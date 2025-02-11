Глава OpenAI Сэм Альтман выразил сочувствие Илону Маску

Глава американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск всю жизнь чувствует себя неуверенно и, по его мнению, не выглядит счастливым. Об этом пишет РИА «Новости».



— Он, скорее всего, всю жизнь чувствует себя неуверенно. Я ему сочувствую... Не думаю, что он счастливый человек, я ему правда сочувствую, — сказал Альтман, отвечая на вопрос Bloomberg TV о мотивах Маска приобрести некоммерческую организацию, контролирующую OpenAI.

Ранее Альтман отклонил предложение консорциума инвесторов во главе с Маском о покупке некоммерческой организации, намекнув в интервью Axios, что Маск видит в OpenAI конкурента, которого не может победить на рынке.

По данным Wall Street Journal, консорциум инвесторов во главе с Маском предлагал 97,4 млрд долларов за приобретение некоммерческой организации, контролирующей компанию OpenAI.

Рената Валеева