций Skype в мае 2025 года. Об этом сообщает портал XDA.

Издание ссылается на фрагмент кода в последней версии Skype, которую пока только готовят к выпуску. В нем содержится сообщение «Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams».

Microsoft объявил о закрытии сервисов Skype для бизнеса еще в 2019 году. Окончательно поддержка прекратилась спустя два года. Компания предлагала клиентам перейти на Teams.

Елизавета Пуншева

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