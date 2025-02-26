Педагоги Татарстана осваивают создание телеграм-ботов для улучшения учебного процесса

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

В Республике Татарстан стартовала образовательная программа по обучению педагогов разработке и использованию телеграм-ботов в учебном процессе.

Современные технологии становятся неотъемлемой частью образовательного процесса. Телеграм-боты представляют собой эффективный инструмент автоматизации рутинных задач, таких как рассылка домашних заданий, организация тестирований, сбор обратной связи от учеников и родителей. Внедрение этих технологий позволяет учителям оптимизировать рабочее время и сосредоточиться на ключевых аспектах преподавания, сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

— Важно подчеркнуть, что новые технологии призваны дополнять, а не заменять традиционные методы обучения. Подобное обучение помогает педагогам быть включенными в современные образовательные тренды и готовить учеников к будущим профессиональным вызовам,— отметил министр.

Напомним, что, согласно данным Минцифры, Татарстан занял пятое место по итогам третьего квартала 2024 года в национальном рейтинге цифровой зрелости регионов России.



Матвей Гавриков